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Os hospitais são a principal e mais rápida porta de entrada dos doentes com AVC e enfarte. Através da Via Verde AVC e da Via Verde Coronária, o socorro é mais rápido e é prestado por médicos especializados em unidades com equipamentos e cuidados específicos para estas doenças. Apesar de todos os avanços, os números ligados à principal causa de morte e de incapacidade prematura continuam altos. E se, por um lado, Portugal responde bem no momento do evento súbito, os problemas começam após a alta e na fase de reabilitação. É sobre estes temas que vou falar com Luís Filipe Pereira, economista, ex-ministro da Saúde, presidente do Conselho de Administração do Hospital Cruz Vermelha e presidente da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. Eu sou a Cláudia Pinto e esta é a entrevista "Se eu fosse Ministro da Saúde". Luís Filipe Pereira, bem-vindo.

Muito obrigado pelo convite.

O que os hospitais podem fazer para se morrer menos de enfarte e AVC em Portugal? Dito de outra forma, indo ao encontro do título desta série de entrevistas, se fosse Ministro da Saúde e pudesse mudar já alguma coisa no Serviço Nacional de Saúde para melhorar a gestão destas doenças, qual seria a sua primeira prioridade?

Eu dividiria a resposta, muito breve, em dois aspectos. Um, em relação ao que os hospitais podem fazer. E aí, podem melhorar a resposta rápida aos pacientes com sinais de doença cardiovascular e, portanto, encaminhando-os rapidamente para as unidades especializadas de AVC, de acidentes vasculares cerebrais, que já hoje têm cerca de 50% dos pacientes com AVC. Portanto, em termos de hospitais concretos, o que é que podem fazer? É, de facto, acelerar ou, melhor dizendo, garantir que a ajuda é mais rápida, porque aqui o tempo é decisivo. Desde que há sinais até que uma pessoa tenha risco de vida, são, por vezes, tempos muito reduzidos. Depois, em relação ao que o ministro pode fazer, é evidente que o ministro tem a capacidade de definir políticas públicas. E essas políticas públicas não são dirigidas especificamente ao que eu acabei de dizer, mas constituem o enquadramento para uma melhor gestão das doenças. Doenças cardiovasculares, não só, mas vamos falar das doenças cardiovasculares. Comecemos pelo princípio. Um dos aspectos críticos, que eu acho que muitas vezes subestimado, é a importância da prevenção. Nós só damos muita atenção ao tratamento, mas devemos dar cada vez mais uma atenção à prevenção. Aliás, gastamos muito pouco em prevenção. Para lhe dar uma imagem quantificada, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde hoje é de 17.000 milhões de euros e eu estimo que nem sequer 2% deste montante é destinado à prevenção. Portanto, este é um aspecto. E atuar sobre as causas de risco. Já agora, para ser mais claro, quais são normalmente os fatores de risco das doenças cardiovasculares? São problemas de hipertensão, são problemas de diabetes, de obesidade, de comportamentos viciantes como o tabaco. Portanto, há necessidade de atuar sobre estes fatores de risco. Como? Através de ações de divulgação, de sensibilização, que custam dinheiro, como é óbvio, mas que são absolutamente essenciais.

Mas que podem poupar dinheiro no futuro.

Claro. Sabe qual é a questão? Acho que isto é um aspecto, por vezes, menos referido. É que nós gastamos, como disse há pouco, 97, 98% do orçamento da saúde no tratamento, que é óbvio, temos que tratar as pessoas, e vimos os resultados. Enquanto que, quando gastamos em prevenção, não há uma relação direta causa e efeito. Isto é, estamos a aplicar recursos e só, às vezes, muito mais tarde e até, digamos, com alguma gratificação intelectual, é que sabemos: "Bom, a taxa de mortalidade infantil desceu, a taxa das doenças cardiovasculares desceu".

Demora muito tempo a haver uma quantificação.

