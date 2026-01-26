Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Olá, minhas coisinhas lindas, minhas coisinhas boas. Bem-vindos a mais um episódio de "Terapia de Casal". Bem-vindos a mais uma semana neste mundo. Se estão a ouvir isto é porque estão vivos. Olha que bom.

Isso é o mais importante.

Não é?

É estar vivo.

É estar vivo.

Para ouvir este podcast.

E estar vivo é o contrário de estar morto, como nós sabemos.

Exatamente.

Portanto, é sempre bom. Por falar em vida e morte, que não tem necessariamente a ver, mas está relacionado. Tu sabias que quando alguém precisa de um transplante de rim.

Ok.

Um dos rins deixou de funcionar. Imagina, o meu rim deixava de funcionar, nós éramos compatíveis e tu doavas-me um rim teu.

Quer dizer, íamos ver se tu merecias, mas tudo bem.

Mas doavas-me um rim teu.

Sim.

Sabias que era provável que os médicos não tirassem o meu rim estragado?

Como assim?

Põem para o lado só e metem lá outro.

Põem para o lado? Espera aí, que isto é dos melhores factos de sempre. Como assim não tiram o antigo se não está a funcionar?

Porque supostamente o rim, como não funciona, vai mirrando, portanto não está a ocupar espaço, e é pior tirar porque pode aumentar o risco de pressão arterial, etc. Ou seja, faz pior tirar do que deixar lá.

Portanto, eu tenho um rim que deixa de funcionar. Preciso de um transplante de outro rim. E é melhor deixar o rim antigo que não está a funcionar, do que tirar o que não está a funcionar. Isso, no fundo, é a definição de função pública.

Exato. Sim, vão lá ficando pessoas.

Que mais vale não tirar.

Mais vale não tirar, também já estão habituadas a estar lá, também não chateiam. Sim.

Muito bem. Olha, eu não fazia qualquer espécie de ideia.

Pronto.

Fascinante, de uma maneira que eu não estava à espera. Olha, é um dia de fim de semana de manhã.

Eu disse-te que o facto desta semana era giro.

É.

E tu estavas tipo: "Tu e os teus factos, teus factos giro."

Eu não disse nada disso.

"Que a minha mulher tem um facto giro." E tu não estavas à espera que fosse isto.

Perdoa-me a honestidade em relação aos factos, mas quando tu trazes um facto, quando é mau, eu digo que é mau, quando é bom, eu digo que é bom.

Pronto. Por falar em rins, não tem nada a ver, mas também está relacionado. Esta semana fui finalmente ver como é que está o meu útero.

Tu disseste: "Fui ver como é que está o meu útero".

E o Riso te passou-se.

E um dos nossos gatos começou a correr pela casa. Tu não queres ouvir falar sobre o pipi da tua mãe?

Teve um ataque. Está lindíssimo o meu útero.

Tu estás a dizer à Guinness. Tu estás a roer o livro da tua mãe. E recebi mensagens todas a dizer: "Eu não acredito que vocês tratam os gatos por filhos".

E eu não acredito que vocês são estúpidos.

Pronto. Era só para fazer este ponto final.

E quê? Sim, tratamos por filhos e tratamos. E tratamos. Eu pari-os.

Eu não quero ter dos outros.

Eu pari-os.

Exatamente. Que eu lembro-me muito bem, saíram pelo teu útero estes gatinhos.

Piu, piu. Era uma ninhada. Mas o meu útero está muito bonito, disse-me a médica.

Ok.

Eu acho sempre fascinante, porque é nos episódios ao vivo de "Terapia de Casal", quem está no Patreon a ouvi-los ou quem foi aos episódios ao vivo.

Verdade, ainda lá estão, vocês podem ir ao Patreon e ouvir tudo.

E ainda há gente a comentar. Obrigada por continuarem a ouvir, vocês não podem lá se inscrever.

E relembro, podem comprar só um episódio. Querem ouvir só o da Bumba ou só o da Joana Marques. Está lá só esse.

Podem ouvir.

Podem comprar especificamente esse, não têm que ouvir todos.

Falei que tinha ido à ginecologista, mas estava menstruada e, portanto, não pude ser vista.

Pois, não estava em condições de receber pessoas.

Fui ao mecânico, mas ele não abriu o capô. No fundo, é isto.

É do género: "Olhe, eu não dei um jeito à casa, não vem a empregada hoje, portanto, não dá para ver."

Venho só conversar.

Venho só conversar.

Então fui fazer-

Ficamos aqui no hall de entrada.

Exato. Fui fazer uma ecografia chamada ecografia endovaginal, em que elas espetam uma coisinha lá dentro e andam lá a ver.

Muito bem.

Esquerda, direita, cima, baixo, enfim.

Esquerda, direita.

Ela disse-me: "Que útero bonito".

