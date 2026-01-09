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E ainda há esperança para que Cristiano Ronaldo venha a jogar com o filho, o Cristianinho. Pode acontecer. Aliás, este caso de que eu vou falar.

Ele está a fazer por isso.

Ele está aguentando os dois. Já podiam jogar, aliás, porque este caso de que eu vou falar, a diferença de idades até é maior. São dois jogadores, são colegas de equipe neste momento e têm uma diferença de 31 anos. Aconteceu no Paraguai com Roque Santa Cruz, que para já tem um dos melhores nomes de sempre, Roque Santa Cruz.

Parece Roque santeiro.

É fantástico. Roque Santa Cruz, que passou por vários clubes europeus, jogou no Bayern de Munique, ganhou a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique e agora há um tempo já voltou para o Paraguai, para o Nacional. Ele tem 44 anos atualmente, ainda continua a jogar, e agora tem um colega de equipe de 13 anos. Isto porque o treinador resolveu chamar esta promessa, este jovem coqueluche da formação do clube, para jogar com os mais velhos. E ali estão os dois, com 31 anos de diferença.

Portanto, é até possível.

É possível. O Cristiano Ronaldo podia agora meter uma cunha para que o filho se juntasse já à equipe principal, que até, diga-se de passagem, está a precisar.

De reforços.

Está, porque voltou a perder ontem. Ontem perdeu por 2 x 1, o Ronaldo marcou mais um gol, a caminho dos mil, mas a equipe está a atravessar o pior momento da época. Há três jogos que não ganha, duas derrotas e um empate.

Nem com o CR7.

Nem com o CR7, nem com o João Félix, nem com Jesus. Já perdeu a liderança do campeonato. Portanto, há esperança para Cristiano Ronaldo e também há esperança para quem não sabe jogar tênis.

Então, por quê?

Para jogar tênis. Ou seja, quem não sabe jogar, quem nunca jogou, quem nem sequer sabe servir, ainda pode ter esperanças de um dia participar de um torneio oficial. Foi o que aconteceu com uma jogadora egípcia. Jogadora, eu já estou sendo generoso. Hajar Abdel Kader, que recebeu um wild card, que é um convite para participar de um torneio em Nairobi, no Quênia. E participou, enfrentou a tenista Alma Lorena Shaddel. Abdel Kader perdeu por 6 x 0 x 6 x 0. O que às vezes acontece, normalmente entre profissionais.

O que importa é competir.

Vocês têm que ver as imagens. É que ela nem conseguia pôr a bola do outro lado da rede. É verdade. E a Federação Queniana foi obrigada a explicar, a Federação de Tênis, o que aconteceu, por que atribuíram um wild card a esta jogadora, que nem sequer consta do ranking. E a própria Federação Egípcia vem dizer que não sabe quem é esta jogadora.

Então, como isso aconteceu?

É porque se candidatou para um wild card e a jogadora que ia receber esse convite acabou por desistir.

E ela estava na lista.

Exatamente. Mas a Federação Egípcia diz que não tem conhecimento desta jogadora, o que aliás até se compreende quando se vê as imagens.

E depois quando você põe o jogo.

É. Mas a Federação Queniana já veio dizer que o wild card, este convite, não devia ter sido atribuído. E depois, vendo as imagens, de fato fica-se com a ideia de que alguém falhou aqui em alguma coisa. Isso parece aquelas coisas do Borat.

Sim.

Uma brincadeira, alguém que resolveu testar os limites do sistema. Será que se eu me candidatar, consigo entrar num torneio? Eu acho que isto ainda vai aparecer em algum programa de televisão.

Nos Apanhados.

Nos Apanhados ou numa série de streaming. Vamos indo ao Manchester United. Rúben Amorim saiu e no primeiro jogo sem o treinador português, a equipe bateu vários recordes.

Como assim?

Pronto, empatou.

Tem que se explicar.

Empatou no resultado.

Não deu uma abada ao outro.

Não, não deu. Mas, por exemplo, neste jogo, o United bateu o recorde de remates, fez 30 remates com Rúben Amorim, o máximo que tinha feito este ano tinha sido 27 remates. Remates dentro da área também foram mais, 21 contra 20. Remates à baliza foram os mesmos, 10 a 10. Entradas no último terço.

Paulo.

Paulo, entradas no último terço.

É sempre um tema relevante que eu acho que não é devidamente valorizado.

Não é as entradas só, é entradas no último terço.

Estava a falar de comida.

Pronto.

Mas para entrar é logo.

É no primeiro terço. Bem, mas entradas no último terço.

Já vêm requentadas essas.

Que é uma estatística importantíssima hoje no futebol atual. 74 entradas no último terço de Darren Fletcher, que é o treinador interino, contra 70 de Rúben Amorim.

Sim, já é muito bom este registrador.

O Rúben Amorim anda a entrar muito pouco no último terço. E isso explica alguma coisa.

Mas faz notícia tudo. Quebra recordes como se fosse alguma coisa extraordinária.

Entradas no último terço. Fiquem com esta para o fim de semana.