Exatamente. Há estes dois aspectos, mas não deixa de ser muito importante. A carga de doença pode ser aliviada, desde que incidamos a nossa atenção enquanto decisores políticos, enquanto decisores na área da saúde, na prevenção. Já agora, deixe-me aqui falar num outro aspecto também, por vezes, menos referido, que é a importância da responsabilidade individual de cada um de nós. Eu costumo dizer, lembrar que eu sou economista, esta frase é um pouquinho: nós somos os gestores da nossa própria saúde. A maneira como nos alimentamos, a maneira como vivemos, a maneira que fazemos exercício físico ou não, a maneira se temos ou não comportamentos viciantes, como o tabaco ou mesmo o excesso de álcool. Tudo isto tem um impacto muito grande. Mais uma vez aqui, qual é o problema? É que não há uma relação imediata no tempo de causa e efeito. Pessoas que têm estes comportamentos, só mais tarde, 20, 30 anos mais tarde, é que começam a ter verdadeiros problemas. E é muito difícil as pessoas mais jovens se preocuparem com isto. Mas isto é um problema de literacia. É outros aspectos que eu queria aqui acentuar. Temos que aumentar a literacia em saúde, mesmo nas escolas. Vamos falar um pouco de insuficiência cardíaca, que eu sou o presidente da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. E nós, por exemplo, temos ido em sessões de sensibilização para a insuficiência cardíaca, que é uma das patologias das doenças cardiovasculares, temos ido às escolas secundárias. Temos tido sessões de esclarecimento, de sensibilização de miúdos, se me permitem o termo, de estudantes 15, 16, 13 anos.

Muito bem. O Arterial lançou recentemente um inquérito precisamente sobre estes temas, que está disponível no site observador.pt, que ajuda os leitores a avaliar a sua saúde e o conhecimento sobre fatores de risco. É muito rápido e convidamos todos os que estão a ouvir a responder às questões que colocamos em todos os conteúdos desta secção. Um dos fatores de risco desta doença, como já falamos, é a insuficiência cardíaca. E o Luís Filipe Pereira, num artigo que escreveu precisamente para a Arterial, defendeu que as barreiras relativamente à insuficiência cardíaca são traduzidas em custos para o Serviço Nacional de Saúde e para a vida dos doentes. Neste momento, ao dia de hoje, quais as grandes preocupações relativamente à insuficiência cardíaca?

Antes de mais, uma preocupação central, que é a de divulgar a doença. Porque quando nós falamos em diabetes ou falamos em um AVC, todas as pessoas sabem.

É muito visível.

As pessoas sabem o que é, é visível. A insuficiência cardíaca, as pessoas começam por não saber o que é. É uma doença mal compreendida, tardiamente diagnosticada, mas com uma mortalidade elevada. E é uma doença que se concentra bastante nos estratos etários mais elevados. Como Portugal, já hoje, é um dos países mais envelhecidos do mundo, creio eu que é o quarto ou quinto país mais envelhecido do mundo, o que podemos esperar é que esta doença tenha cada vez mais uma maior expressão. Aliás, muito recentemente, nem há uns meses atrás, um ano, talvez, no máximo, foi feito um estudo científico sob a coordenação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que veio dizer que um em cada seis portugueses com mais de 50 anos sofre de insuficiência cardíaca. Há mais de 700 mil pessoas em Portugal, 7% da população, que vive com a doença e 90% não sabe que a tem. Portanto, isto é um problema de saúde pública muito preocupante. Dado o envelhecimento, dado que esta doença se concentra nos estratos etários mais elevados, e dada essa realidade demonstrada muito recentemente por este estudo, podemos prever que a insuficiência cardíaca seja, a curto prazo, uma das principais, senão a principal patologia em Portugal. A primeira preocupação, temos que levar esta mensagem à população como um todo, para 10 milhões de pessoas.

Que é uma doença muito silenciosa.

É uma doença muito silenciosa. Há bocado falou de barreiras. Uma das principais barreiras é o desconhecimento. Os primeiros sintomas confundem-se com a idade, com o envelhecimento. É cansaço, são edemas nas pernas. Portanto, as pessoas associam ao processo de envelhecimento e não valorizam. Não quero dizer que estes sintomas sejam necessariamente sintomas de insuficiência cardíaca.

Claro.

Mas é bom que as pessoas-

Mas na dúvida.

Exatamente.

Mais vale ir saber.

Acrescentar um outro aspecto. Hoje, e é uma situação que temos que mudar, as pessoas são diagnosticadas com insuficiência cardíaca, muitas vezes, nos bancos dos hospitais, nas urgências.

Nas urgências.