Mas elas não dizem isso a todos?

Pois, espero que não.

Susana Romana, que é minha amiga e guionista de humor e que tem uma rubrica na M80 chamada "Macaquinhos no Sótão", há muito tempo escreveu um sketch para o Canal Q, em que tornava cómica uma situação que aconteceu com ela, porque uma ginecologista disse-lhe: "A senhora tem um pipi de princesa". Primeiro, eu não sei o que é um pipi de princesa, por oposição a um pipi comum mortal.

Não, primeiro, uma ginecologista dizer pipi.

Também ia dizer o quê? A senhora tem uma greta, o que eu vou dizer?

Não, tem uma vagina.

Não, é muito oficial.

Tem uma vagina e tem uma vulva. São as duas coisas que a pessoa tem.

Muito sério.

Quer dizer, ela está lá. Por exemplo, ela depois fez ecografia mamária também. E começou. Depois diziam umas coisas que eu fico tipo: "Ya, ok, mas explica isso." "Temos aqui uns quistos da ordem do não sei o quê."

Da ordem? De Dom Henrique?

Isto é supernormal. Depois, não sei o quê, temos aqui um não sei o quê, ardícula, não sei o quê, vasícula, não sei o quê. E eu fico a olhar e ela: "Isto também é tudo normal." Então se é normal, não me digas.

Não, ela está só a dizer o que está a ver.

Temos aqui um...

É como uma pessoa da Remax estar a mostrar um apartamento. Olha, aqui temos um hall de entrada, que destes anos 70 tem menos espaço, mas é normal. Aqui temos a cozinha, que não tem espaço para...

Não tem espaço para despensa.

Mas isto aqui é normal.

Depois estava lá dentro a dizer: "Não sei o quê, não sei quantos folículos e não sei o quê." Ela é muito querida, adorei a médica, mas eu só pensava: "Minha senhora, diga-me só se for alguma coisa de importante."

Pois, também há essa. Diga-me só o que é essencial eu saber.

Temos aqui este quisto que não tem líquido, não sei o quê, tem não sei quantos milímetros, não interessa.

Pois, eu percebo isso.

Eu acho que ela estava a falar alto, na verdade. Estava a pensar alto.

Sim ditar basicamente a informação. Sabes que eu já fui ao urologista e nunca me elogiaram o pênis. O urologista nunca me disse: "O senhor tem um pênis de príncipe".

Não precisavas ter pagado uma consulta, podias só ter me perguntado.

Mas também porque não há pênis bonitos. O pênis não é bonito. É um bocado de carne penduradão.

Flacidez então é nojento.

Pipis são bonitos, de facto. Estão ali com os cadinhos, tão guardadinhos no seu lugar. Estão lá dentro e é do género: "Não me chateiem, eu estou aqui guardadinho."

Olha, é muitas vezes o que eu penso. "Eu estou aqui guardadinha. Não me chateiem."

Mas então está tudo bem com a tua vulva? Nem acredito que estou a fazer esta pergunta neste podcast.

Sabes qual é a vulva e qual é a vagina?

Sei perfeitamente qual é a vulva e qual é a vagina.

Qual é a vulva?

A vulva é a mesma coisa da diferença do ânus e do reto. Basicamente é isso.

Ok, então mas qual é a vulva e qual é a vagina?

A vagina é do lado de fora, a vulva é o espaço a seguir lá dentro.

Não, é ao contrário. Vês? A vulva é cá fora, a vagina é dentro.

Não, vagina é a parte de fora e vulva é a parte de dentro.

Sim, és tu que sabes.

Então espera aí.

A vulva é a parte de fora, a vagina é a parte de dentro. Por isso é que quando ela me enfia uma sonda é endovaginal, não é endovulvar.

Porque passa na vagina.

Claro, exato. Guilherme, a vagina é a parte de dentro.

Espera, então a vagina é o hall de entrada, a vulva é a porta de casa?

Exatamente.

Eu pensei que era ao contrário.

E o útero é o quarto das traseiras.

O útero é a despensa.

Não, o útero é a sala.

Os ovários é a despensa?

Os ovários é a despensa.

Bem, eu vou te dizer uma coisa. Isto é um podcast para fãs de vagina e do mercado imobiliário, porque nós estamos a conseguir falar das tuas boas áreas.

Xuxa Lucas Val. Desta não fazes nos teus vídeos.

A Rita de Nova tem aqui boas áreas de espaço de arrumação, é um espaço arejado e com muita luz natural.

Não, com pouca luz natural, na verdade.

Olha, eu não fazia ideia, pensei que era o contrário. Este podcast também se aprende muito.

Poxa, tenho eu de vir educar.

Exatamente.

Pronto, era sobre isto que eu queria falar. Viram tudo. O senhor mecânico disse que está tudo bem. Nem é preciso trocar o óleo.

