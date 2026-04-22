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A edição do Jornal de Desporto da Rádio Observador de hoje é com o Carlos Pedro. Bom dia, Carlos. Bom dia, Miguel. Está à porta mais um clássico do futebol português. Porto e Sporting decidem hoje no Dragão o primeiro finalista da Taça de Portugal. Sendo que os Leões trazem de Alvalade uma vantagem de um gol, foi, de resto, o resultado da única vitória verde e branca perante os rivais nesta época. A comitiva leonina já está na cidade invicta. Luís Guilherme é novidade na convocatória. O brasileiro não joga há mais de um mês devido a lesão. Já Fresneda deve falhar o resto da temporada, à semelhança de João Simões. Na mente dos Leões, está ainda a derrota de domingo contra o Benfica. As contas do campeonato voltaram mesmo a marcar a conferência de imprensa de Rui Borges.

O campeonato, é certo que ficamos mais longe, mas ainda não há campeão, como eu disse, por isso é acreditar sempre. E tem tido um primeiro classificado que tem feito uma grande época, melhor que a nossa, infelizmente. Por isso, é olhar pro futuro, olhar pra semana, olhar pro jogo próximo e que define muito aquilo que é a possível passagem a uma final de Taça de Portugal e pode definir também uma presença numa final de Supertaça mais à frente, por isso.

O técnico leonino que esta noite espera um foco do Porto à imagem da equipa que lidera o campeonato e, por isso, espera muitas dificuldades.

Eu acho que não vai fugir muito àquilo que é a imagem do Porto e que tem sido uma equipa muito forte. Em termos físicos, é uma equipa muito forte, nesse sentido de encurtamentos, de pressão, de duelos, seja por chão, seja por ar, são uma equipa fortíssima em duelos. Torna o jogo muito competitivo, por isso acho que vai ser um jogo competitivo, bastante competitivo, um Porto à sua imagem e um Sporting à sua imagem também. Por isso, acima de tudo, duas equipes que vão querer ganhar e que vão querer muito estar na final da Taça.

Mais do mesmo para Rui Borges. Do outro lado, os Dragões procuram dar a volta à eliminatória. O foco do Porto tem três Taças de Portugal conquistadas nas últimas quatro edições. Farioli quer juntar mais uma ao museu e por isso até os pênaltis foram treinados.

Claro que treinamos os pênaltis, tal como fizemos frente ao Nottingham. É sempre difícil replicar a pressão e o que sentimos no jogo, mas tentamos ter os nossos truques. Se o Galán estiver em campo, já assumiu a responsabilidade frente ao Vitória nos últimos minutos e temos total confiança nele.

O italiano acredita que é possível dar a volta à eliminatória no Estádio do Dragão.

De certeza que vai ser um grande jogo contra um adversário muito forte. Jogar em casa com os nossos adeptos será um fator importante. Internamente, há a crença de que podemos dar a volta ao resultado negativo de Alvalade.

Conferências de imprensa de Francesco Farioli e Rui Borges. Miguel Nogueira, o árbitro da partida, João Malheiro, vai estar no vídeo árbitro, numa partida que arranca às 20h45 e vai contar com relato e comentários aqui na Rádio Observador. No Benfica, nova lesão para Tomás Araújo. Os jornais destacam hoje o interesse dos encarnados numa jovem promessa polaca

E ainda o empréstimo obrigacionista, que aumentou para um valor recorde. Qual é, Carlos?

65 milhões de euros. O anúncio foi feito ontem após o aval da CMVM. Inicialmente, tinham sido comunicados 40 milhões de euros de empréstimo obrigacionista. Quanto ao polaco que interessa o Benfica, falamos de Marcel Regula, de 19 anos, joga como avançado no Zaglebie Lubin, da Polónia, e em 27 jogos tem seis gols marcados e três assistências. A Bola destaca hoje que já houve contatos exploratórios pelo jogador, que pode vir a custar 10 milhões de euros aos cofres das Águias. A Bola destaca também Richard Rios na capa do jornal de hoje, diz que a estrutura do Benfica quer manter o atleta para a próxima temporada. Já foi falado um eventual interesse do Nápolis de Itália. Sobre Tomás Araújo, o central saiu lesionado do derby contra o Sporting após ter recuperado de uma lesão muscular. Os jornais desportivos dizem que o português vai falhar pelo menos o duelo deste fim de semana diante do Amoreirense. Já o extremo Bruma regressou ontem aos treinos.

A Inglaterra, Carlos, 10 anos depois de se sagrar campeão, o Leicester City desceu ontem à terceira divisão.

