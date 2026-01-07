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Touchdown! Unbelievable! E a edição de hoje do Vamos à Bola é com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Miguel.

Foi feita história na Allianz Cup. O Vitória Sport Clube está pela primeira vez na final da Taça da Liga, após derrotar o Sporting por 2 x 1.

Jogo com direito à emoção, à reviravolta e a final dramático em Leiria. Os Leões venciam por 1 x 0 aos 90 minutos, mas em tempo de compensação, Alioune Ndoy vestiu a capa de herói e apontou os dois gols da remontada vimaranense. O segundo teve de ir a VAR para ser validado. Luís Soares voltou a marcar para o Sporting, mas o jogo fica marcado por novos problemas físicos na equipa leonina. João Mides saiu na primeira parte e Eduardo Quaresma fez o mesmo no segundo tempo. Rui Borges lamenta aí a maior derrota da noite.

Não me agarro a isso e não me estou a agarrar. Atenção, não serve de desculpa pra nada, mas a minha maior tristeza hoje é sair daqui com menos dois jogadores outra vez para o próximo jogo. Isso é que me deixa triste, porque por mais que a gente seja otimista, chega um momento que é impossível nós não sentirmos. E acredito que a equipa também o sinta, mas é algo que não controlamos. Não tem a ver com as lesões musculares, porque não temos assim tantas lesões musculares quanto isso. É muito traumático.

A situação mais difícil parece ser a de Eduardo Quaresma. O defesa passou a noite no hospital a fazer exames. Rui Borges disse que parecia grave. O jornal Record indica que o central será operado a uma fratura no maxilar esquerdo, arrisca, por isso, nova paragem prolongada. A verdade é que com esta derrota, o Sporting vira-se para a Taça de Portugal, Liga dos Campeões e também para a liga. O objetivo, diz Rui Borges, é fazer ainda melhor.

Tentar lutar por tudo que estamos dentro ainda, que é a Taça de Portugal e o campeonato, independentemente dos pontos que nos leva o adversário, porque nesta altura, ano passado, se calhar estávamos a oito pontos do segundo. E com o decorrer dos jogos, passamos pra segundo a um ponto do primeiro. Por isso, no futebol ainda falta muito. Falta muito jogo, muito ponto pra ser disputado. Por isso eu há bocado ter dito que temos que fazer o nosso objetivo, é tentar fazer uma segunda volta. Claro, se está melhor do que a primeira. Ainda melhor do que a primeira. Até porque quem vai em primeiro tá a fazer um campeonato fora do normal.

Já do lado do Vitória, Luís Pinto destaca a alma da equipa vimaranense.

A forma como sempre quisemos estar a disputar o jogo com coragem e era algo que nós tínhamos que conseguir para ter um resultado positivo contra um adversário com esta qualidade e capacidade. E desde o primeiro ao último minuto conseguimos isso. Na segunda parte, pelo menos por sensação, até conseguimos mais alto no campo, não tivemos que correr tantas vezes pra trás como na primeira. Por isso, sim, além de tudo o resto, da organização, a alma vitoriana teve presente e é algo que nos deixa feliz.

As leituras deste Vitória dois, Sporting um. A equipa vimaranense segue assim pra a grande final de sábado, depois de eliminar o Futebol Clube do Porto, deixou pelo caminho também o bicampeão nacional, Sporting.

E o conjunto da cidade de Guimarães conhece já hoje o adversário na final da Taça da Liga. Carlos vai sair do encontro entre o Benfica e o Sporting Braga.

Já em um clássico do futebol português, as Águias e os Guerreiros do Minho mediram forças há 10 dias pra A Liga, e o encontro teve de tudo, mas terminou empatado a dois gols. Hoje, ora nos 90 ou nos pênaltis, daqui sairá seguramente o segundo finalista desta Allianz Cup. O Benfica é o atual detentor do troféu, um título que ainda assim não faz parte do longo palmarés de José Mourinho. Mourinho, que vê no adversário razões para considerar que este também vai ser um bom jogo.

Conheço bem o Carlos e conheço o seu processo de formação até chegar a treinador do Braga. Também não acredito que o Carlos vá ali pensar: vamos aguentar até o minuto 90, que depois há pênaltis, e pênaltis é uma loteria. Não acredito. Acho que tem tudo pra ser um bom jogo, como o jogo do Braga foi bom. Acho que tem tudo pra ser um bom jogo.

O técnico do Benfica confirmou que Ørstes e Trubin vão a jogo. Diz que nesta altura não tem condições ou não há condições pro Benfica fazer qualquer rotatividade. Do lado bracarense, Carlos Vincent também prevê dificuldades contra os encarnados.

Amanhã temos um jogo contra um rival que nos vai causar dificuldades. Sabemos que também quer muito estar na final. Temos que fazer um jogo muito bom, com uma capacidade especial para respondermos a diferentes situações que o jogo nos apresente. Essa resposta vai ter que ser ótima, porque se não, vai ser mais difícil conseguir a vitória, que é o que queremos amanhã.

O Benfica, Sporting de Braga, arranca esta noite às oito horas. É pra ouvir aqui na Rádio Observador, com relato em direto.