Não é preciso trocar o óleo, põe o carro, tira o carro da garagem da vizinha. Não é preciso, está tudo bem.

Estamos ótimas.

Sim, senhora. Olha muito bem.

Eu e a minha vagina.

Eu queria falar de várias coisas, mas já que ainda estamos no tema nosso casamento, já que ainda estamos aqui a falar da maneira como nós os dois lidamos um com o outro, eu não sei se foi das boas notícias ou não que tu recebeste sobre as tuas partes pudendas.

Partes pudendas.

As pessoas sabem do nosso jogo da Filipina, do bom dia Filipina. Já falámos aqui várias vezes, para quem não conhece, o que é que acontece? Eu e a Rita, quando comemos uma laranja, ou um ou o outro, se há um daqueles gomos anões, que são aqueles gomos mais pequeninos.

Bebés. Não são anões, são bebés, vão crescer ainda. Iriam crescer se tu não tivesses arrancado a laranja.

Não, porque os outros já cresceram.

Não, ainda iriam crescer se tu não tivesses arrancado a laranja.

Então vou dizer, os gomos Marcos Mendes. Há uns gomos Marcos Mendes lá pelo meio. E o que acontece? A pessoa que está a comer a laranja dá esse gomo à outra pessoa e a partir do momento em que a outra pessoa come esse gomo, no dia seguinte, o primeiro a dizer bom dia Filipina ganha. Às vezes, eu saio para trabalhar cedo, a Rita sai para trabalhar cedo e nós dizemos o bom dia Filipina por áudio. O que acontece? Eu não sei se as pessoas têm noção que tu tens os áudios mais fofos e divertidos a lembrar-me que eu perdi, ou seja, a ganhar o jogo da Filipina. E eu gostava de pôr aqui um áudio que eu recebi esta semana. Jogámos à Filipina esta semana. Esta semana, especificamente, está um igual, porque eu ganhei um, tu ganhaste o outro, mas tu ganhaste por áudio e eu vou pôr aqui o áudio, só para as pessoas terem noção de como funciona.

"Bom dia, Filipina. É a Filipina, é o bom dia da Filipina. É o bom dia da Filipina." Pronto. Sabes porque eu fiz essa musiquinha? Mas há outros.

Eu adorei.

Sabes porque eu fiz essa musiquinha? Porque às vezes quando é pouco, quando eu digo só bom dia Filipina, tu percebes pela duração do áudio. E eu pensei, para o apanhar ainda mais de surpresa desta vez, porque às vezes tu nem precisas de ouvir, tu dizes: "Nem preciso ouvir, fogo, já perdi a Filipina".

Pois, eu percebo que é um áudio pequeno, lembra-me o que pode ser.

E então eu pensei: vou enganá-lo. Vou espaçar, vou cantar mais para parecer um áudio normal na imagem.

Pois, 14 segundos não é só um bom dia Filipina.

Exatamente.

Foi muito bem. E cantaste, dançaste e eu fiz vela porque eu perdi. Mas eu gostei muito...

Deste áudio?

Deste áudio, sim. E em relação a áudios que foram gravados à distância, eu gostava de falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente. Era o tema que eu tinha semana passada e que transita para esta, não tem mal.

Translada.

Vou transladar. Que é, eu no outro dia estacionei e estava a chover como o caraças. E eu mandei uma mensagem para ti a dizer assim: "Como é que eu agora vou do carro até ao prédio?" Porque estacionei na rua.

Humor.

E tirei uma foto a mim próprio sentado dentro do carro.

Sim.

E tu respondeste-me de uma maneira que eu não estava nada à espera. Porque tu respondeste-me, deixa ver se eu encontro. Está aqui, posso?

Podes. "Amorzinho, quando puderes, vez na minha agenda." Não, não é esse. "Sabias que é proibido..."

Cá está, é esse.

"Sabias que é proibido conduzir de fones? Ficas com essa informação."

Portanto, eu estou aqui com os meus problemas, não sei como é que hei de sair do carro, e tu dizes assim: "Sabias que é proibido conduzir de fones?" Desde quando é que é proibido conduzir de fones?

É proibido conduzir com fones nos ouvidos. É! Diz que eu tirei a carta, que eu lembro-me de decorar essa informação.

Primeiro, não gritas comigo e segundo, eu quero terminar.

Termina, então.

