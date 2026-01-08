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Touchdown! Unbelievable!

Muito bom dia, está com a Rádio Observador. Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador começa agora, hoje com o João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Carlos.

Começamos com a Taça da Liga. Vai haver derby minhotos na final da prova, isto porque o Sporting de Braga venceu ontem o Benfica por 3 x 1.

A equipa bracarense foi a vencer pro intervalo por 2 x 0, gols de Paul Victor e Rodrigo Salazar. O médio uruguaio fez um grande jogo na noite passada no Estádio Magalhães Pessoa. Na segunda metade do encontro, Vangelis Pavlidis reduziu para o conjunto encarnado através de um pontapé de pênalti. Já nos 10 minutos finais, o germânico Gustav Lagerbielke fechou o resultado. Com o treinador do Sporting de Braga, diz que está contente com este resultado, mas que o trabalho ainda não acabou. Carlos Vítor destaca a personalidade da equipa e mostra-se orgulhoso com a exibição.

Sabíamos que o jogo ia apresentar dificuldades com o adversário que tínhamos pela frente. Nós sabíamos que parte do êxito que poderíamos ter hoje passava por sermos quem somos e por sermos uma equipa que vem para uma semifinal jogar com personalidade. Estou muito contente e orgulhoso do esforço dos rapazes. Agora temos de nos levantar e trabalhar, porque dentro de uns dias temos uma final muito importante.

Já do lado encarnado, José Mourinho é taxativo: a derrota é merecida.

Peço desculpa ao Braga e ao Carlos. Eu não consigo dizer que o Braga mereceu ganhar. Eu tenho é que dizer que o Benfica mereceu perder. Houve um clique inexplicável de negatividade, de nervosismo, de qualidade horrível em posse de bola, com perdas de bola absolutamente incríveis, mas uma primeira parte horrível a todos os níveis, do ponto de vista mental, do ponto de vista técnico. Inaceitável numa semifinal de uma competição, inaceitável em qualquer circunstância. Eu diria inaceitável nem que estivéssemos a fazer um jogo de pré-época com um dos nossos vizinhos, Seixal ou Amora, lá no nosso centro de estádio. Inaceitável.

O treinador do Benfica revela ainda que os jogadores vão ficar de castigo do centro de estágios do Seixal, o Benfica Campos, é um cenário que o presidente do clube, Rui Costa, diz que já estava planeado devido ao calendário intenso que se avizinha neste mês de janeiro. Ainda assim, o líder das Águias, e à saída do Estádio de Leiria, diz que a atitude dos jogadores foi lamentável. Continuamos então com este tema do Benfica. De referir que o próximo jogo é já pra Taça de Portugal. Há uma baixa de peso do capitão Nico Otamendi, viu duplo amarelo e consequente vermelho, não vai estar disponível para o clássico do Dragão. Já quanto ao jogo de sábado, a cidade do Lis vai ouvir o vir a minhotos. É a primeira vez que Sporting Braga e Vitória Sport Club se encontram numa final. Duzentos e quarenta quilômetros separam Braga, Guimarães, da cidade de Leiria, precisamente do Estádio Doutor Magalhães Pessoa. É já no sábado, às 20h, relato de Diogo Varela e Alexandre Guna Pais.

Voltamos agora atenções para o mercado de transferências. O Futebol Clube do Porto já tem mais um extremo no plantel.

Óscar Pietrowicz é reforço até 2029. O polaco de apenas 17 anos custou aos cofres azuis e brancos 10 milhões de euros. Na chegada à Cidade Invicta, o jovem extremo refere que está num clube histórico.

A primeira coisa é, com certeza, que me juntei a um grande clube, um clube com uma grande história, com grandes fãs. Então, sim, a primeira coisa foi, é claro, positiva.

Pietrowicz identifica-se como um jogador que gosta de ir no um pra um contra os adversários. O objetivo é simples: Óscar quer ganhar troféus, todos os troféus possíveis.

A coisa mais importante para mim é jogar, ter muitos minutos e claro, ganhar todos os troféus. Eu vou dar tudo para ganhar todos os troféus que podemos ganhar. Eu não tenho medo de qualquer situação no campo. Quando pego na bola, estou pronto para lutar, para jogar um pra um, e eu não tenho medo disso. Então eu espero que eu dê para os fãs muita boa energia.

