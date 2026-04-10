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Este é o terço. Três toques. Tristes. Tristes troques. Torques. Bem, começamos com mais um acidente no ciclismo. Ontem falámos de um, hoje vamos falar de outro. O que é que se passa com o ciclismo? Está tudo a cair. É perigoso. Só com o Rodines. Daqui a pouco vou voltar a andar. Romário, a lenda do futebol brasileiro, e da política também, de tudo. Em triangulações amorosas e problemas de costura com alguns equipamentos do mundial. É verdade, problemas de costura. Mas vamos começar com este acidente. Com mais um acidente. Com mais um acidente. Este foi grave. Foi vítima o ciclista Damien Touzé, ciclista francês de 29 anos, que em fevereiro teve uma grave queda no Tour de Omã. Também não sei por que as pessoas vão fazer ciclismo para Omã. Se for Fórmula 1, ainda se percebe, agora ciclismo, não. As temperaturas não devem ser muito adequadas para a prática do ciclismo. Bem, ele caiu, fraturou a pélvis e o fêmur, também teve uma lesão no braço, aquilo foi grave, e ele disse que sentiu mesmo que ia morrer. E o que é que piorou? Foi a qualidade da assistência médica, ou pelo menos do hospital para onde foi levado. Ele diz agora, que entretanto já está a recuperar, ainda não voltou à competição, diz que o hospital era improvisado, não tinha aparelhos de raio-X e só lhe deram uns pontos na coxa. Ele diz que os médicos fizeram tudo, mas as condições é que, de facto, não eram as melhores. A parte mais difícil, conta agora o ciclista, foi mesmo antes da operação, porque ele foi operado, e o médico avisou antes de avançar com a operação, que o melhor era ligar para a família, porque poderia não acordar. Bem! Sim, e ele diz que não quis, não queria, porque também não queria alarmar a família, mas acabou por ligar uma espécie de despedida da mulher, porque o médico insistiu que o fizesse. Portanto, foi uma situação, até do ponto de vista emocional, bastante complicada. Entretanto, a operação correu bem, ele está em recuperação. Está cá para contar isso tudo. É um ciclista, não é uma das principais figuras do pelotão internacional, tem 29 anos, até o momento ainda não conseguiu qualquer vitória na carreira, a não ser esta: sobreviveu a uma queda no Tour de Omã, apesar de os cuidados médicos, ou pelo menos as instalações dos hospitais não serem as melhores. Passamos para um assunto totalmente diferente. Ainda bem. Ainda bem. Este faz bem. Este aqui eu não sei se toda a gente gosta deste assunto. Eu gosto muito do Romário. Se calhar gosta mais do pontos na coxa. Aqui também podemos falar de coxas. Frango? Frango no forno. Muito bom. Tão bom! Maravilha. Romário é uma lenda dos relvados. Agora está afastado. Ele de vez em quando participa naqueles jogos, naquelas peladinhas, e continua a ser uma figura marcante, também na política, membro do Senado brasileiro. Mas agora é notícia porque tem estado envolvido, até há pouco tempo estava, pelo menos, num triângulo amoroso. Mais um que está na moda. É, os trisais são muito populares. Trata-se de um envolvimento com duas jovens estudantes, maiores de idade, atenção. Ele tem 60. Romário tem 60 anos. Tem 60 anos o Romário. Tem 60 anos e Tyfani Barcelos e Bárbara Cavalcanti, estas duas jovens, são ligeiramente mais novas. Uma tem 25 e a outra tem 26. E Romário parece que estava muito indeciso. Ele que era muito decidido na hora de atirar à baliza, aqui parece que estava a oscilar. Está com síndrome Marco Paulo. Marco. Estive mesmo para trazer o dois a um. Graças a Deus que não trouxeste. Não trouxe. Isso é que era de relevo. Mas imaginem. Vocês não adoram? Vocês têm de ouvir a abertura. O início é espetacular, aquilo é mesmo disco. Como é que é? Pronto, assim, mas ao contrário. É quase. Bom, ele tinha uma relação com estas jovens já desde novembro. Aliás, começou com uma e depois passou para outra e andava aqui dividido. A driblar. A driblar uma e passa. E elas, pelos vistos, também não se importavam. O romance com Bárbara, também conhecida como Babi, começou primeiro. Babi? Babi. Não é Barbie? Não, Babi. A relação com Tyfani depois tornou-se muito famosa depois de aparecerem imagens dos dois no carnaval. E Romário e carnaval são indissociáveis. Agora, parece que finalmente Romário optou por Bárbara Cavalcanti. Parabéns à Bárbara. Babi. À Babi. Que é também empresária. Eu acho que isso é que a faz ser especial. Foi esse o fator decisivo. Foi o fator decisivo. Ela não só é estudante, como também já é empresária. Empresária de quê? Oh! Isto tem a ver com a próxima história que tu estudaste. Ela tem uma loja. Não, quem tem a loja é o Romário. Não, espera aí. Não, é ela. Ela que tem uma loja de acessórios de telemóvel. Pronto. E ele promoveu-a No setor comercial. Ele promoveu a loja? Ele promoveu, claro. É uma mistura. É amor e interesse. Amor, paixão. Tiffany, por seu lado, deixou de seguir os dois nas redes sociais. Afastou-se de uma forma muito digna. Pronto, ele escolheu, está feito. Eu retiro-me para não atrapalhar mais. Eu não sei se para o Romário era atrapalhação, ele parecia estar perfeitamente a dar conta do recado. Vamos a outro tema, e este aqui também é muito sensível, porque estamos a falar de roupa, não é de alta costura, mas de problemas nas costuras dos equipamentos da Nike. Estão a descoser-se. Não estão a descoser-se. Picam. Se calhar. Não falei com nenhum jogador que os tenha utilizado. Qual é que é o problema aqui? É a costura nos ombros. Que levanta um bocadinho? Não levanta. Senta mal. É. Depois parece assim, ficam uns fumaços. Se calhar é a ideia. Não é a ideia. Se fosse a ideia, a Nike já teria dito: "Não, essa era a ideia." Não. Correu-lhes mal. Está a correr mal. Sobretudo, porque também é o equipamento da seleção francesa, Kylian Mbappé. Estilo. Estilo bom, mas eles não gostaram nada disso. Por quê? Porque o Mbappé aparece assim. Parece que tem o pescoço mais curto. Ele que já tem aquele pescoço de tartaruga ninja, não fica muito bem. Não assenta. Não assenta. Já tinha havido aquela polémica com o equipamento do Brasil, se era brasa, Brasil. Agora, o problema aqui é mesmo de costura, não assenta bem nos jogadores e estamos a falar também de várias seleções que se veem afetadas com este problema. O questionar não é um problema. O questionar não é um problema, que até pode ter reflexo ao nível do desempenho em campo. Imagina. Quando uma pessoa não se sente bem. Na sua pele. Na sua pele, na sua roupa, a performance afeta tudo. Imagina o jogador, prepara-se para fazer o remate à baliza e de repente: "Meu Deus, as costuras!" "Estão a filmar-me e eu não estou bem." "Isto aqui está torto." Não, eu acho que a Nike tem de resolver este problema. Não fica nada bem, sobretudo a uma empresa como a Nike, com tanta experiência. E pode afetar o desempenho daquela que é uma das seleções favoritas à conquista do mundial, que é a França. Depois tem desculpas. "Ah, foi do equipamento." E quem me dera que eles fossem prejudicados pelo equipamento. Era uma boa oportunidade para Portugal.