Pronto. O que acontece? E eu acho que as pessoas se vão rever no que eu vou dizer, porque a maior parte das pessoas têm carros em que o telefone liga depois ao sistema do carro. Eu vou sair de casa Para ir às compras, por exemplo. Vou dar um exemplo prático. Eu estou a sair de casa, ponho os fones nos ouvidos. No elevador, até ao carro, estou a ouvir o podcast ou a música. Quando entro no carro, o telefone liga-se ao sistema do carro, portanto o som está a vir do carro. Eu não estou a usar os fones, eu estou de fones. E depois, quando eu chego às compras, espera, já está a puxar do seu amigo Google. E depois quando eu chego às compras, quando eu desligo o carro, o som passa automaticamente para os fones que estão nos meus ouvidos e eu faço as minhas compras com os meus fones, ninguém conversa comigo, etc. E eu volto para o carro. Portanto, eu não vou levar a caixa dos fones, eu vou levar os fones nos ouvidos. Não faz sentido isto? Desde quando é que é proibido conduzir com fones nos ouvidos, se eles não estão a ser usados?

ACP. Acho que é uma fonte importante. É uma fonte relevante.

ACP não é só quando o carro...

"A utilização de auriculares durante a condução levanta dúvidas entre os condutores e pode causar comportamentos perigosos na estrada. De facto, a emissão de sons através de auriculares pode provocar descontrações-

Descontrações?

...e pôr em causa a segurança rodoviária."

Espera aí, estamos a ler um texto que diz descontrações e não desconcentrações.

"Como pode pôr em risco a segurança. A utilização de auriculares pode desviar a atenção da condução. Na estrada, cada segundo é crucial e pode fazer a diferença."

Até agora, eu já ouvi sete "pode". Pode não é lei.

"Ouvir música e atender e fazer chamadas desviam a atenção. Nem todos sabem se o Código da Estrada permite ou não o uso desses acessórios, tal como a utilização de chinelos durante a condução, a permissão de comer ou beber durante a condução e conviver com animais de estimação. A lei proíbe ou permite?"

Ok, essa é que é a questão.

Depende.

Pois, estamos a ver.

O artigo 84 do Código da Estrada refere que a utilização de auriculares, telemóveis ou rádios durante a condução é expressamente proibido com coimas que variam entre os 250 e os 1.250 €.

Se me cobram 1.250 € por eu ter os auriculares no ouvido, mas não estar a ouvir por lá, eu estou a ouvir pelo carro.

"É proibido ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos." Mas a polícia não sabe se tu estás a ouvir por lá alguma coisa ou não.

São brincos.

Não são.

São brincos.

Os brincos não se põem por dentro, põem-se por fora.

Não interessa, há brincos que se metem de maneiras muito esquisitas. Eu só tenho o auricular no ouvido e não estou a ouvir, porque está a sair o som do carro. Não é ilegal, não é proibido. Eu não estou a fazer nada de mal. Só por ter o auricular no ouvido, eu vou perder o seu estilo.

"Nestes casos excecionais", olha, há no entanto exceções. O número dois do mesmo artigo explica que todos os aparelhos de um único auricular ou microfone com sistema de alto-falante, cuja utilização não implique o manuseamento continuado, são permitidos. Por isso é que a certa altura, os nossos pais usavam todos um único de Bluetooth, lembras-te disso?

Perfeitamente. Pareciam o Matrix.

Exato. Era um único, uma coisa, porque era só um, porque tu deixas o outro ouvido liberto.

Exatamente.

"Nestes casos excecionais, o mais aconselhável é adquirir um modelo especializado. É também importante referir que os clássicos auriculares que acompanham smartphones não cumprem", não é, bolo de bolacha.

Eu peço desculpa a quem está de facto a ouvir isto de auriculares e que neste momento ficou surdo.

"Não cumprem estes regulamentos por serem portadores de dois auriculares. Se os utilizar durante a condução, estará a incorrer numa contraordenação."

Não estou a utilizar, está só pousado.

O senhor polícia, o senhor agente não sabe.

Está pousado.

O senhor agente vai te mandar parar e tu podes mentir. Tu podes dizer: "Não estou a ouvir nada."

Está pousado na orelha.

É proibido.

Eu não vou estar a tirar e a pôr os fones, eu vou perder os fones e também não vou andar com a caixa atrás, porque eu não sou maluco.

Pois não, coitadinho, não vai andar com a caixa atrás.

Não vou andar com a caixa atrás.

Coitadinho. Então paga 1.250 €.

Não paga, porque isto não faz sentido nenhum. E desta agora eu vou ser a Joana Amaral Dias, com os pagamentos em dinheiro, na gleba. Vai ser agora aos fones a conduzir, porque eu não estou a ouvir nada dali, eu consigo ouvir perfeitamente tudo.

Não sabes, porque pode estar a tapar partes importantes. Tu já estás surdo.

Não tapa coisas importantes.

Olha, eu acho que se é proibido, não podes. Ponto final.

É proibido, mas posso fazer.

Não, não pode, Marcelo.

Eu vou continuar a andar com os fones pousados na orelha quando vou às compras. Se entre aqui e o nosso continente favorito de Portugal, me apanharem a conduzir, eu vou dizer: "Senhor guarda, isto está ligado ao carro, eu não estou a ouvir nada pelos fones."

