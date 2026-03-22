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No jogo que fechou a jornada 27, o Braga esteve a vencer, mas o Porto virou esse resultado e acabou por ganhar por 2 x 1. António Nobre foi o árbitro desta partida, teve muito trabalho para a sua avaliação. Está por cá o Pedro Henriques. Pedro, muito boa noite. Foi uma noite complicada para António Nobre.

Foi, mas curiosamente, e isto depende também do ponto de vista, há três lances que para mim são importantes e decisivos: um, o penalti do Braga e dois que têm a ver com pedidos de cartão vermelho que o árbitro deu amarelos. Como vamos verificar, eu vou concordar com as decisões do árbitro, embora não delas sempre com muita reticência, pela falta da clara evidência. De qualquer maneira, vamos descriminar aqui os lances, que é o melhor.

Força, vamos a isso.

O primeiro lance é o minuto cinco, que infelizmente faltou aqui repetições para ter mais certeza sobre isso, que é uma queda do Gabri Veiga na área bracarense num lance com o Grlić. Fica a ideia que o Grlić estica a perna e que só há uma repetição de câmera de plano aberto e, portanto, sem um plano curto, é aquela que permite aproximar os lances e perceber se há contatos ou não há contatos. Portanto, queda do Gabri Veiga na área bracarense, o Grlić estica a sua perna, não rasteira o médio espanhol dos Dragões. E como disse, embora sem grandes repetições, fica a ideia de não haver o tal toque rasteiro e, portanto, boa decisão, sem motivo para pontapé de penalti. Ao minuto 15, uma das que está a correr nas redes sociais, que era em cartão vermelho para o Lagerbielke, porque dizem que houve agressão sobre o Piotrowski quando deu uma cotovelada no peito do jogador do futebol do Porto. Não há nenhuma cotovelada no peito do jogador do futebol do Porto. Há um livre direto e cartão amarelo, que para mim é a decisão correta, porque o Lagerbielke desinteressa-se da bola, vê o Piotrowski a disparar pelo corredor esquerdo à saída do meio-campo, portanto, ainda muito longe da área, e o que faz o Lagerbielke é esticar o seu braço esquerdo, que faz com que toque na frente do peito do jogador do futebol do Porto e corta uma jogada de perigo, um ataque promissor, embora com muitos metros pela frente, e sobretudo porque é incorreto em título esportivo, desinteressa-se da bola e vai só para destruir e parar a jogada. Até podemos estar aqui a falar de uma situação de falta tática. Para mim, o mais importante é que não há cartão vermelho como foi pedido, por cotovelada, por agressão, há apenas o colocar, e este apenas é uma forma de falar, colocar do braço esticado para impedir a progressão do adversário, portanto, bem sob o ponto de vista disciplinar. Ao minuto 33, é o outro lance em que fica-se talvez com menos evidência, é pedir-se cartão vermelho por uma falta que existe, Niakhaté sobre o Goul, o árbitro mostrou o cartão amarelo, porque se considera que eventualmente o Goul estaria perante aquilo que é uma clara oportunidade de gol e o árbitro mostrou o cartão amarelo por um ataque prometedor. O que isso significa? É uma bola que é metida em profundidade. Primeiro, Niakhaté sobre o Goul faz falta, acaba por tocar com o pé, a repetição é muito clara, com um dos pés, faz um troca pés na zona do calcanhar e portanto ao tocar com o pé na zona do calcanhar faz com que o jogador do Porto tropece e caia e portanto, mesmo sem querer, há infração. Para as pessoas perceberem que não conta aqui, mas foi na virada, tocou com o pé, fez um troca pés sem querer. Aproximou-se demasiado quando faz aquele movimento e acaba por rasteirar do adversário. Por que é cartão amarelo e não cartão vermelho por clara oportunidade de gol? São quatro fatores que têm que haver para cartão vermelho, clara oportunidade de gol. E têm que ocorrer os quatro: ir na direção da baliza e a distância em relação à baliza ser curta, já estava próximo da área, e depois a possibilidade de outros defensores poderem ou não intervir, e aqui começa logo uma das questões que já vou falar, e a questão primeira e principal, que diz a lei que o jogador tem que ter a possibilidade de manter ou controlar a bola. O que isso significa? Que significa que o jogador ou leva a bola com ele no pé, que não era o caso, a bola foi metida pelo ar e em profundidade, ou o jogador tem todas as possibilidades