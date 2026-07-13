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Já estão aí as meias-finais do mundial e pela primeira vez, as quatro primeiras seleções do ranking da FIFA são as quatro últimas na competição. Não é por acaso, isto foi tudo planeado. Mais ou menos. O sorteio foi organizado para que estas equipas, ganhando os respectivos grupos, não se encontrassem antes das meias-finais, um pouco como acontece no ténis, em que os quadros dos torneios são definidos em função do lugar que os jogadores ocupam no ranking, evitando que os melhores jogadores se enfrentem logo nas primeiras rondas. Há quem não goste muito, há quem prefira logo confusão. Mas por um lado, faz sentido que as seleções mais bem classificadas no ranking tenham alguma vantagem no sorteio. A questão é saber se esta vantagem não é excessiva. A verdade é que Argentina, Inglaterra, França e Espanha, as primeiras quatro seleções do ranking, chegam às meias-finais. Grandes jogos. Estão aí grandes jogos em perspetiva. França e Espanha de um lado, já amanhã. A que horas é o jogo? Não sabes calcar. Eu creio que é às 20:00. É uma hora aceitável. É uma hora aceitável para nós, europeus. Para os jogadores será um pouco mais difícil. Se é amanhã, às 20:00 da noite. Às 20:00 da noite, porque é um jogo que nos Estados Unidos será disputado à tarde, com muito calor. E vimos como isso pesou agora no jogo dos quartos de final entre Inglaterra e Noruega. Temperatura bastante elevada e os jogadores a sofrerem um pouco com isso. Mas vamos ter um França e Espanha, que se têm encontrado recorrentemente em fases finais. A última foi na Liga das Nações, com a vitória da Espanha, num jogo bastante emocionante, pois Espanha perdeu com Portugal nessa final, mas a Espanha chega apenas pela segunda vez na sua história às meias-finais. Parece incrível, dado o facto de Espanha já ter um campeonato do mundo, mas só agora é que iguala Portugal no número de meias-finais. É a segunda vez, depois do mundial de 2010. Espanha que tinha a mala pata dos quartos de final durante muitos anos. Não passava disso. Não passava dos quartos de final. Aliás, a primeira vez que chegou às meias-finais foi mesmo em 2010. Caía quase sempre, quando não antes, mas quase sempre nos quartos de final. Agora parece já ter ultrapassado isso, mas a verdade é que depois de ter conquistado o título em 2010, em 2014 foi eliminada na fase de grupos e nos dois mundiais seguintes, em 2018 e em 2022, nos oitavos de final. Portanto, agora já é um feito chegar às meias-finais. Vai encontrar a França. A Espanha não costuma dar-se muito mal com França. Nós costumamos ter mais azar com França, apesar de termos conquistado também o nosso único título europeu numa final contra França, mas Espanha costuma ter o antídoto para a seleção francesa. Vamos ver se é suficiente para esta seleção francesa. Talvez mais emocionante seja o Inglaterra e Argentina, por todos os motivos. Esse vai ser muito bom. Também às 20:00, na quarta-feira. Também às 20:00, na quarta-feira. Vamos ver. A Inglaterra não fez um grande jogo com a Noruega. Eu acho que a Noruega até dominou o jogo, poderia ter vencido, mas a Inglaterra teve ali um elemento que acabou por desempatar o jogo, que foi Jude Bellingham, que entrou numa polêmica com o selecionador da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, que no final do jogo disse que os jogadores deram o máximo, houve muita atitude, muita mentalidade, mas a equipa não jogou grande coisa e tivemos um pouco de sorte. Jude Bellingham foi questionado sobre as declarações do selecionador e respondeu de uma forma que alguns terão considerado também um pouco excessiva. Ele disse que o selecionador não faz ideia do que é estar em campo com aquela temperatura a jogar contra jogadores como Haaland, Nusa. E a verdade é que isto criou um mau ambiente. Alguns órgãos de comunicação social falam numa crise por este embate entre o selecionador e a principal estrela da equipa. Eu acho que Thomas Tuchel tem razão na análise que faz. A verdade é que a Noruega foi superior à Inglaterra durante muitos períodos do jogo. A Inglaterra depois reequilibrou a partida, mas sim, houve ali um bocadinho de sorte a cair para o lado dos ingleses. Houve esse empenho, houve essa entrega, mas a Inglaterra acabou por ter um bocadinho de sorte. Acho que foi uma análise justa. Normalmente, os selecionadores nestas coisas falam sempre só dos méritos da equipa e elogiam a equipa, elogiam os jogadores. Thomas Tuchel optou aqui por uma visão um pouco mais fria, diria quase alemã, sobre o desempenho da equipa e parece que desagradou, pelo menos a Jude Bellingham. Harry Kane, o capitão, veio pôr um bocadinho de água na fervura, dizer: "Isto é normal, há formas diferentes de olhar para o jogo, mas