E o senhor guarda vai dizer: "Não interessa, no artigo 80 e não sei quê, do Código da Estrada, diz que não pode estar com isso posto, vai pagar 250 €."

Liga imediatamente ao pai do Duarte e marido da tua irmã, que é GNR, a saber se eu posso ou não.

Eu não tenho aqui o meu telefone, mas eu vou buscar.

Imediatamente.

Liga tu.

Não, eu vou ligar.

Liga.

Eu vou ligar.

Agora liga.

Eu vou ligar e agora vamos saber.

Mas ele é, enfim...

Estou a ligar.

Estou?

Olá, Marcos. Tudo bem? Estás a me ouvir? Olha, só para te avisar, Marcos, estás em direto no "Terapia de Casal". Só para saberes.

Olá.

Ele logo a mudar. "Olá."

Pois, claro. Marcos, eu quero te fazer só uma pergunta muito rápida, porque tu és um agente da autoridade, tu és uma pessoa que aplica a lei e eu gostava que tu me dissesses o que é que aconteceria se eu fosse apanhado a conduzir com fones nos ouvidos, mas os fones não estão a dar som.

Não interessa. O senhor guarda não sabe.

Existem dois tipos de fones: fones com fios, dá sempre direito a contraordenação, mesmo que tenha só a utilizar um. Se tiveres os fios, mesmo que só um, levas a contraordenação. Se for só os auriculares, só aqueles que não têm fios, pode utilizar um só.

Mas se tiver os dois é contraordenação.

Se tiver os dois é contraordenação.

Sim, se tiver os dois é contraordenação.

Chupa! Chupa!

Ok, para a próxima manda mensagem que eu digo o que tu quiseres.

Pois é, eu devia ter avisado antes. Tens razão, Marcos. Olha, obrigado, Marcos. Um grande abraço.

Nada, abraço. Beijinhos para os dois.

Beijinhos.

Pronto, foi um agente da autoridade a dizer que eu não posso, de facto, ter. Tu também, olha, estás a picar as pessoas.

Chupa! A autoridade deu-me razão. Chupa.

Por acaso, eu vou dizer uma coisa. Eu estava à espera que o Marcos me desse razão independentemente, porque eu pensei que ia haver aqui uma solidariedade masculina. Zero. Portanto, o que eu tenho que passar a fazer? É tirar um dos fones, apesar de estar a ouvir pelo carro?

Sim.

Então quando a polícia mandar parar, eu faço assim só um flipzinho na orelha. Só para saltar.

E depois bate na cabeça da polícia. Pronto, Guilherme, eu não digo estas coisas para te chatear, eu digo-te estas coisas para te ajudar, meu querido.

Está bem. Já percebemos. Obrigado, Marcos. Obrigado à GNR, obrigado à PSP, obrigado ao exército.

À ACP.

À ACP. Obrigado a todos os que têm que saber.

Ao IMTT, não é?

Ao IMT.

IMTT, IMT é da casa.

IMTT. Não faço ideia. Eu não faço nomes, eu não sei conduzir. Pelos vistos, eu não sei como é que se conduz dentro da legalidade. Eu pensei que eu podia andar com os fones se não estivesse a dar nada. Pronto, eu tiro um.

Então e metes onde? Mais vale tirares os dois e meteres na caixa.

Vou andar com a caixa. É uma chatice andar com a caixa atrás. Não quero falar mais deste tema, estou chateado até perdido.

Então queres ir emails ou tens mais alguma coisa para dizer?

Tenho mais uma coisa para dizer.

Então diz lá.

Que é...

Vê lá se queres dizer.

Eu acho que, eu não sei se é ilegal ou não.

Se calhar é.

É possível que seja. Mas eu acho uma falta de respeito o que tu fazes nos supermercados.

Não é ilegal. Alguém aí que trabalhe no Continente que possa entrar em chamada num instante.

Exato. Olha, não conhecemos ninguém no Continente, não dá para dizer. Mas eu vou te dizer uma coisa: há um espectro de comportamento dentro do Continente e tu estás mesmo no meio. E por isso é que isto é dúbio, que é: há as pessoas como eu, que são corretas e boas clientes dos supermercados e superfícies comerciais deste país, que não comem dentro dos supermercados, nem abrem produtos dentro do supermercado. Eu ainda não comprei, não é meu, eu não paguei, eu não vou estar a abrir e a comer.

Se tiver muita sede, bebo água.

Mas isso é uma falta de respeito. Tu podes pousar a garrafinha, ir pagar as tuas compras.

Mas eu nunca faria isso.

Está bem.

Eu acho que há dois cenários aqui, que é: tens mesmo buéda sede e precisas de beber água, bebes e depois pagas a garrafa. A segunda coisa é se tiveres uma criança contigo que tem fome ou sede, também deves alimentar a criança.

