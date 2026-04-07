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Este é o "Tratar da Saúde" da Rádio Observador, com a dra. Vanessa Mendes, diretora clínica dos centros de saúde CUF. Olá, doutora, bom dia.

Olá, bom dia. Obrigada.

Vitaminas, magnésio, colagénio, ômega-3. Nunca se falou tanto de suplementos e nunca se consumiram tantos, mas a questão é simples: estamos realmente a investir na saúde ou apenas a consumir mais? Doutora, precisamos mesmo de suplementos?

Depende. E essa é precisamente a resposta que lhe tenho a dar de forma mais honesta do ponto de vista clínico. Nem todos os suplementos são necessários, mas também não são totalmente inúteis. A decisão deve ser sempre individualizada e baseada em contexto clínico, necessidade e qual o nosso objetivo. E é um ponto muitas vezes esquecido, que é: mesmo com uma alimentação equilibrada, nem sempre é possível garantir a ingestão ideal de todos os micronutrientes. E é nesse espaço que a suplementação pode fazer sentido.

Portanto, há situações em que essa suplementação é claramente indicada.

Sim, e com evidência científica. Podemos enquadrar a suplementação em dois contextos principais. Primeiro, a correção de défices. Quando existe alguma carência que esteja documentada, como por exemplo, a vitamina B12, o ferro, o ácido fólico, também a vitamina D. E nestes casos estamos a falar de tratamento. E depois, o que muito agora se fala, a parte da otimização e também da performance em contextos específicos. E aqui entram os suplementos utilizados com objetivos muito concretos, como, por exemplo, o ômega-3, em determinados perfis cardiovasculares, o magnésio também em alguns quadros de fadiga, ou seja, um cansaço. Ou alterações do sono. A vitamina D também nas populações de risco. E depois também, muito se fala hoje da proteína whey, que pode ser útil para garantir uma ingestão proteica adequada, sobretudo em pessoas com maiores necessidades, como por exemplo, os praticantes de exercício físico. Aqui nos idosos, falamos da perda de massa muscular, também nas pessoas que estão a fazer terapêutica com os novos medicamentos pra perda de peso e pode ter perda de massa muscular associada. Depois também muito se fala da creatina, um dos suplementos que efetivamente são mais estudados e com evidência consistente na melhoria, tanto da força como da massa muscular, e com dados também crescentes a nível da função cognitiva e da fadiga. E este é um tema relevante.

É mesmo.

E que excita aqui muitas dúvidas, como a enviada pelo nosso ouvinte, o Nuno Paiva, e que iremos naturalmente aprofundar num próximo programa. E por último, só para destacar, é sempre com indicação e com critério clínico.

Mas há suplementos que estão mais na moda do que fundamentados? Há, não há?

Sim, e o colagénio é um bom exemplo. A evidência mais recente mostra benefícios, nomeadamente ao nível da pele e algum alívio sintomático na osteoartrose, que é a parte da artrose, mas não há evidência consistente de melhoria do desempenho muscular. Ou seja, pode ter utilidade em contextos específicos, mas não deve ser generalizado.

Mas por que existe tanta controvérsia à volta dos suplementos?

Porque na verdade, são usados sem indicação clínica. Muitas vezes não há avaliação, não há um déficit identificado, não temos um objetivo definido e isso limita naturalmente o benefício e pode, em alguns casos, até trazer risco. Além disso, representa também frequentemente um custo significativo e, portanto, mais uma vez reforçar: mais não significa melhor.

E é importante também reforçar, doutora, que não substituem o essencial.

Exato.

A alimentação, etc.

Exatamente. Nenhum suplemento substitui, na verdade, uma base sólida, como a alimentação, como referiu, o sono, a atividade física, a gestão de estresse. Os suplementos são efetivamente um complemento, não a base, e quando bem indicados, podem ser um investimento na saúde, mas quando usados sem critério, tornam-se facilmente desnecessários e, no fundo, a diferença não está no suplemento, mas sim, está na indicação.

tratardasaude@observador.pt é para onde deve enviar, para onde pode enviar as suas dúvidas. Se preferir, também nos pode enviar o seu áudio por WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 910024185. Dra. Vanessa Mendes, até amanhã.

Até amanhã. Obrigada.