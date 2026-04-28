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Começa agora o Jornal de Desporto da Rádio Observador, hoje com a edição do jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

A começar pelo Sporting. Rui Borges é para manter e um eventual terceiro lugar do Sporting não abala a confiança de Frederico Varandas no treinador.

É manchete no jornal A Bola desta terça-feira. O jornal diz que o processo para a renovação de contrato do treinador transmontano está fechado e a oficialização deve acontecer nos próximos dias, com Rui Borges a assinar um novo contrato válido até 2028. A Bola diz que o técnico vai ser alvo de uma revisão salarial, mas aponta também para algumas condições apresentadas. Diz o jornal que o treinador leonino pretende um grupo com mais jogadores, permitindo uma rotatividade que evite o desgaste físico que tem ditado a perda de pontos nos últimos jogos. O Sporting está a viver o pior momento dos últimos 14 meses. São três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos. Os Leões jogam, entretanto, amanhã. Defrontam no Estádio de Alvalade o Tondela em jogo em atraso. Rui Borges faz hoje, ao meio-dia, a conferência de imprensa sobre o mercado de transferências. O jornalista italiano Matteo Moretto coloca os Leões como um dos interessados na compra do jovem lateral do Real Madrid, Jesús Forte, recentemente campeão da Youth League.

E no Benfica, um fundo norte-americano comprou 16% da Benfica SAD a José António dos Santos, presidente do Grupo Valoro.

Conhecido como o Rei dos Frangos, era o maior acionista individual da SAD das Águias, detinha 16,38%. O anúncio foi feito ontem à CMVM, sem revelar os valores do negócio, que foi, de resto, alcançado na passada quinta-feira. A passagem das ações deve ocorrer até ao final do mês de julho.

E a procura sobre o empréstimo obrigacionista do Benfica chegou aos 88 milhões de euros, acima dos 65 pedidos pelas Águias.

Isto depois de até ter começado com a fasquia nos 40 milhões de euros. A procura superou a oferta em 1,36 vezes, anunciaram ontem as Águias na Euronext Lisboa. Estes números, na prática, significam que houve investidores interessados em aplicar mais do que os 65 milhões de euros. Nuno Catarino, o administrador financeiro da SAD do Benfica, foi o responsável por fazer a apresentação dos números. O dirigente, em declarações aos jornalistas, diz não temer uma não presença na Champions na próxima temporada.

O nosso plano é participar na Liga dos Campeões e isso mantém-se como o plano, é para isso que trabalhamos. Como sempre, numa eventual eventualidade, para ser aqui repetitivo, de tal coisa acontecer, teríamos que fazer os ajustamentos necessários, mas como sempre se fez no passado. De facto, o Benfica não tem esse histórico recente, não precisou de o fazer, mas se for preciso, o fará, porque são coisas diferentes, como é que se faz o ajustamento, que tipo de plantel é que se prepara e qual o planejamento que fazemos para a época. Obviamente, depende das competições em que participamos e o ajustamento é sempre feito dessa forma. Não tem muito a ver com esta emissão, que tem muito mais a ver com a estratégia de financiamento de médio e longo prazo da Benfica SAD.

Nuno Catarino, administrador financeiro da Benfica SAD. Dizer ainda, no universo Benfica, que a ESPN Brasil e a Globo Esporte avançam que as Águias estão a seguir atentamente o jovem defesa central de 21 anos do Grêmio. Vieri é o nome deste brasileiro, que tem ainda Brighton, Newcastle, Lille e Bolonha como interessados. O Grêmio avalia o jogador em 20 milhões de euros.

E no universo do Clube do Porto, o antigo médio Otávio diz que abdicou de três milhões de euros para sair dos Dragões.

Otávio participou numa sessão de tribunal de forma remota a partir da Arábia Saudita. Em causa está o processo sobre a saída do Futebol do Porto para o Al-Nassr. O atleta nega ter reunido, na sequência do caso, com a empresa Live Soccer e assegura que todas as conversações foram tratadas diretamente com o antigo presidente portista Pinto da Costa. A Live Soccer, diga-se, reclama três milhões de euros de comissão aos Dragões. Os portistas já terão pago quase dois milhões e meio de euros.

E a jornada 31 da Primeira Liga fechou com a vitória do Gil Vicente em casa, diante do Casa Pia, por 2 x 1.

E com a promessa de que haverá luta pelos lugares europeus até o final da temporada. Murilo bisou para o Gil. Cassiane marcou o único gol dos Gansos, que somam nove jogos consecutivos sem vencer. Já os gilistas regressam aos triunfos dois jogos depois. São sextos classificados com 49 pontos, estão a dois do quinto classificado Famalicão e a quatro do recorde de pontos. O técnico César Peixoto sublinha a importância da vitória da última noite.

