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Hoje trago bons exemplos. Três Toques está aqui para-

Isso é que nós precisamos

E sobretudo nesta época de Natal, em que há muitos excessos no consumo de calorias. Nós sabemos.

É inevitável.

Nós tentamos, mas é inevitável.

Eu não quero saber. Eu abro um parêntesis.

Há um antes e um depois do Natal.

Na minha dieta paleolítica para comer.

O que é que tu mais gostas? Eu adoro sonhos de abóbora e fatias douradas.

E fatias douradas. Arroz doce também gosto muito. Não sei se é específico do Natal.

Mas tem canela e é bom.

É muito bom.

Jesus!

Os irmãos já comeram os chocolates. Eu já comi um chocolate.

Hoje? Claro.

Hoje?

E a Carla também. Eu também.

Eu cheguei aqui e alguém estava a comer o bolo rei.

Mas para vocês, sobretudo para ela, já estamos no meio-dia.

Já é meio-dia.

Já é uma da tarde. Um pequeno-almoço dois. Já é a refeição. Mostra lá os bons exemplos.

Depois desses excessos, podem seguir o exemplo de Steve Evans, que é um treinador inglês. Não é um treinador muito famoso. Ele orienta o Bristol Rovers.

De?

Futebol. Que está no equivalente à quarta divisão do futebol inglês. E está muito mal, coitadinho. O Bristol Rovers tem cinco derrotas consecutivas.

Mas não é por isso que ele não deixa de ser um exemplo.

É um exemplo e eu já vou explicar porquê. Porque ele em oito meses perdeu 54 quilos.

Quanto é que ele pesava? Um onça e pica?

Não, calma que ele fez questão de dizer isso. Ele diz que não tem nada contra as pessoas.

Banda gástrica?

Não. Com dieta e exercício.

Dieta e exercício. Maria João.

54 quilos? Que coisa tão antiquada.

Ele perdeu uma pessoa, literalmente. Eu não tenho ideia.

Sei lá, deve ser pai de-

Eu estava grávida

...pai de 150 por 100, uma coisa assim.

Mas mesmo assim, se passou dos 150 para 100, já é muito bom. Isto faz lembrar aquele programa que nós tivemos também cá, o "Peso Pesado". "Biggest Loser", tivemos a versão portuguesa.

É um programa na Netflix.

Uma versão?

É um documentário na Netflix.

Sim, eu vi. Porque depois muitas das pessoas que participaram nesse concurso voltaram e alguns até ultrapassaram o peso que tinham inicialmente. Vamos ver como é que resulta com o Steve Evans, mas ele diz que foi incrível porque sente os benefícios de andar todos os dias, de andar de bicicleta e de fazer natação. Ele teve o acompanhamento de um nutricionista, do médico, que disse: "Se o senhor quer viver mais anos." E ele diz que sim, que quer viver mais anos para ainda poder beber uma cerveja com o neto. Ele tem quatro netos. O mais velho creio que tem quatro anos, portanto ainda tem que esperar um bocadinho pra ser legal.

10 aninhos, já.

Sim, já pode beber.

Até lá perde mais uns quilos.

Pois, claro. Mas está em grande forma.

Está muito bem. Estou a ver fotografias. Tem 63 anos. Era gordinho.

Mas perdeu 50 e tal quilos, então.

Perdeu 54 quilos.

Sim, está muito bem.

E diz que até o tem ajudado nas funções dele, enquanto treinador, porque tem mais mobilidade e diz que até consegue ver o jogo de alguns ângulos que não eram possíveis. Ontem, por acaso, estava a ver até com os meus filhos a reportagem que passou na SIC sobre os influencers das dietas e de como há tantas promessas hoje, vindas dos mais variados lugares. Promessas de emagrecimento rápido.

Fácil e rápido.

Fácil, com dietas que às vezes não se adequam às pessoas. E façam como fez o treinador do Bristol Rovers, que se aconselhou junto de um nutricionista.

E passou a fazer exercício físico também.

Sim, e coisas adequadas não só à idade, mas também às características de cada pessoa. Estamos aqui para isto, para vos dar bons conselhos. Sigam os nossos conselhos. Temos outro conselho.

Sigam os conselhos no dia 1 de janeiro. A partir do dia 1 de janeiro.

Façam uma resolução de Ano Novo, aquelas resoluções que duram só até dia 18 de janeiro. Façam isso, mas não façam como Jurgen van der Velde. Quem é Jurgen van der Velde? É um jogador de dardos.

Eu adoro dardos.

Gostas de dardos?

Adoro. Era craque.

Eras craque?

Era.

Mas nunca profissionalizaste.

Não, mas jogava muito bem. Dava assim umas abadas.

Usavas a imagem de alguém pra treinar? Não? Pronto. Jurgen van der Velde está a participar no Campeonato do Mundo de Dardos. Isto existe, todos sabemos. Não é muito popular em Portugal, mas noutros países é quase um desporto nacional.

