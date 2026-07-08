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Bom dia, eu sou o Carlos Pedro. Começa agora o Jornal de Desporto da Rádio Observador. Vamos à bola. Está prevista para esta hora a chegada da Seleção Nacional ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois da eliminação nos oitavos de final do Mundial aos pés da Espanha. Os jogadores portugueses estiveram em viagem desde as 9h de ontem, hora de Lisboa. Uma viagem longa, depois de uma participação que durou cinco jogos, mas vamos já em direto até ao Aeroporto de Lisboa, onde está o repórter da Rádio Observador, Miguel Gato. Miguel, bom dia. Já chegaram os jogadores?

Bom dia, Carlos. A indicação que temos é a de que o voo terá mesmo aterrado agora ou há poucos minutos aqui no Aeroporto Humberto Delgado. Já está aqui um dispositivo de segurança, também um dispositivo de jornalistas prontos para ver se alguém presta declarações à chegada aqui ao aeroporto. A indicação que temos é que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, poderá falar aos jornalistas, mas essa informação ainda não é certa. De resto, estão aqui, apesar da hora ser muito cedo, são 6h20 da manhã, reunidas, diria, algumas dezenas de adeptos que estão à espera dos jogadores. De recordar que são nove os jogadores que não viajaram com a equipa até aqui ao Aeroporto Humberto Delgado: José Sá, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, também João Neves, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos. Tenho aqui comigo um adepto. Quer dizer que acordou para estar aqui?

Sinceramente, vim do Algarve e ainda não dormi. Apanhei o autocarro às 2h e vim aqui só para enaltecer este homem que tudo fez por nós, por Portugal, este comandante. É verdade que o Mundial acabou, o sonho ficou por terra, mas isto vai muito mais além que isto. Eu tenho 28 anos e muitos de vocês que estão nos a ouvir, de certeza que concordam um pouco no que eu digo. Este homem é uma força de inspiração.

Este homem é Cristiano Ronaldo.

Este homem é o maior embaixador e senta-se hoje à mesa com Vasta Gama, com Pedro Alvares Cabral, com Dom Afonso Henriques. E o Ronaldo, sim, foi uma pessoa que mudou a história de Portugal, vai para sempre ser lembrado, tanto por mim, como pelos meus netos, como meus bisnetos, como pelo meu pai. E sem dúvida, se na vida alguém vem de famílias mais pobres e se calhar pensa que só podemos suceder na vida quem vem de um berço de ouro, ele é prova que isso não é bem assim e que à base da nossa disciplina, motivação e o querer, podemos conquistar muito no mundo.

Veio aqui de propósito para ver Cristiano Ronaldo?

Vim, sim, senhor. É claro que é um sabor muito agridoce, claro que tínhamos uma seleção para muito mais, mas lá está, todo este sonho, todo este acreditar em realmente sermos campeões do mundo, é a mentalidade do Ronaldo nos últimos 20 anos, 23 anos pela seleção, 26, 27 profissionalmente. Foi ele que nos trouxe isso ao país e por isso, sim, vim aqui pelo Ronaldo. Claro que sem dúvida quero também deixar o meu apoio à seleção e espero que venhamos a conseguir perceber o que é que está a faltar, que realmente é conseguir jogar melhor e tirar o melhor proveito da equipa individualmente, para conseguir fazer uma seleção mais forte. Mas acho que o Ronaldo deixou uma marca tão importante a Portugal, tanto nestas gerações jovens que estão cada vez a jogar melhor e que o futuro no futebol português é muito promissor.

E Jorge Jesus é o nome indicado para suceder a Roberto Martínez?

O nome indicado, seja Jorge, Manuel, António, tem que ser alguém que venha dar o coração, que venha sentir como nós sentimos e que realmente consiga nos meter a jogar como uma nação, porque eles querem, individualmente, todos querem, mas lá está, temos que chegar àquela frequência que todos nós lá queremos chegar e que todos hoje em dia sonhamos e mais uma vez, só sonhamos por um homem, que foi o Ronaldo.

Em relação à carreira de Cristiano Ronaldo, deixou em aberto se vai voltar a jogar pela seleção ou não, disse que era o último mundial. Em relação ao Europeu, muito rapidamente, acredita que ainda vai jogar no próximo Europeu?

Se a pessoa que é disciplinada para tal é o Ronaldo, se o vai jogar nas melhores condições ou não, o veremos. Ele é a prova do impossível. Ele está farto de nos provar que às vezes quando pensamos o menor dele, ele vai superar-se a si próprio, mas se calhar não o veria tanto dessa forma, se calhar veria mais como mentor para a equipa ou se calhar alguém que venha trazer experiência ao balneário. E se esse dos 23 realmente vier a trazer de bom à equipa, que assim seja, senão que ele esteja ao nosso lado a apoiar-nos, que eu sei que ele vai estar.

