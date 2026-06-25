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E já temos conosco em estúdio o Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Miguel.

Tudo decidido nos primeiros três grupos do Campeonato do Mundo. O México é, até ver, a única seleção 100% vitoriosa e o Brasil conseguiu segurar o primeiro lugar.

E pra isso muito voltou a contribuir a estrela do plantel, Vinicius Junior, já leva quatro gols neste mundial. O extremo do Real Madrid fez dois dos três gols com que o Brasil derrotou a Escócia por 3 x 0. Neymar jogou, o 10 da seleção entrou aos 76 minutos pra saída de Matheus Cunha, o autor do outro gol brasileiro. Quase mil dias depois, Neymar voltou a vestir a camisola da seleção. É a quarta vez que joga o mundial. A seleção Canarinha chegou aos sete pontos e superou Marrocos na luta pelo primeiro lugar, graças à diferença de gols. Já é certo que a equipe de Carlo Ancelotti vai enfrentar o segundo classificado do grupo F, o grupo de Países Baixos, Suécia e Japão. Marrocos, por outro lado, vai medir forças com o primeiro classificado desse mesmo grupo. A Escócia está com três pontos, ainda é um dos oito melhores terceiros classificados, mas terá de esperar até o final desta jornada para saber se continua ou não no mundial.

Mas houve mais jogos esta madrugada, Carlos, e uma grande surpresa no grupo A.

Sim, Miguel. Primeiro, três em três pro México. A equipe de Javier Aguirre está imparável. Venceu a República Checa por 3 x 0 e terminou esta fase de grupos com seis gols marcados e três sofridos. Os checos desiludiram, terminaram em último apenas com um ponto. No outro jogo deste grupo, aí sim, a surpresa. A África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1 x 0 e garantiu a passagem à segunda fase da prova em segundo lugar.

E os sul-africanos já têm adversário definido.

Precisamente, é o único jogo dos 16 avos de final já definido: África do Sul e Canadá. Os canadianos passaram em segundo lugar do grupo, depois de terem perdido ontem contra a Suíça por 2 x 1. Os helvéticos passaram em primeiro, estão agora à espera de adversário. Neste grupo B, a Bósnia ficou em terceiro com quatro pontos, é o atual terceiro melhor classificado, por isso com boas perspectivas de seguir em frente na competição. Seis jogos já realizados nesta jornada. Faltam 18, seis são já entre hoje e a próxima madrugada. Às 21h, Equador e Alemanha, e Curaçao e Costa do Marfim. À meia-noite, Tunísia e Países Baixos, e Japão e Suécia. E às 3h, Turquia e Estados Unidos, e Paraguai e Austrália.

Tudo para acompanhar no Minuto 90 da Rádio Observador. Entretanto, Carlos, já há árbitro para o encontro entre Portugal e a Colômbia.

É o australiano natural do Irã, Alireza Faghani, de 48 anos. Neste mundial, já dirigiu o França 3, Senegal 1. É a terceira vez que apita um jogo de Portugal, depois do 0 x 0 com o Chile na Taça das Confederações em 2017, e da vitória por 2 x 0 sobre o Uruguai na fase grupos do mundial de 2022. Ontem foi dia de os jogadores da Seleção Nacional descansarem também das perguntas dos jornalistas. Não houve qualquer atividade com a imprensa, mas hoje já há a conferência de imprensa no quartel-general da Seleção em Miami. Um jogador português fala aos jornalistas a partir das 15h15. Às 16h, hora de Portugal, há treino já com vista pro duelo da madrugada de sábado contra os colombianos.

E esse jogo é de sábado pra domingo, à 00h30. Arranca hoje oficialmente a pré-época do Benfica. Os jogadores encarnados começam esta manhã a fazer exames médicos e também testes físicos.

É o dia "on" de Marco Silva no Benfica e vai ser dividido entre o Centro de Treinos no Seixal e o Hospital da Luz. É um dia quase protocolar de exames médicos. O técnico já sabe que não vai poder contar nesta fase com seis internacionais que estão no Campeonato do Mundo. Ainda assim, a imprensa desportiva dá conta de que no Seixal se devem apresentar cerca de 30 atletas, entre os quais alguns jovens da equipe B, incluindo o nigeriano Peter Edokpolor, que ontem renovou o contrato.

E definidas, Carlos, já estão duas prioridades para o plantel do Benfica, um defesa central e também um extremo esquerdo.

Sim, os desportivos dão como certa a chegada de um jovem central de 17 anos do Atlético de Minas Gerais, Gabriel Índio, mas a direção liderada por Rui Costa vai à procura de um nome mais experiente para colmatar a saída de Otamendi. Já no ataque, os encarnados olham pra uma alternativa a Chiedu. O extremo norueguês tem proposta pra renovar, mas só decide o futuro depois do mundial, além de que a outra opção, Bruma, vem de uma época com poucos minutos devido à lesão. Nota ainda para o central António Silva, que entra no último ano de contrato e, por isso, também aqui se pode abrir uma porta de saída.

Já o Sporting prepara-se para fechar a contratação de mais um médio pro plantel de Rui Borges. Desta vez, o alvo vem da La Liga.