de forma efetiva de controlar a bola. Ora a bola vai muito pelo ar e ainda por cima vai a descrever uma trajetória que iria diagonal e a bola vai para a zona do Lagerbielke, que é o 14 do Braga, que estava ali perto. Portanto, havia esta possibilidade de a bola, quando fosse recepcionada no solo, o Goul, quando lá chegasse, teria que ir discutir com alguém que ele podia discutir com o Lagerbielke, mas sobretudo o facto da bola ir pelo ar não nos dá a certeza absoluta que o jogador poderia ter todas as possibilidades de controlar a bola. Normalmente, quando as bolas não arrastam-se, isso é possível. E portanto, para mim, não há uma clara oportunidade de gol, sim, bem o cartão amarelo, por apenas, e este apenas, entre aspas, um corte de ataque prometedor. Minuto 37, o Lucas Hurnisek, guarda-redes do Braga, sai e com ambas as mãos soca a bola para a frente. E o Piotrowski, que vai tentar obviamente chegar a essa bola e também vai na direção da bola, acaba por haver esse contacto e choque entre o guarda-redes e o Piotrowski. Primeiro, os dois jogadores correm para o ponto onde está a bola e o fato do Hurnisek chegar primeiro e tocar na bola primeiro é um fator que desagrava, portanto, que é abatamente, é isso que eu quero dizer, para não haver qualquer motivo para pontapé de penalti. Portanto, tudo certo e estes são os lances da primeira parte, para mim, mais relevantes, importantes e corretos. Vamos à segunda parte, onde tem talvez aquilo que perde um bocadinho, se calhar, de impacto no jogo, porque o Porto acabou por ganhar, porque senão estou convicto que, obviamente, os portistas, se calhar com outra visão, iriam estar a agarrar-se que é a questão do pontapé de penalti a favor do Sporting Braga, por uma falta do Gabri Veiga sobre o Niakhaté. Este é um lance que não é fácil para mim, como comentador, analisar. Vamos às evidências e aos fatos Quando paramos a imagem, o que vemos? Uma bola que é metida para o Nyakate, que vai tentar chegar a essa esférica, e a queda do Nyakate porque fica impedido de lá chegar. Qual é a ação que o Gabri Veiga faz ao Nyakate? Primeiro, o Nyakate não está a agarrar o seu adversário. E isso é importante, porque quando os jogadores usam as mãos uns sobre os outros, normalmente os árbitros deixam seguir. Aqui a questão, quando nós paramos a imagem, é que vemos a mão direita do Gabri Veiga nas costas do Nyakate e a puxar a camisola. Vê-se a camisola a ser puxada, vê-se que está ligeiramente para trás. Não é aquele puxão muito claro e óbvio. A mão esquerda, mais concretamente o braço esquerdo, a cruzar no peito do Nyakate. Perante este fato, que é a mão a agarrar e um braço no peito, ficamos com a clara ideia de que o jogador ficará impossibilitado de lá chegar. Mas também ficamos com a ideia que o Nyakate sente este agarrar e braço pela frente e cai de forma fácil. E muitas vezes não é a análise deste lance, é quando começamos a comparar este lance com outros dentro do próprio campeonato, destes tais agarrões nas áreas, em que depois a tendência que se tem, conforme a cor do bicho que se quer, é ir tentar fazer essas respetivas comparações. E obviamente que é aí que muitas vezes se perde a arbitragem sob o ponto de vista daquilo que é a uniformidade de critérios com lances que aparentemente são parecidos e que têm resoluções diferentes. O VAR, para se meter neste lance, muito dificilmente iria se meter. Por quê? Porque a imagem que o VAR iria mostrar ao árbitro era de uma mão direita a agarrar nas costas e um braço esquerdo à frente. E o que o VAR tem que fazer é dizer ao árbitro: "Tens um erro claro e óbvio, e eu tenho que ter aqui imagens que provem isso". Ora, se as imagens que ele ia mostrar é do agarrar, o que é que estava em cima da mesa? A tal intensidade, a causa-efeito, a consequência, se era suficiente ou não, porque as mãos estão lá para a queda do jogador. E o VAR não se pode meter nessa circunstância quando tem uma imagem que vai mostrar exatamente o jogador a agarrar o outro. Por isso, eu sentindo que foi forçada a queda do Nyakate, perante o agarrar, mão direita nas costas e a puxar a camisola e o braço esquerdo, também tem que dar claramente o benefício da dúvida à decisão. E por isso, porque não fico no nem, vou dar como boa a decisão, mas com toda esta explicação para as pessoas perceberem o grau de dificuldade que é analisar este lance.

A imagem não é muito esclarecedora, de facto.

