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Que semana europeia maravilhosa para os clubes portugueses.

Espetacular. Porto e Braga esta noite.

Ganharam quase todos. É verdade. Falta o Braga, mas o Braga conseguiu os objetivos.

Ficamos bem melhor no ranking.

É verdade, ultrapassámos os Países Baixos, o que significa que na época 2027/2028 haverá duas equipes portuguesas com entrada direta na Liga dos Campeões e depois uma que irá disputar o playoff de acesso. Boas notícias para o futebol português. Poderia ter corrido melhor só no caso do Braga ganhar para mais uns pontinhos.

Não precisou.

Não precisou para ter o apuramento direto para os oitavos de final.

Estava a dizer que são de esforço para a próxima fase.

Claro, é para não jogar tudo. Se bem que contra uma equipe holandesa, o Go Ahead Eagles, era bom ganhar, porque era o país que estava à frente de Portugal no ranking da UEFA. Mas foi uma semana inesquecível para os clubes portugueses. Ainda se ouvem os ecos da vitória do Benfica contra o Real Madrid, do gol do guarda-redes do Benfica, que disse que foi o único guarda-redes do Benfica a marcar um gol. Mas a verdade é que também Manuel Galrinho Bento marcou um gol. Isto já há muitos anos, ainda na década de 70, numa competição que só teve uma edição. Foi em 1976/77, em 23 de junho de 77, num dérbi contra o Sporting para esta Taça da Federação Portuguesa de Futebol. Manuel Bento marcou um gol de pênalti.

Mas ele marcou outros gols de pênalti, não marcou? Eu tenho a ideia que marcou.

Ele marcou mais um gol num desempate por pênaltis, pelo menos mais um ou dois.

Sim, eu vi-o a marcar pênaltis.

Não durante o jogo, mas já no desempate. Durante o jogo foi apenas este o único, e Trubin agora foi o primeiro num lance de bola corrida.

Ainda vai mudar de posição, não vai?

É uma hipótese quando faltar um avançado, se estiver lesionado ou então castigado, pode sempre recorrer a Anatoli Trubin. O gol deu a volta ao mundo. Houve muitas reações partilhadas em vários jornais online, televisões, a partilharem o momento em que saiu o gol.

Toda a gente estava a acompanhar aquele jogo, porque daquele jogo dependia um outro resultado.

E curiosamente, era o último que ainda estava a decorrer.

Com os oito minutos de compensação.

Exatamente. Os outros todos já tinham acabado, portanto as atenções estavam mesmo todas viradas para o Estádio da Luz e daí também o impacto desse gol. Teria sempre impacto, mas daí o impacto desse gol de Trubin, que valeu o apuramento do Benfica para os playoffs, mas não foi o único a ter motivos para festejar e não foi o único a ser falado na sequência desse gol. Também quem se tornou famoso foi um apanha-bolas no Estádio da Luz, um miúdo de 13 anos, jogador das camadas jovens do Benfica, como normalmente são os apanha-bolas, que foi filmado a festejar com José Mourinho. José Mourinho apanhou o apanha-bolas que tinha mais à mão e festejou com ele efusivamente em frente ao banco do Real Madrid, a festejar para a bancada. E o miúdo também partilhou nas suas redes sociais uma fotografia com José Mourinho, já tem uns 100 mil likes, à volta disso, e tornou-se uma pequena celebridade também no rescaldo deste jogo. Os jogos das equipes portuguesas também tiveram outras consequências, como foi o caso da vitória do Sporting em Bilbao. Primeira vez que o Sporting ganhou um jogo em Espanha, contra uma equipe espanhola. Houve um adepto do Sporting que tinha prometido que se o Sporting ganhasse, ia correr à volta do estádio de Alvalade de boxers, o que no verão não seria muito complicado. Nem no nosso inverno, convenhamos. No inverno de Lisboa. Sim, mas neste inverno.

Mas à volta do estádio, nas bancadas?

Não, cá fora.

Cá fora.

Imagino. Fora, não dentro do estádio.

Estava a imaginar dentro do estádio.

E foi mesmo, e foi filmado.

Tu disseste à volta do estádio.

Podia ser uma volta dentro do estádio.

Estava a imaginar, mas depois estava a imaginar com cadeiras.

Com cadeiras.

Depois pensei: "Não, no relvado."

Estava ali a dar quase uma volta olímpica, no fundo, uma volta de consagração. Com um cachecol, não foi só de boxers, levava um cachecol ao pescoço. Está frio lá está.

Está frio. A garganta é que...

A mãe deve ter dito: "Agasalha-te, tu agasalha-te."

"Olha-me essa garganta, filho."

"Tu agasalha-te." E lá foi. Já houve promessas até mais radicais. Quem faça isso, depois de uma noite de copos e bebida. Isso sem a necessidade de fazer promessas.

E sem cachecol.

Exatamente.

Ou em boxers.

Aí está. Eu queria chegar aí, mas pronto, ainda bem que chegaste lá sozinha, Maria João. Não, porque já houve pessoas, a propósito de jogos das suas equipes.

A entrar pelo relvado adentro, até.

A fazer muitas coisas. Esses gostam muito. Tem um nome, não tem? Não me lembro agora. Strikers? Sim, tem um nome. A minha memória está cada vez pior.

Disseste strikers, não disseste strippers.

Não, não. Stripper ainda consigo. Tem um nome, não sei. Não é que eu tenha muita experiência no assunto, mas ainda consigo dizer a diferença entre strikers e strippers. Se forem mesmo strikers, se calhar não sabe.

Já vais receber umas mensagens sobre isto.