O que é que ele fez?

Ele estava num jogo contra o seu compatriota Danny Noppert, e quando subiu ao palanque para iniciar a competição, usou um spray inseticida com o intuito de se livrar de uma vespa que andava por ali. Os insetos têm atormentado os jogadores neste campeonato do Mundo, então ele levou um inseticida, espalhou aqui, toda a gente se estava a rir, só que infelizmente acertou nos olhos.

Lá falaste em dar exemplos.

Nunca virem o Raid contra a vossa cara.

Será que tinha a vespa no meio dos olhos?

Pois, pode ter sido.

Pode ter sido.

Pode ter acontecido. O que é que aconteceu? Ele para além de ter ficado um pouco Com algumas dificuldades em ver o que se estava a passar, acabou por perder o jogo.

Mas como é que acertava no alvo assim?

A ver mal. Tenham atenção quando usarem inseticida. Não virem pra cara, porque depois podem perder o jogo de dardos. Paulo, este último toque, esta última notícia é pra ti, especificamente. Já tinhas saudades.

Quinta liga do campeonato turco.

Cristiano Ronaldo.

Claro.

Georgina Rodríguez volta a falar sobre aquele que vai ser um dos acontecimentos de 2026: a boda, o casamento do século. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar.

Impressionante, não é?

E não se fala de outra coisa.

Não se fala de outra coisa.

Eu ia dizer Cristiana Ronaldo, mas também pode ser.

Já tem um pouco de Cristiana.

Já é um caso, já é um bocadinho Cristiana. Ela numa entrevista à "Elle" de Espanha explicou em poucos pormenores como tudo aconteceu.

Tudo o quê?

O pedido de casamento. Não é tudo. Mas ela também fala da história, de como se conheceram, do que sentiu quando se conheceram. Ela diz que não foi uma reação apenas física. E ela diz que sentiu como se as suas almas já se conhecessem.

Claro.

Noutra vida.

Claro.

Sim, claro.

Acontece.

É fato.

Bateu conforto.

Também acontece.

"Tu bates bem". Ela diz que agora, em relação ao pedido de casamento, ficou muito nervosa porque demorou muito a assimilar o tamanho do anel.

Isso costuma acontecer, o tamanho fica-

São coisas importantes, meu Deus. Como é que se pode viver sem saber estas coisas?

Quando o Cristiano Ronaldo ofereceu o anel à Georgina, ela diz que o experimentou e guardou logo na caixa, deixou-o no quarto e só no dia seguinte o abriu à luz do dia, durante o pequeno-almoço.

No meio de uma panqueca.

No meio de uma panqueca com compota de mirtilo.

E de umas torradas.

Umas torradas.

Com pitas de ouro.

Não, daquela sem-

Sem lactose?

Sei lá. Sem gordura.

Manteiga sem gordura. Não vamos entrar numa análise.

Baixo teor de gordura. Sem gordura deve ser difícil. Sim, baixíssimo teor de gordura. Acham que o Cristiano Ronaldo-

Ele não lhe pôs o anel no dedo.

Pelos vistos foi a Georgina.

Pra quem não saiba, foi a Georgina que teve que se safar sozinha. Não se pôs de joelhos?

Ela diz que não.

Eu se fosse à Georgina pensava duas vezes.

Eu também. É caso para desconfiar, apesar de estarem juntos há 10 anos e terem cinco filhos.

Mas e depois, pôs o anel no dedo? Ou depois guardou?

Depois guardou.

Ou anda com o queixo.

Não, agora anda, porque ela depois foi à luz do dia. Depois ela quis tirar as dúvidas sobre se aquilo era mesmo verdadeiro.

Se alguém perdeu lá em casa.

Para avaliar. "Não, isso tem que..."

É tão grande que é melhor ver se é verdadeiro.

É verdadeiro ou não. Pelos vistos é, e pelos vistos vai mesmo acontecer esse casamento.

É o dele e o da Taylor Swift.

Da Taylor Swift, mas este é mais importante pra nós.

Pra mim é.

Ontem no "PopUp" nós falávamos que gostávamos muito de ter um convite. Falámos de coisas que nos podiam enviar, por exemplo, bilhetes para concertos e essas coisas, e uma das coisas que nós queríamos era um convite para os quatro membros permanentes do painel do "PopUp" irmos ao casamento do Cristiano Ronaldo e da Georgina Rodríguez.

Vocês disseram, vai acontecer.

Eu acho que a Georgina está a ouvir.

Está a ouvir a Georgina, não te esqueças de nós. Ela diz que vai ser uma boda pequena.

Espero que eles não caiam dessa base.

Uma boda-

Esta gente não sabe estar.

Nós somos assim, nós não temos vergonha nenhuma.

Claro.