Exatamente. Não é um lance fácil. Depois, minuto 62, é um lance em que o árbitro não mostra cartão amarelo ao Diego e para mim devia ter mostrado. O Diego e o Alan Varela ambos levantam o pé para ir discutir a bola, até aí tudo bem, e ambos levantam o pé à mesma altura, só que o Alan Varela chega primeiro e toca na bola e o Diego entra depois e acaba por tocar com a sola na zona do tornozelo. É só negligente, não há aqui qualquer conduta violenta, é apenas negligência na forma como entra, mas para mim ficou aqui um cartão amarelo por mostrar ao Diego, ao jogador do Braga. Depois, minuto 69, no gol do empate dos Dragões, marcado, aliás, pelo William Gomes. O Petar Zeć, no corredor esquerdo, sai de posição legal, portanto, não há fora de jogo. E bem aqui, neste caso, o árbitro assistente, e portanto, gol legal do Porto. E depois entramos aqui numa série de cartões amarelos. O amarelo ao Pablo Rosário, porque agarra e impede a progressão do Zalazar, é aquele que vai atrás uma série de metros a agarrar de forma persistente e ostensiva, e portanto, cartão amarelo bem mostrado. Depois aos 74, o Moffi com a mão direita agarra a camisola do Vítor Gomes à entrada da área dos Dragões e portanto, corta ali uma jogada de perigo, um ataque promissor, cartão amarelo bem mostrado. Esqueci-me de dizer uma coisa, agora vou já dizer. Minuto 81, o Fofana vê cartão amarelo porque após o gol do Porto, neste caso 2x1, festeja e vai ter com o Zalazar. E eu esqueci-me de dizer que o Zalazar, na comemoração da execução do pontapé de pênalti, viu também cartão amarelo. Exatamente por quê? Porque o Zalazar, ao comemorar, vai na direção dos jogadores do Porto que estão a aquecer e acaba até por tocar com um deles e entra ali num diálogo, num bate-papo. E o árbitro foi lá e mostrou o cartão amarelo. E aqui, ao minuto 81, até explicou ao Fofana porque estava a mostrar, até deu o gesto com o braço, com o dedo a dizer: "Olha, também mostrei há pouco, há uns minutos antes, ao Zalazar pelo mesmo motivo e agora o Fofana foi ter com o Zalazar e trocou ali um bate-papo", e por isso cartão amarelo bem mostrado. Depois, não concordo com o tempo dado, seis minutos. Foi pouco, porque três gols, cinco amarelos, um pênalti com gestos de frustração. E depois as cinco paragens para substituições onde entraram novos jogadores, e a assistência médica já na parte final, ainda antes, ao Diogo Costa. Tudo isto devia se traduzir pelo menos em oito minutos e foi pouco. E finalmente, ao minuto 90+6, um cartão amarelo ao Gorri porque agarra e puxa o Martin Fernandes quando ele sai em transição, e aqui tudo bem. E pronto, tivemos aqui muitas incidências.

Foi um jogo complicado para António Nobre. Que nota que lhe atribuis nesta partida?

Eu vou dar seis. É difícil. Quando eu concordo com o pênalti, obviamente, não posso dar nota negativa, porque é um lance importante. E eu concordo com o pênalti e concordo com aqueles dois lances, sobretudo, que nós falamos na primeira parte, em que não há cartão vermelho e há cartão amarelo. E esses são os lances mais importantes. Erros propriamente ditos, não tens muitos, mas para já, além do tempo extra, que foi escasso, os bancos, realmente, uma loucura total. A maneira como o árbitro tem dificuldade. Ou seja, fica aqui a ideia de que o António Nobre, não cometendo, no meu ponto de vista, erros graves, acaba por ter dificuldade em controlar e a gerir o jogo. Falta aqui qualquer coisa. E é por isso que eu tenho dificuldade em dar uma nota superior. Vou dar nota positiva, porque concordo com os lances difíceis que foram bem decididos, mas acho que falta qualquer coisa ao Nobre naquele que é a gestão, neste caso concreto, deste jogo, na gestão deste jogo e destas incidências e de todos estes nervos que estavam ali à flor da pele e faltou aqui qualquer coisa para acalmar esse comportamento disciplinar dos jogadores e dos muitos protestos, e nomeadamente dos bancos. Mas mesmo assim, dou nota positiva, nota seis.

Nota seis para António Nobre na análise do "Sem Falta" do Pedro Henriques, que está sempre conosco, que há futebol na Rádio Observador. Obrigado por isso e boa noite. Espero que até à próxima.

Muito obrigado.