Enquanto que o reconhecimento desta doença, o seu diagnóstico precoce, deve ser feito como uma atitude de prevenção nos cuidados primários nos centros de saúde. Portanto, precisamos de atuar para que as pessoas, volto à responsabilidade individual, elas próprias tenham a informação e, tendo sintomas que justifiquem isso, se dirijam ao seu médico de família. É evidente que eu sei que é difícil, porque só aqui na zona onde estamos a falar, que é a zona da Grande Lisboa, há 1 milhão de pessoas. No país há 1,8 milhões, mas só desses 1,8 milhões, cerca de 1 milhão estão aqui em Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, é muito difícil dizer: "Vá ao seu médico de família", se não há um médico de família atribuído. São outros aspectos importantes que o ministro da Saúde, aliás, que está a acontecer, tem que atuar e tem que o mais rápido possível, resolver esse problema. É evidente que não é fácil. Isto leva-nos a outros aspetos, talvez um pouquinho longe desta temática.

Desta conversa.

São os recursos humanos na saúde e porque é que chegamos a esta situação.

Considera que os hospitais e os centros de saúde deveriam ter uma maior ligação para o acompanhamento destes doentes e funcionar mais em rede? Falamos aqui desta questão de procurar o seu médico. Mesmo as pessoas que têm médico de família atribuído, muitas vezes ficam meses à espera de uma consulta, se não for algo urgente. E depois, quando há um diagnóstico e o tal evento súbito, os hospitais e os centros de saúde não funcionam tão bem em rede como deveriam funcionar, na sua opinião.

É um problema que existe, não é um problema apenas português. Aliás, na Europa, eu também tenho participado nalgumas ações, não muito frequente, mas a nível europeu, isso é um problema que não é apenas nosso, mas é um problema existente. Chama-se a isso fragmentação de cuidados. Precisamos de integrar os cuidados, isto é, precisamos de fazer uma articulação mais estreita entre os chamados cuidados primários, para quem nos está a ouvir, os centros de saúde ou unidades de saúde familiares, que é outro nome, cobre uma mesma realidade, e os cuidados hospitalares. Portanto, é preciso promover essa coordenação, essa articulação, centrar os cuidados no doente e fazer com que os cuidados que lhe sejam prestados facilmente coordenem, quer a ação do médico de família, quer, se for necessária, a ação do médico hospitalar. E há muito ainda que fazer. Por exemplo A informação entre as duas áreas, áreas de cuidados primários e área dos cuidados hospitalares, hoje pode ser feita até muito por via eletrónica. Isto é, pelo menos uma primeira fase da informação.

Está mais agilizado do que há 11 anos, de quando foi Ministro da Saúde. Está tudo muito mais agilizado.

Está muito mais, é evidente, que eu fui Ministro da Saúde já há uns bons anos e hoje, bem, e felizmente, tirando partido dos novos meios com a digitalização. Mas é um caminho que temos que percorrer. O processo clínico eletrónico, que poderá estar instantaneamente disponível, acessível, quer ao médico do centro de saúde, quer ao médico hospitalar, vem eliminar um aspecto que antigamente, aquilo que se passava no centro de saúde, quase que não havia conhecimento disso no hospital. É preciso fazer essa articulação. Depois há um outro aspecto na insuficiência cardíaca, que é muito importante. A insuficiência cardíaca é a primeira causa de hospitalização para pessoas de mais de 65 anos. E é a doença que causa mais readmissões no Serviço Nacional de Saúde. E aqui o cuidado especial que nos cuidados hospitalares tem a ver com a preparação da alta e o follow-up, desculpe o termo, o seguimento do doente. E já agora permita-me um aspecto. Sou presidente de uma associação de doentes. As associações de doentes têm que ser vistas de outra perspectiva.

Como um parceiro.

Já não a perspectiva histórica. A primeira que aconteceu em Portugal, penso que foi a da diabetes, foi há mais de 80 anos, e as pessoas juntavam-se para ter acesso a medicamentos, por exemplo, para obter a informação. Hoje estamos numa fase em que o próprio doente é chamado a participar na gestão da sua doença. Isto tem um nome em inglês esquisito, que é o empowerment, que nós traduzimos por empoderamento, isto é, dar capacidade ao doente para que ele próprio seja parte ativa na gestão da sua doença. E aqui, o papel das associações de doentes é muito importante. Nós na associação, que é a ADIC, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, temos tentado contribuir, com os nossos parcos recursos, para essa nova realidade, que é de também chamar o doente para o esforço da gestão de sua própria doença. Isto tem a ver com o que eu estava a dizer. É fundamental que no hospital se prepare a alta, que se dê informação ao doente, que ele próprio pode ter cuidados próprios.

Porque depois tem que intervir na prevenção secundária, ou seja, tem que evitar um novo episódio.