Muito obrigado. É um das dezenas de adeptos que estão aqui bem cedo para acompanhar a chegada da Seleção Nacional. Aqui um adepto que está aqui em particular por causa de Cristiano Ronaldo. Carlos, voltamos aqui quando a seleção chegar e também para ouvir eventuais declarações à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado.

Assim será. O repórter Miguel Gato, a partir do Aeroporto de Lisboa, a acompanhar a chegada da comitiva portuguesa que participou no último Campeonato do Mundo, com alguns adeptos à espera dos jogadores. Expectativa para ouvirmos também as eventuais primeiras declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que a seguir à eliminação de Portugal, emitiu apenas um comunicado a dizer que a prestação portuguesa fica aquém das expectativas. Tinha apontado para o objetivo mínimo das meias-finais antes do início da prova. Nesse comunicado, não mencionou nenhuma vez o nome do selecionador Roberto Martínez, Roberto Martínez que está de saída e a imprensa desportiva aponta Jorge Jesus, como ouvimos no último direto, como sucessor. Em maio, o técnico dizia isto.

Pode-se dizer que não à seleção? Não, quem é que pode dizer que não à seleção? Já disse que não a uma das melhores seleções do mundo, não posso dizer a outra. Não.

Jorge Jesus em maio sobre a possibilidade de treinar a seleção nacional. Seguimos neste Vamos à Bola com o Campeonato do Mundo. A Argentina voltou a sofrer para passar à próxima fase, mas conseguiu. A equipa de Messi esteve a perder por 2 x 0, mas venceu o Egito por 3 x 2, num duelo que teve de tudo entre argentinos e egípcios. Os faraós foram para o intervalo a vencer por 1 x 0, ampliaram para 2 x 0, mas a Argentina conseguiu dar a reviravolta. O selecionador Hossam Hassan, do Egito, teceu muitas críticas à arbitragem no final do encontro, diz que o resultado foi influenciado por fatores externos, reclama um pênalti, por assinalar no lance que deu o 3 x 2 à Argentina, e levanta dúvidas sobre alegadas pressões do lado argentino também. Alguns jogadores do plantel juntaram-se às críticas, acusando a FIFA de querer dar o título à seleção Albiceleste e a Leo Messi, do lado da Argentina. Segundo jogo consecutivo a sofrer, mas desta vez sem ir a prolongamento. Leo Messi termina o jogo de lágrimas nos olhos. Os argentinos vão defrontar nos quartos de final deste Campeonato do Mundo a Suíça, que venceu a Colômbia nas grandes penalidades. As duas seleções mostraram-se durante 120 minutos alérgicas aos gols. O jogo ficou decidido nas grandes penalidades. Akanji foi o único a falhar para os helvéticos. Davinson Sánchez e Cucho Hernández desperdiçaram os castigos máximos que tiveram para a Colômbia, o que ditou o afastamento dos "cafeteros". Hoje não há jogos, é dia de descanso, mas está assim o quadro dos quartos de final do Mundial. Amanhã, Marrocos x França, reedição das semifinais do Mundial de 2022. O jogo arranca às 21h. Depois de amanhã, Espanha x Bélgica, às 20h. No sábado, Noruega x Inglaterra, às 22h, e na madrugada de sábado para domingo, às 2h, há um Argentina x Suíça para ouvir. Jakub Kaminski é o nome do novo reforço do Benfica. O extremo polaco foi oficializado ontem, tem 24 anos e vem da melhor época da carreira, no que a números diz respeito, ao serviço do Colônia, o 14º classificado da última Bundesliga. Kaminski contribuiu com sete gols e três assistências em 34 partidas. Custa 17 milhões de euros aos cofres das Águias e assina até 2031. Dizer ainda, antes de fecharmos este Vamos à Bola, que no focao do Porto, Farioli fez ontem um ano desde que assumiu o comando técnico dos Dragões. Falou pela primeira vez aos jornalistas desde o início da pré-temporada. O italiano alerta os jogadores portistas que tudo agora começa do zero. Recusa dizer que os Dragões são favoritos na procura pelo bicampeonato. Farioli falou ainda sobre o regresso de André Silva, diz que foi fácil trazer de volta o avançado português. Diz também que André Silva regressa em grande condição. Fica por aqui este Vamos à Bola.