Óscar Pietrowicz fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O jogador já se juntou à equipa azul e branca, que está no Algarve num estágio de semana e meia. Pode já ser opção frente ao Benfica no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal

Já no Sporting, João, continua a crise de lesionados.

Não um, não dois, não três. 11 indisponíveis para a próxima partida do campeonato. Entre estes jogadores indisponíveis, estão três que não estão lesionados: Ousmane Diomande continua na Taça das Nações Africanas, Maxi Araújo e Morten Hjulmand levaram o quinto amarelo em Barcelos, falham a receção ao Casa Pia. Daniel Bragança ainda está a ganhar algum ritmo de jogo para jogo. Já o central Zeno Debast pode mesmo ser a grande novidade para a próxima partida. Quem pode estar, neste caso, como uma novidade na equipa verde e branca é Songhi Mané Faye, extremo esquerdo, 22 anos, sendo inglês, deve chegar ainda esta semana a Alcochete. Segundo a imprensa desportiva, o negócio com os espanhóis do Granada deve chegar a um valor global entre € 7 e € 8 milhões. Vai assinar um contrato válido até 2030.

Vamos até ao país vizinho. Na Supertaça Espanhola, o Barcelona atropelou o Athletic Bilbao.

A equipa blaugrana venceu a formação basca por 5 x 0. Os comandados de Enrique já venciam por quatro golos de diferença ao intervalo. Raphinha foi o homem do jogo. O extremo internacional brasileiro marcou dois golos e ainda assistiu para mais um. O Barça já está apurado para a final de domingo em Jedá, na Arábia Saudita. Para hoje, dérbi de Madrid, Atlético e Real entram em campo, apito inicial marcado para às 19h.

Em terras da Sua Majestade, mais uma jornada de Premier League com gols portugueses e momentos de despedidas.

E começamos com o Manchester United. Os Red Devils, já sem Ruben Amorim, empataram a dois gols frente ao Burnley. Já o West Ham de Nuno Espírito Santo e Matheus Fernandes volta a marcar passo. Perdeu, desta vez, frente ao Nottingham Forest por 2 x 1. O Fulham de Marco Silva teve mais um grande resultado: derrotou o Chelsea em casa por 2 x 1. Destaque ainda para o Bournemouth Tottenham, 3 x 2 para a equipa dos Cherries. De um lado os Spurs, João Palhinha marcou um grande gol de pontapé de bicicleta e Antoine Semenyo assinou o gol da vitória na última partida que realiza pelo Bournemouth. Vai ser transferido para o Manchester City num negócio que pode estar avaliado em € 60 milhões. Para hoje, grande jogo, Arsenal e Liverpool, com o apito inicial marcado para às 20h.

Tempo ainda para as modalidades. No hóquei patins, há dérbi lisboeta para a Liga dos Campeões.

Paulinho João Rocha, Leões e Jagas têm novo encontro marcado, quatro dias depois do empate a dois golos para o campeonato. Desta vez, as contas são outras. Está em jogo a liderança do grupo B da prova milionária. Com três encontros disputados, o Benfica lidera o grupo só com vitórias, totalizando nove pontos, mais dois que os Leões, que têm um empate frente ao Liceu da Corunha. Esta partida está marcada para às 20h30. Este duelo entre Sporting e Benfica não será o único entre equipas portuguesas na jornada desta quinta-feira. Ainda no grupo B, o campeão europeu, o Hóquei de Barcelos, recebe o Oliveirense. Já o Fóquel do Porto vai à Itália jogar frente ao Trissimo. Ainda nas modalidades, tempo para a NBA. Os Celtics de Mia Esqueta perderam por 114 x 110 frente aos Denver Nuggets, sem Nicola Jokic. O poste português ainda registou seis pontos e 20 ressaltos.

Foi o "Vamos à Bola" desta quinta-feira, 8 de janeiro. A edição de hoje foi com o jornalista João Lourenço. O Jornal de Desporto da Rádio Observador regressa amanhã.