O importante é que nós, com todas as contrariedades que vamos tendo, vamos conseguindo arranjar soluções e, sobretudo, estes jogadores merecem, estes adeptos merecem também, porque é uma recompensa do trabalho que nós temos feito durante a época, é uma recompensa dos últimos jogos que, mais que o futebol não tem sido justo conosco. Uma vitória justíssima, importante para ganhar confiança, para nós continuarmos a manter na luta até o final.

Restam jogos com o Rio Ave fora de casa, Arouca em casa e Sporting em Alvalade para o Gil Vicente nesta liga. Do lado do Casa Pia, a equipe orientada por Álvaro Pacheco continua em lugar de playoff com 26 pontos, a dois do Estrela, mas Álvaro Pacheco mantém a confiança na permanência.

O orgulho que eu tenho nesta equipe, nestes jogadores e na identidade deles, o orgulho que eu tenho em ser treinador do Casa Pia e dizer a eles, aos meus jogadores, que eu acredito e que eles também acreditam.

Até o final do campeonato, o Casa Pia recebe o Tondela, visita o terreno do Vitória e fecha em casa diante do Rio Ave. Na Segunda Liga, o Chaves venceu ontem a Oliveirense por 2 x 1 e complicou as contas da turma de Oliveira de Azeméis na Segunda Liga. Hoje há Feirense-Torreense às 18h. A equipa de Torres Vedras tenta o assalto ao segundo lugar.

A três jornadas do fim do campeonato, há mudança no comando técnico do Estrela da Amadora, Carlos.

Sai João Nuno e prepara-se para entrar Cristiano Bacci, o ex-treinador do Tondela, despedido há cerca de um mês. João Nuno trocou o Belenenses pelo Estrela em setembro, na altura para suceder a José Faria. Na Amadora, venceu cinco das 25 partidas realizadas no comando técnico tricolor. A imprensa desportiva avança que o italiano Bacci é a escolha da SAD, liderada por Paulo Lobo. Até o final da liga, o calendário é complicado para o Estrela. No sábado, visita o terreno do Moreirense, depois recebe o Famalicão e termina no Minho diante do Sporting de Braga.

E hoje é dia de Liga dos Campeões. A prova milionária chega à fase de todas as decisões e há vários portugueses em jogo.

Desde logo, João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos no PSG, que é o atual detentor do troféu. A armada portuguesa está toda disponível. Vitinha já recuperou, entretanto, de lesão. Do outro lado, está um super Bayern de Munique de outro português, Rafael Guerreiro. Os bávaros continuam a bater recordes na Alemanha, mas querem triunfar também a nível continental. Vincent Kompany não conta hoje com Guerreiro, Leon Goretzka e Serge Gnabry. O jogo arranca às 20h, no Parque dos Príncipes, na capital francesa. Amanhã há Atlético de Madrid-Arsenal.

Na Inglaterra, Bruno Fernandes assistiu para o gol na vitória de ontem do Manchester United.

E os Red Devils venceram por 2 x 1 em casa contra o Brentford. Casemiro e Sesko marcaram para o United. Diogo Dalot fez os 90 minutos, tal como Bruno Fernandes. O médio português chegou às 140 contribuições para gol, uma marca que é partilhada com outro português, Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes precisou de menos 10 jogos para chegar a estes números. O United ocupa a terceira posição da Premier League. Michael Carrick conseguiu ontem a nona vitória em 13 jogos como técnico do Manchester.

E em Espanha, o Levante de Luís Castro somou ontem um ponto na deslocação à casa do Espanhol de Barcelona: empate a zeros.

A equipa catalã está com 33 pontos na penúltima posição, a um ponto do Sevilha, que está uma posição acima e a dois da salvação. Desde que chegou ao comando técnico do Levante, Luís Castro soma seis vitórias, cinco empates e seis derrotas em 17 jogos.

E vamos ao andebol. O Sporting começa hoje a discutir um lugar na final four da Liga dos Campeões.

Chegou a hora de os Leões transportarem o claro domínio nas provas nacionais para o exterior. O adversário não é desconhecido. O Sporting já venceu e já perdeu com os dinamarqueses do Aalborg, por isso o sonho está bem longe de ser impossível. O técnico Ricardo Costa confia na equipa, mas lembra que tem de haver mais cabeça e menos coração. Esta eliminatória começa a ser discutida esta tarde, às 17h45, no Pavilhão João Rocha. Nos outros jogos destes quartos de final: Pick Szeged-Magdeburg, Veszprém-Füchse Berlin e Nantes-Barcelona.

É o ponto final da edição de hoje do "Vamos à Bola", com edição do jornalista Carlos Pedro. O jornal está de regresso amanhã.

Touchdown! Unbelievable!