está tudo bem." E agora temos este Inglaterra e Argentina. Argentina que se apurou com alguma polêmica à mistura, uma vez mais Alguma polêmica à mistura com a presença de um árbitro português, João Pinheiro, que apitou esse Argentina-Suíça. Breel Embolo, o jogador da Suíça, foi expulso com o segundo amarelo depois de recurso ao VAR, o que não é muito habitual, mas que agora com as novas regras da FIFA para a decisão dos amarelos em caso de identificação errada do jogador, pode acontecer. Já tinha acontecido neste mundial também com um jogador paraguaio. Aqui a questão também é saber se aquilo se trata mesmo de identificação errada do jogador ou se, no fundo, foi uma falta mal assinalada pelo árbitro, que depois acaba por ser corrigida. Seja como for, a Argentina conseguiu este apuramento. Reencontram-se no mundial depois de jogos que entraram para a história dos mundiais, começando logo em 1966, quando a Argentina enfrentou a Inglaterra, um jogo que esteve na origem dos cartões. Até aí não existiam cartões. Não. É só desde 66? É só a partir de 1966. E por quê? Porque há um jogador argentino, era o capitão Rattín, que morreu agora este fim de semana com 86 anos. Os jogadores argentinos, não só ele, tiveram umas entradas um pouco duras. Houve muitas críticas, algumas de algum teor até racista, chamando selvagens aos sul-americanos, mas o jogo da Argentina foi um bocadinho duro, sul-americano, e o jogador foi expulso nesse jogo, por palavras do árbitro. O árbitro disse que ele tinha de sair do jogo. Não houve um cartão vermelho. Foi expulso? Porque tem que sair. Exatamente. E então aquilo arrastou-se durante uns 10 minutos, porque o jogador dizia que não compreendia o que é que lhe estavam a dizer. Não percebia inglês e então recusava-se a sair do campo porque dizia que não compreendia. Acabou por sair do campo, mas a partir daí tornou-se óbvio que era necessário arranjar uma forma de comunicação mais simples, que não obrigasse a tradução e introduziu-se então o cartão amarelo e o cartão vermelho. Depois, claro, em 1986, já depois da Guerra das Falkland ou das Malvinas, tivemos esse encontro no Estádio Azteca. Nos quartos de final, Argentina venceu a Inglaterra com dois gols de Diego Maradona e um gol de Lineker. Dois gols, um considerado o gol do século, o gol mais extraordinário de sempre, em que Maradona ultrapassou metade da equipe inglesa e marcou o gol. E depois, claro, "la mano de Dios", a mão de Deus, que até hoje continua a ser um gol difícil de digerir por parte dos ingleses. Com o VAR não tinha havido. Com o VAR não tinha havido, porque as imagens na altura mostraram claramente, mesmo fotografias do jogo e imagens, percebeu-se claramente que Maradona tinha usado a mão. Aliás, os ingleses diziam: "Toda a gente viu no estádio, os milhares de espectadores viram, só o árbitro é que não viu que ele usou a mão". Depois disso, houve outro jogo polêmico no mundial de 98, nos oitavos de final, entre Argentina e Inglaterra, novamente, com a expulsão de David Beckham, que foi muito criticado por essa expulsão. A Argentina acabou por ganhar nos pênaltis. Depois houve um outro jogo em 2002, foi o último até agora em mundiais entre as duas seleções. Aí não houve tanta polêmica, também foi na fase de grupos. A Inglaterra ganhou com um pênalti de David Beckham, mas já não houve tanta polêmica. E agora voltam a reencontrar-se numa fase a eliminar, agora nas meias-finais. A Argentina que procura o seu quarto título para igualar a Itália e a Alemanha. Será a sua sexta final, se passar. E a Inglaterra procura o segundo título, não voltou a ganhar depois de 66 e também a que seria a sua segunda final. Portanto, muitos motivos de interesse para estas meias-finais. A final é quando? A final é no próximo domingo. Vamos ver quem é que passa a essa final. Muita expectativa em relação a estes dois jogos entre as quatro melhores equipes do mundo, segundo o ranking da FIFA. Por último, referência a Wimbledon. Jannik Sinner ganhou Wimbledon, revalidou o título de Wimbledon. Não é um fato muito frequente. Foram raros os jogadores que conseguiram revalidar o título em Wimbledon e ele ganhou. Alexander Zverev também podia ter conquistado aqui ou alcançado um feito ainda mais raro, aliás, seria único. Alexander Zverev ganhou o seu primeiro Grand Slam em Roland-Garros, que foi o último torneio do Grand Slam, antes agora de Wimbledon, e nunca nenhum jogador ganhou o seu segundo torneio de Grand Slam, logo no torneio a seguir a ter conquistado o primeiro. Nunca nenhum jogador na história o tinha conseguido e também não foi desta vez. Jannik Sinner evitou o número um do mundo, conquistou assim o seu quinto título do Grand Slam com 24 anos. Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer. Para já é um ótimo resultado. Iguala o seu grande rival, que esteve ausente por lesão, Carlos Alcaraz.