Exatamente. Porque a ideia qual é? A ideia é de evitar as readmissões, é de evitar a frequência com que as pessoas vão ao hospital. E muitas vezes, isto, não digo que falha, mas é porque não houve informação suficiente e não houve os comportamentos por parte do doente, por ignorância da informação, de algo da sua rotina diária que poderia ser feita e não foi feita, e acaba de novo na urgência do hospital.

Por exemplo, as clínicas de insuficiência cardíaca fazem esse papel.

Exatamente.

Muito bem.

Uma das coisas que nós temos vindo a falar, enquanto associação, já existe, mas é de aumentar o número de unidades especializadas de insuficiência cardíaca nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, os chamados muitas vezes hospital de dia da insuficiência cardíaca. E também, por aí, fazer com que haja um melhor ataque, se me permite a expressão, isto é, uma forma de tratamento da insuficiência cardíaca. Um outro aspecto que eu gostava aqui de referir, ainda tem a ver com algo que eu disse ainda há pouco, que é, no caso da insuficiência cardíaca, a necessidade que temos de levar isto à população, aos 10 milhões de habitantes. E de facto, eu queria aqui neste podcast também salientar o seguinte: praticamente no último dia da legislatura anterior, foi discutido na Assembleia da República um projeto de resolução que recomenda e que foi votado por unanimidade. Porque é justo dizê-lo, foi por iniciativa do grupo parlamentar do PSD, mas foi votado por unanimidade, uma recomendação da Assembleia da República ao governo, aquele que sair agora destas eleições, com cinco pontos fundamentais. A Assembleia da República recomenda ao governo a adoção de uma estratégia nacional de combate à insuficiência cardíaca, desde a prevenção, tratamento, exatamente e articulação entre cuidados primários e cuidados hospitalares. Um segundo, que é muito importante, que é de atuar no diagnóstico precoce, porque se as pessoas forem diagnosticadas precocemente, podem ter uma vida normal, uma qualidade de vida normal, e quanto mais cedo for diagnosticado.

Mais parece ser indicada e consegue fazer a sua rotina como doente crónica.

Aqui há um exame específico, passou também a um programa.

Uma análise sanguínea.

Uma análise que chama-se NT-proBNP, que não era participada e que a partir de dezembro passado passou a ser comparticipada. Foi um avanço muito importante. Ainda há poucos países na Europa em que esta análise é comparticipada pelo Estado e foi tomada a decisão pelo governo anterior, em dezembro, que no orçamento já apareceu.

Era, aliás, uma reivindicação da associação.

Da associação, há muitos anos.

E de muitos doentes que sabem que esse diagnóstico podia ser mais precoce através dessa análise.

Exatamente. E eu sublinho que ainda não há muitos países na Europa em que isso aconteça. Um terceiro aspecto dessa resolução que foi aprovada na Assembleia da República, é a questão do acesso a medicamentos. A insuficiência cardíaca é uma doença crônica, mas que não tinha, estranhamente, ainda a mesma participação que outras doenças crônicas e, portanto, também é uma recomendação no sentido de igualar a comparticipação para a insuficiência cardíaca dos medicamentos com as outras doenças crônicas, como a diabetes, por exemplo. Depois, recomenda-se uma campanha de sensibilização e informação para toda a população, para todo o país, obviamente. E, por último, mas não menos importante, aquilo que já referimos ainda há pouco, a recomendação de aumentar, sempre que possível, os chamados serviços hospitalares especializados para insuficiência cardíaca, os chamados hospitais de dia, isto é, dentro dos hospitais, clínicas especializadas de insuficiência cardíaca.

E estas às vezes não são doenças só dos mais velhos. Nós, aliás, no Arterial, a maioria dos testemunhos que temos recebido e que temos feito reportagem, são de pessoas relativamente jovens.

É verdade. Estatisticamente, a concentração é nos estratos etários mais elevados, mas também há muitas pessoas jovens com insuficiência cardíaca. Claro que sim. E é preciso, portanto, por tudo aquilo que foi referido, levar esta informação ao público em geral.

Muito obrigada. Esta foi a entrevista "Se eu fosse Ministro da Saúde", integrada no Arterial, disponível em observador.pt e nas plataformas habituais de podcast. É também aqui que pode participar no inquérito que estamos a desenvolver sobre o seu conhecimento em relação a alguns fatores de risco e a melhoria da sua saúde. É rápido e simples. Participe.