Eu acho que isto é o faroeste.

Um copinho com água ou uma garrafinha de água nunca se negou a ninguém.

Isto é o faroeste.

A água é o bem mais essencial para a nossa vida.

Eu acho que isto é o faroeste, quando as pessoas começam a consumir coisas dentro do supermercado. Por que não vais lá ao pronto a comer do Continente, tens muita fome e estás na fila, vais comendo o teu arrozinho de pato e depois pagas só à caixa?

Sim.

Não faz sentido nenhum. Isto é o faroeste.

Não faz sentido o que tu estás a dizer, porque há mesinhas no Continente para comer agora.

Então por que não vais à Bershka, vestes logo a roupa toda da Bershka e pagas só depois e já com a roupa no corpo?

Já me aconteceu uma vez.

Não é teu ainda. Eu sou contra isto, mas isto não é o meu ponto, estamos a desviar.

Tu não podes sair da loja sem pagar, portanto passa a ser teu, qual é a questão?

Mas na loja não dá bem para consumir.

É a mesma coisa.

Não, não é a mesma coisa, porque há pessoas, de certeza, que comem dentro do supermercado e depois não pagam o pacote.

Pois, mas isso não é uma questão do comportamento, é uma questão da pessoa.

Pois, mas se formos a confiar nas pessoas...

Se a pessoa é honesta ou não.

Eu também sou muito honesto e eu estou a dizer que eu estou com os dois fones no ouvido e não estou a ouvir.

Oh, Guilherme.

Busted.

É completamente diferente.

Não, não é completamente diferente. Na base da honestidade, então é essa. O meu ponto não é esse. O meu ponto é: há as pessoas como eu-

Pois, estás aí a andar à volta.

Fui interrompido. Há as pessoas que cumprem a lei e que só consomem os produtos depois de sair do supermercado. Há o espectro oposto, que são as pessoas que abrem tudo e consomem tudo e comem e depois pagam só os pacotes, que isto é tudo como se estivessem em casa, na despensa deles. E há no meio, tu.

Mas pagam.

Podes parar de defender estas pessoas, que não são importantes aqui.

Então?

Há no meio, no meio deste espectro, entre mim e os javardos, há a minha mulher. O que ela faz? Tu não comes dentro do supermercado, lá está, bebes a garrafinha de água se tiveres muita sede.

Se tiver muita sede, bebo água. Isso faço.

Tu abres os produtos todos de limpeza e cheiras.

Claro, não sou uma selvagem, não vou trazer um cheiro que não gosto para casa.

Percebo perfeitamente. Mas há a possibilidade de tu estares a abrir coisas, a espetar lá o nariz e a voltar a pôr nas prateleiras. Quem é que me garante que os produtos de limpeza que eu trago já não foram cheirados e tocados por outras pessoas?

E o que é que isso interessa?

São produtos de limpeza, não quero que estejam porcos.

Não, mas não vão estar porcos porque são produtos de limpeza.

Não, é possível um produto de limpeza ficar porco.

Não, não é.

Se eu fizer xixi para dentro do frasco Skip...

Não, anula o xixi. Tu não sabes o poder do Skip, meu menino. Para as nódoas, até para aquelas que ainda não estão formadas.

Rita, eu tenho vídeos teus absolutamente inacreditáveis a abrir todos os fresquinhos.

Porque ainda por cima era para trazer um coiso para limpar o chão. Eu não vou trazer um cheiro para limpar o chão que depois eu não gosto. Depois a minha casa fica a cheirar a uma coisa que eu não gosto.

Exatamente, falámos a semana passada do cheiro do carro.

Pronto.

Pronto.

Já me custa isso que está a acontecer na nossa vida.

Sem dúvida nenhuma, se quiseres eu dou bons peidos no carro.

Não, obrigada.

Queres?

Não.

Eu posso dar bons peidos no carro.

Não, porque vai ficar a cheirar a couve e é pior do que cheirar a cotri.

Pronto. Agora, eu não sei até que ponto é que se pode andar a abrir produtos. Onde é que está a barreira? Qual é o produto que tu vais abrir para ver se está bom ou não, antes de levar?

Desculpa. Eu acho que podes abrir todos aqueles que depois dão para fechar normalmente.

Eu acho que podes abrir todos aqueles que depois dá para fechar normalmente.

Um pacote de bolachas tu não podes abrir, porque depois não o consegues voltar a fechar.

Ok.

Um detergente tu podes abrir.

Atão e grão. Abres a latinha, comes um grão e voltas a fechar a latinha.

Não, porque aí já está Já não vai fechar da mesma forma.

Então e uma pera? Por que não podes comer uma pera no supermercado para saber se aquelas peras estão boas?

Há quem coma.