Fruto do empate por 2 a 2 gols contra o Wolves City, um momento que foi vivido com muita tristeza nas bancadas do King Power Stadium. Os assobios e as vaias duraram seis ou sete segundos, porque seguiu-se depois um silêncio de cortar a faca. A duas jornadas do fim, o Leicester ocupa a penúltima posição do Championship a sete pontos da permanência, volta a cair uma divisão pelo segundo ano consecutivo. Importa dizer que ao longo da prova foram retirados seis pontos ao Leicester por incumprimento das regras financeiras da Premier League entre 2020 e 2024. Nos Foxes, há dois portugueses, um bem mais conhecido, o lateral Ricardo Pereira, que foi titular ontem, e ainda Wanya Marçal, nascido em Inglaterra, mas internacional sub-20 português. Há também Fatawu, que passou pelo Sporting. Não há é ninguém daquela mítica equipa de Cláudio Ranieri que venceu a Premier League na temporada 2015, 2016.

E que grande equipa. E por falar na Premier League, o Chelsea perdeu ontem contra o Brighton por 3 a 0.

Foi a quinta derrota consecutiva sem marcar qualquer gol para os Blues. Não acontecia no campeonato desde 1912. O português Dário Essugo entrou aos 72 minutos. Por Espanha, o Real Madrid venceu o Alavés por 2 a 1. E noutro jogo, o gol luso de Samu Costa deu o empate ao Mallorca frente ao Valência, com más notícias para o lateral português Thierry Correia. Saiu lesionado aos 11 minutos. A Itália para a taça, o Inter de Milão ainda sofreu, mas venceu o Como, deu a volta a uma desvantagem de dois gols e venceu por 3 a 2. Fica hoje a saber o adversário na final entre Atalanta ou Lazio. Também para a taça em França, o Lens continua a viver um ótimo momento. Derrotou ontem por 4 a 1 o Toulouse e carimbou o passaporte para a final da taça. Estrasburgo ou Nice, o adversário do Lens decide-se também esta noite.

Vamos às modalidades. Arranca hoje em Gondomar a final a oito da Taça de Portugal de Futsal com quatro jogos.

A começar logo de manhã, pelas 11h, com o Nuno Álvares Viseu 2011, equipas ambas da segunda divisão, tal como a Associação Desportiva de Ladoeiro, que defronta às 14h o Ferreira do Zêzere. Os grandes favoritos à conquista do troféu entram em campo mais tarde. Às 18h, o Sporting defronta o Famalicão e às 21h, o Benfica enfrenta o Leões de Porto Salvo. Curiosamente, Benfica e Sporting vão defrontar para a taça os últimos adversários para a Liga. E os encarnados até tiveram um jogo complicado em Porto Salvo. O adversário é difícil, realça o capitão Afonso Jesus, que recusa favoritismos.

Acho que é importante percebermos que nós vamos entrar para esta competição como temos entrado para todas as outras e como entramos para todos os jogos. Será sempre para vencer. Vamos nos colocando como favorito, vamos olhar jogo a jogo. Temos jogo muito complicado na quarta-feira. É um adversário que conhecemos bem, que é o Alux de Frontal, que nos vai exigir muito de nós, uma capacidade de organização, de competição mesmo, ou seja, vamos ter que competir muito e é dessa maneira que vamos pegar essa competição, com jogo muito importante para vencer na quarta-feira e daí para frente vamos olhando.

Tarefa mais fácil para a Liga teve o Sporting, que goleou o Famalicão por 11 a 1, mas para hoje o técnico Nuno Dias espera maiores dificuldades.

Eu acredito que o Famalicão vai melhorar, por isso nós não podemos manter, porque se nós mantivermos aquilo que fizemos, corremos o risco do Famalicão, ao melhorar a sua prestação, que se iguala a nós. Nós temos que melhorar também aquilo que fizemos, apesar de termos feito muitas coisas bem feitas e termos feito um bom jogo, com bom resultado, com muitas situações que nos deixaram satisfeitos por aquilo que fizemos, mas esse jogo faz parte do passado.

Da manhã à noite, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, é dado hoje o pontapé de saída para esta final a oito da Taça de Portugal de Futsal.

Fechamos este Vamos à Bola a falar de NBA para dizer que os Boston Celtics de Nemia Skeeta perderam esta madrugada no segundo jogo dos playoffs.

Derrota por 111 a 97 em Boston. O poste português jogou 28 minutos, apontou seis pontos e somou seis ressaltos ganhos. Fica assim empatada a eliminatória contra os Philadelphia 76ers. O próximo jogo é já à meia-noite do próximo sábado. Ainda nesta madrugada, os Spurs perderam por 106 a 103 em casa diante dos Trail Blazers e há instantes terminou o LA Lakers 101, Houston Rockets 94. Ponto final na edição de hoje do Vamos à Bola, TV edição do Carlos Pedro.