Ainda em destaque, Carlos, o Benfica, a direção liderada por Rui Costa, inaugurou ontem um hotel em nome do clube na Baixa de Lisboa.

Chama-se 1904 Hotel Benfica e está localizado na Rua do Jardim do Regedor, em Lisboa, na antiga secretaria do clube. Tem cinco pisos, onde ao longo dos mesmos os hóspedes podem ficar a conhecer mais sobre a história das Águias. Conta também com 56 quartos. Ainda assim, o presidente Rui Costa destaca o que diz ser o reforço da marca Benfica.

Recuperar este edifício foi muito mais do que um exercício de reabilitação urbana. É, acima de tudo, um ato de respeito pela nossa história e um compromisso com o futuro. Devolvemos a vida a um espaço simbólico, assegurando que o nome Benfica continua bem presente no coração da baixa lisboeta. Todos os dias, milhares de pessoas vindas de todo o mundo passam por esta zona da cidade. Mas a partir de hoje, também poderão aqui sentir e viver um pouco de benfiquismo, da sua história, da sua dimensão e da sua identidade É igualmente assim que forçamos o nosso estatuto de maior marca portuguesa.

Rui Costa na inauguração deste 1904 Hotel Benfica, numa cerimónia que contou com a presença do autarca Carlos Moedas.

No futebol internacional, vida complicada para Nuno Espírito Santo em Inglaterra. O West Ham perdeu com o Nottingham Forest num duelo de aflitos e leva já 10 jogos sem vencer pro Campeonato Inglês.

Foi precisamente contra a ex-equipa que o português voltou a atrasar-se na luta pela manutenção na Premier League. Os Hammers até partiram na frente do marcador, mas não conseguiram segurar a vantagem e acabaram derrotados com gol de pênalti aos 89 minutos. Destaque para Pablo Felipe, o ex-avançado do Famalicão fez os primeiros minutos na Liga Inglesa. O West Ham segue, entretanto, na penúltima posição da Premier, com 14 pontos, está a sete da salvação, lugar precisamente ocupado pelo Nottingham Forest.

E na Taça das Nações Africanas, já são conhecidos os jogos dos quartos de final da prova, Carlos.

Terminou ontem a ronda dos oitavos com a vitória da Argélia por 1 x 0 frente ao Congo, possível adversário de Portugal no Mundial. O gol da vitória surgiu apenas ao minuto 119. No outro jogo do dia, Costa do Marfim bateu o Burkina Faso por 3 x 0. Sendo assim, o menu pros quartos de final apresenta-nos um Senegal-Mali, Camarões-Marrocos, Argélia-Nigéria e ainda Egito-Costa do Marfim.

Vamos ainda às modalidades e ao futsal com uma notícia triste: morreu o antigo jogador Alex Flip.

Morreu ontem no aeroporto de Uhta, na Rússia, depois de um encontro para as meias-finais da Taça da Rússia de futsal. O atleta de 32 anos sentiu-se mal quando a equipe se preparava para embarcar rumo a Moscovo. Apesar da imediata assistência, Alex não resistiu e acabou por morrer no local. Alex Flip fez duas épocas no Sporting com 35 gols marcados em 67 jogos. Foi campeão europeu, venceu também uma Supertaça e duas Taças de Portugal.

E ainda no futsal, Jorge Braz divulgou hoje a lista de convocados para o Europeu deste mês.

A partir do meio-dia, no auditório um da Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador nacional dá a conhecer as 14 escolhas para o Campeonato da Europa da modalidade, que vai decorrer entre 21 deste mês e 7 do próximo mês, na Letónia, Lituânia e na Eslovénia. De resto, Portugal estará no grupo D da prova, juntamente com Itália, Polónia e Hungria. Antes de partir rumo à Eslovénia, a armada lusa faz ainda dois jogos particulares com a Bósnia.

Ainda nas modalidades, Reinaldo Ventura é o novo selecionador nacional de hóquei em patins.

É a escolha da Federação Portuguesa de Patinagem para suceder a Paulo Freitas, que assumiu esta época o comando técnico do Futebol Clube do Porto. Reinaldo Ventura é o atual treinador da Sanjoanense, vai continuar a sê-lo, agora com esta função extra de selecionador, pelo menos até final desta temporada. É também um antigo jogador de hóquei em patins com currículo invejável. Conquistou mais de 40 troféus entre clubes e seleções.

Já no voleibol, sortes diferentes para Benfica e Sporting nas competições europeias.

Os Leões saíram derrotados do encontro em casa com o Áloron Varta, da Polónia, a contar para a Liga dos Campeões. Derrota por 3 x 0, que mantém a equipe de João Coelho na última posição do grupo D. Já o Benfica seguiu em frente na Challenge Cup ao vencer nos 16 avos de final os romenos do Arcada Galați. Foi, de resto, o mesmo resultado da primeira mão, mas agora com vantagem pros encarnados. A partida teve de ir ao golden set e aí o Benfica voltou a vencer. No próximo sábado há dérbi no Pavilhão João Rocha. Sporting e Benfica medem forças a partir das 15h para a 14ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional.

E fica por aqui mais um "Vamos à Bola", o jornal de esporto da Rádio Observador hoje teve edição do Carlos Pedro.