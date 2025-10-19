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Em Paris, o Museu do Louvre fechou hoje as portas depois de ter sido assaltado. Em causa estão nove peças da coleção de joias da última imperatriz francesa, a mulher de Napoleão III. Comigo tenho Hermano Sánchez Ruivo, vereador da Câmara Municipal de Paris. O que é que aconteceu ao certo e como é que este assalto está a ser visto em Paris?

O Museu do Louvre é uma joia numa coroa que se chama Paris, e é o museu mais visitado no mundo. E por definição, cada vez que algo acontece no museu, mexe com todos, um bocado como a Notre-Dame e espaços assim emblemáticos. Agora, a especificidade deste roubo é que claramente foi realizado por profissionais que prepararam bem. É difícil saber se tiveram algum apoio interno, até porque a forma de operarem tem muito a ver com as questões de segurança, que são sempre a parte mais difícil num edifício desse tamanho. O que já acontece, sobretudo já nesta hora, é a polícia científica analisar o maior número possível de pormenores, porque aí é que está uma parte da solução. A outra já está a ser trabalhada, que é tentar apanhar os assaltantes num espaço de tempo que é sempre muito difícil, porque tem que ser muito curto. E obviamente, nem sempre acontece. Depois o resto é compreender como é que foi realizado e começar um trabalho também de pesquisa, porque estamos a falar de joias que não podem ser vendidas, entre aspas, em espaço assim tão público como tudo isso. Portanto, estamos claramente a falar de, se não foi uma encomenda, se não tivesse sido uma encomenda, algo que tem a ver com o mercado dos roubos dessa qualidade, desta importância, que infelizmente pra história e pra cultura e pra tudo que tem a ver com obras que têm o seu próprio valor, pode passar por desfazer a obra para vender pedras soltas, por exemplo. Mas nesta hora, de facto, é a polícia científica a tentar compreender e a angariar o maior número possível de pormenores, também a seguir pistas sobre como é que o assalto foi realizado e como é que se pode mais facilmente encontrar quem o realizou.

E este assalto, fala-se em nove joias e dizem que uma delas já foi encontrada.

Sim, até porque os assaltantes ao saírem deixaram também algumas no chão, se calhar por serem assim maior peso ou simplesmente mais difíceis de levar sobre as motas. Mas as joias, a lista já é conhecida, mas ainda não é pública, e tem a ver com a especificidade dessa galeria Apolo, que tem a ver com justamente muitas joias de Napoleão III e da imperatriz Eugênia, que são realmente de um valor dos mais consequentes e, portanto, muito provavelmente serão essencialmente obras ligadas ao Napoleão III e cuja lista só vai ser conhecida um pouquinho mais tarde. Mas estamos a falar algumas delas que estão dentro da história de França, por causa das cerimônias ou simplesmente da forma como foram realizadas. Algumas delas também já tinham sido tentado roubadas, portanto, é a própria história das obras que está em causa. Vamos aguardar pela lista.

Os funcionários do Louvre já tinham alertado para a falta de segurança. Há quatro meses, o museu foi encerrado devido a uma greve dos trabalhadores, precisamente pela falta de profissionais para garantir a segurança. Este assalto podia então ter sido evitado se o governo francês tivesse ouvido as preocupações do museu?

Muito francamente, tendo em conta o profissionalismo do assalto, receio que as medidas de segurança nunca serão suficientes, até porque justamente tem a ver com a evolução também das tecnologias, que não é apenas na defesa, é também no ataque. Mas sim, há também um dado, e a Câmara de Paris participa também no Conselho de Segurança desses museus consequentes, e portanto, sabemos que é uma questão também de meios, uma questão de formação, porque uma grande parte do trabalho não é apenas a questão dos vídeos, por exemplo, são as pessoas. E quando se fala de pessoas, fala-se de recursos humanos e, portanto, despesas especificamente ligadas a esse trabalho, que é de estarem a auscultar, a ver como é que as pessoas reagem dentro dessas salas e dessas galerias, para tentar compreender se, de facto, não há alguns que estão a preparar, que estão a analisar, que estão a tentar compreender quais são os sistemas e onde é que estão, eventualmente, as fraquezas. Portanto, é um tudo. E claramente a questão dos meios fica sobre a mesa. Quando em 1998 foi roubado um quadro de Camille Corot, salvo erro, que nunca foi reencontrado, eram as questões de segurança do fim do século XX. Já não é assim e os meios são muito mais consequentes. Agora, não são suficientemente consequentes, e aí eu concordo com uma parte do que é pedido, porque não é apenas a questão da segurança técnica, é também a questão da segurança humana. E, por exemplo, o espaço onde aconteceu o assalto está completamente ao oposto das principais entradas e do público e dos trabalhadores. Portanto, tem a ver realmente com zonas que merecem ainda mais cuidado e não se pode fazer do museu uma fortaleza com grades por todos os lados. A pergunta coloca-se, mas, por exemplo, os arquitetos dos prédios e dos monumentos franceses recusam, porque dizem que desfaz completamente uma grande parte do próprio patrimônio. Portanto, segurança, patrimônio e meios é sempre um tríptico complicado.