Mas estás a ver que mundo é este? Então de repente vai tudo para o supermercado almoçar. O que é isto? Isto não está a valer.

Desculpa, estás aqui a comparar peras com bananas. Isso não é comparável. Tu não te preparaste para isto.

Preparei, sim senhora.

Não te preparaste. Tu queres usar o meu vídeo a cheirar e a fazer cara feia a 70%.

É inacreditável. É que tu ainda por cima és uma espécie de escansão de produtos de limpeza. E és uma pequena ditadorazinha. És o Júlio César com o teu polegarzinho para cima e para baixo. Tu abres aquilo, cheiras e fazes: " Não passa à próxima fase, não vais ao Coliseu."

Depois não vai, não. O Coliseu é a nossa casa. Não.

Eu acho que há um limite. Eu tenho vergonha, eu fico no corredor.

Cheirar produtos de limpeza eu não acho que seja vergonha.

Eu acho que cheirar produtos de limpeza é a única coisa que ainda é aceitável de um comportamento que para mim é condenável.

Mas por que é condenável? Não percebo.

Porque as coisas não são nossas. Tu não vais à casa das pessoas...

O que é que vais dizer?

E usas as coisas das pessoas para ver se gostas. Aquilo ainda não é nosso, é do Continente. Aqueles produtos de limpeza ainda são do senhor Continente.

Está bem, mas um dia vão ser meus.

Não sabes.

Se cheirarem mal, não vão, mas também não vão ser de ninguém, por isso é que estão lá.

Não, há pessoas que se calhar gostam daquele cheiro. Desculpa lá, há uma barreira, eu fico desconfortável.

Pronto, então não faças as compras comigo.

E de facto o vídeo é muito engraçado, tu fazes mesmo um ar de nojo para os produtos do senhor Continente.

Pronto, queres ir a um e-mail ou não?

Vamos a um e-mail.

Vamos ao e-mail do "Friends Without Benefits", que deixámos também da semana passada.

Vamos embora.

Da Mila Kunis, porque ela e o Justin Timberlake protagonizaram um filme chamado "Friends With Benefits". "Olá, terapeutas."

Cuidado, porque tem o nome e não me revires os olhos.

Mas eu estou a fazer isto pela primeira vez.

Às vezes parece.

Sim. "Olá, terapeutas. Ouço o vosso podcast e acompanho o vosso trabalho há muito tempo. Nunca pensei sequer na possibilidade de escrever-vos, mas honestamente esgotei todas as minhas possibilidades. Vou tentar resumir a minha vida no último ano. Conheci e apaixonei-me por um rapaz que inicialmente foi tudo aquilo que eu imaginava para mim e para o meu futuro. Era superrespeitador, bem-humorado e tínhamos imensos gostos em comum. Fomo-nos aproximando e quando eu confessei o que estava a sentir, ele disse que não estava pronto para compromissos sérios, uma vez que tinha terminado uma relação longa há pouco tempo. Até aqui tudo bem. Eu podia ter-me afastado, mas mantive-me por perto como amiga dele para lhe dar o tempo necessário a que ele se resolvesse. Ou seja, durante um ano eu continuei a falar todos os dias com ele, videochamadas, jantares e até conhecer amigos e familiares."

Ok.

"O tempo foi passando e subitamente tudo mudou. A disponibilidade dele é escassa, as respostas são frias e nem o telefone atende. Quando o confrontei com isso, ele disse que achava que eu estava a gostar mais dele do que ele de mim, que aquilo que eu sentia não era recíproco e que sempre fomos só e apenas amigos. Quero esclarecer que só nos envolvemos sexualmente após nos conhecermos, e isso terminou no momento em que ele disse não querer compromisso. Apesar de saber que sempre foi uma amizade, a verdade é que a esperança sempre existiu de que ele ultrapassasse a fase onde se encontrava e nós pudéssemos ter um futuro juntos. Mesmo não acontecendo isso, não entendo por que a mudança de comportamento, se na cabeça dele sempre fomos amigos e nada mudou. Fui um passatempo num período da vida dele em que não tinha mais ninguém e agora já não precisa da minha presença porque conheceu outras raparigas? Sim, porque vi nas notificações do telemóvel dele uma série de mensagens de raparigas. Não queria admitir o quanto isso me deixa triste, mas como conseguir ir embora de uma situação em que não existe um closure? Não podia só dizer: "Eu não tinha mais ninguém para falar, por isso é que te mantive na minha vida, agora já não preciso mais". Desculpem o longo e-mail, foi mais um desabafo do que uma questão. Beijos para vocês e para os vossos patudos. Mila Kunis."