Sergi Altimira, médio de 24 anos, representou o Betis nas últimas três temporadas. Esta notícia é do jornal A Bola, que fala num negócio a rondar os 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em bônus. Para o comentador de desporto da Rádio Observador e adepto do Sporting, João Castro, está aqui o substituto do capitão Ulman.

Eu diria que está entre o Palhinha e o Ulman. Não sendo, se calhar, um especialista tão defensivo como o Palhinha é, aproxima-se mais do Ulman. É um jogador que pode ser o primeiro jogador ou o primeiro médio, neste caso, na fase de construção. Tem qualidade para tal, porque tem capacidade técnica, sobretudo na recepção orientada e a proteger a bola com o corpo. Ele tem cerca de 1,88 metro, posso estar enganado. É um jogador que também ganha bons duelos aéreos. Não é tão forte, se calhar, nos duelos defensivos como o Palhinha é, mas é tão forte como o Ulman é. E, portanto, acho que é um jogador, no seu global, poderíamos dizer assim, é um jogador que faz basicamente a generalista, consegue fazer quase tudo e algumas coisas bem, não sendo se calhar excepcional em nenhum dos itens, mas sendo muito proativo em alguns deles. E portanto, é um médio que acho que vai acrescentar.

João Castro já olha pra uma dupla no meio-campo leonino entre Altimira e Doumbia, mas quanto a valores, o total deve bater nos 20 milhões de euros. Os leões terão se antecipado ao interesse do RB Leipzig, da Alemanha.

Se calhar, ficou um pouquinho mais caro do que o que eu previa, primeiro pelo Betis libertar, mas sobretudo também pela concorrência do Leipzig Que poderá ter perdido esse duelo com o Sporting. E eu acho que este meio-campo do Sporting está a ser construído, ou este novo meio-campo do Sporting, até para os nossos ouvintes entenderem, muito na perspectiva, diria eu, no plano teórico, em que será Altimira e Doumbia os médios titulares.

Análise do João Castro à iminente nova contratação dos Leões. Serge Altimira deve vir do Betis. Noutros destaques deste mercado: Tiago Margarido é o novo treinador do Vitória Sport Clube. Gil Lameiras, que estava a comandar a equipa de treinamento, regressa à formação B. Do Vitória sai também o médio Diogo Sousa, vai representar o Strasbourg, de França, na próxima temporada. E em Espanha, o ex-Benfica Grimaldo vai representar o Atlético de Madrid. Chegou a acordo com os colchoneros, avança o jornal alemão "Kicker".

E no futsal, Carlos, hoje há jogo quatro da final do Campeonato Nacional. O Benfica pode sagrar-se campeão já esta noite no Pavilhão João Rocha.

Os encarnados lideram a série por 2 x 1 e visitam hoje o terreno do Sporting. Os Leões estão, por outro lado, obrigados a vencer. Nuno Dias, o técnico sportinguista, não pensa noutra coisa.

Se não pensássemos dessa forma, nem valia a pena fazermos o jogo. Não só por aquilo que fizemos no jogo três, acho que por tudo aquilo que temos feito neste playoff, aquilo que foi o equilíbrio do jogo um, aquilo que foi o equilíbrio do jogo três, aquilo que foi a nossa superioridade no jogo dois, por tudo o que temos feito, faz-nos acreditar que podemos chegar ao jogo cinco. Mas só vamos pensar no jogo cinco depois de vencer o jogo quatro, porque não há jogo cinco sem vencermos o jogo quatro.

Nuno Dias, que pedirá à equipa que se inspire no último dérbi realizado no João Rocha, é que na última visita do Benfica à casa do rival, já nesta final, as Águias acabaram goleadas por 8 x 2. Cassiano Klein quer inverter a história e não quer a equipa a pensar nesse jogo.

Nada define a tua vida. Se você ganha, ótimo. Se você não consegue o resultado, a vida segue. Ou seja, quando tu perdes um jogo, mesmo que não foi bom, ficou pra trás. Se a gente tivesse ganhado todos os jogos lá, nós teríamos a obrigação de vencer novamente. Então o que a gente procura é aprender. Os jogos que a gente fez lá, a gente não conseguiu nosso objetivo e agora temos uma nova oportunidade.

O Benfica procura repetir o feito da época anterior e fechar o campeonato em casa do rival. O jogo está marcado para às 20h30 da noite. Um eventual jogo cinco será no Pavilhão da Luz este domingo.

E no ténis, Jaime Faria vai jogar a ronda final de qualificação para o torneio de Wimbledon.

O português já venceu dois tenistas franceses, Hugo Grenier, número 224 do ranking ATP, e ontem, Luca Pavlovic, também francês, número 218 do ranking ATP. Jaime Faria bateu Pavlovic em dois sets, ambos por 6 x 4, em 1h15. Jaime Faria tenta agora nova presença no quadro principal do Grand Slam de Wimbledon. Para isso, tem de vencer hoje o japonês Rei Sakamoto depois do meio-dia.

E termina assim mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje esteve a cargo do Carlos Pedro.