Eu acho que pela primeira vez na história deste podcast, eu não vou dizer uma única palavra a quem este e-mail é dirigido, ao Justin Timberlake. Porque eu acho que o Justin Timberlake, e isto é a minha opinião, pode ser polémico e depois já discutimos a seguir, eu acho que o Justin Timberlake nesta situação foi sempre correto e disse sempre exatamente ao que ia. E o problema aqui está na Mila Kunis que nos mandou o e-mail. Portanto, eu nem sequer vou falar para o Justin Timberlake. Mila Kunis.

Até porque ele não anda bem.

O Justin Timberlake?

Sim.

O verdadeiro.

O verdadeiro.

Pois, o verdadeiro não anda bem. Este está na vida dele. Cara Mila Kunis, muito obrigado pelo teu e-mail, obrigado pela tua abertura e disponibilidade.

E pelo teu desabafo.

E pelo teu desabafo. Mas eu acho que tu não estás a perceber que tu é que estás errada. O Justin foi honesto contigo desde o início.

Aliás, eles envolveram-se sexualmente e quando ele percebeu que ela tinha sentimentos, ele disse: "Olha, eu não quero uma relação, eu não quero isto", e nunca mais foi para a cama com ela.

Exatamente. O que é que ele te disse quando deixou de falar contigo? O que foi? Foi exatamente: "Tu estás a desenvolver sentimentos por mim, e então eu vou me afastar porque tu estás a desenvolver sentimentos por mim." O que é que ele disse sempre desde o início? Que queria ser só amigo. Ele sempre foi honesto, manteve a posição dele, foi verbal em relação ao que ele queria, que era só uma amizade contigo, e tu continuaste até à última à espera que fosse só uma fase, que lhe passasse e que ele percebesse que gosta de ti. E ele quando percebeu: "Eu não consigo ser só amigo desta pessoa, porque esta pessoa continua a ter sentimentos por mim, eu prefiro afastar-me." E afastou-se.

E porque esta pessoa vai se magoar quando eu estiver com alguém.

Exatamente. E magoou-te ou não magoou tu teres visto que ele estava a falar com outras raparigas? Eu não leves a mal, Mila Kunis.

Estamos a agarrar a tua mão enquanto dizemos isto.

Estamos a agarrar a tua mão e a ser fortes. Este podcast também é na base da honestidade e da amizade. Tu é que estás mal. O Justin foi correto do início ao fim.

Não era só jajão.

O Justin desde o início que disse: "Eu quero ser só amigo, não tenhas sentimentos por mim, eu não estou interessado em ter mais nada." E tu: "Não, ele depois muda de ideias, ele vai ver, isto vai dar a volta." E ficaste agarrada à promessa e à luz ao fundo do túnel.

Que ele nunca te deu.

Que ele nunca te deu e que ele nunca quis. E correu-te mal.

Ya. Perdeste um ano da tua vida Uma ilusão

Só criada por ti e que não foi de maneira nenhuma alimentada pela outra pessoa. E no fim do teu e-mail tu dizes: "Fui um passatempo num período da vida dele em que não tinha mais ninguém e agora já não precisa da minha presença porque conheceu outras raparigas". Só tu é que te vês ou querias ver como namorada ou curte ou o que seja dele.

Ai, curte. De repente estamos no início dos anos 2000.

Sai um e eu percebi que datei agora um bocado a minha vida. Mas só tu é que viste nessa possibilidade. Ele sempre te viu só como uma amiga. Ele está-se a afastar de ti para te proteger, a ti e aos teus sentimentos, que queres mais. Portanto, é assim, continuamos aqui de mão dada. O que tu precisares, estamos aqui, eu vou te fazer um chá, eu dou-te um abraço, podes ficar aqui na nossa sala e no nosso sofá a chorar.

Mas é assim, amiga.

Mas ele esteve bem. Ele foi honesto desde o início e ele afastou-se para não te magoar. Portanto, eu peço desculpa à Mila Kunis, mas eu não sei se já tinha acontecido isto neste podcast.

Acho que já discordamos da pessoa, mas nunca assim 100%.

Eu acho que o Justin aqui esteve bem.

Esteve muito bem. O Justin não está bem em muitas coisas, como nós sabemos, mas nisto ele esteve.

É verdade.

Mas nisto ele esteve.

terapiadecasalpodcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar as vossas dúvidas, problemas, questões do vosso relacionamento ou da vossa vida. Não tem que ser namorado, namorada, pode ser o pai, o vizinho.

Ex-homens.

Vocês têm problemas afetivos ou de vida que vocês queiram mandar para nós, para nós respondermos aqui, terapiadecasalpodcast@gmail.com.

Exatamente. E também enviem quais é que são os vossos cheiros favoritos de detergentes para a casa.

Não, e se consomem produtos ou não dentro dos continentes. Isto é demente.

Não é demente.

É demente.

Não é demente, Guilherme.

É demente.

É mais demente andar de fones a conduzir. E I said what I said.

Não é, porque não tem som.

Bitch, I said what I said. I'm ready to be instead.