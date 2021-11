A espera é sempre difícil de gerir, e quando em causa está o lançamento de um livro que venceu um prémio literário, ainda mais. Mas a contagem decrescente para que todos possam conhecer “Assim Como Tu” está quase a terminar, pois a obra vencedora da edição deste ano do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce será lançada já no dia 19 de novembro, altura em que ficará disponível nas lojas da cadeia.

A história, escrita por Raquel Salgueiro e ilustrada por Jorge Margarido, é a oitava a ser selecionada desde que o prémio foi criado, em 2014, com o objetivo não só de incentivar a criatividade literária e artística, como também de incentivar o gosto dos mais novos pela leitura. Acompanhando o percurso de Antónia, desde que esta nasce até aos seus “12 anos, 3 meses e 24 dias”, “Assim Como Tu” leva-nos numa viagem magnífica por temas que, de alguma forma, tocam a vida de todas as crianças e jovens, tornando-se mesmo leitura para pessoas de todas as idades. Até porque, como somos advertidos logo no início do livro, “esta é uma história sobre pessoas”. Igualdade, individualidade, reprodução, morte, sentimentos, emoções e até o primeiro beijo, são assuntos abordados com sensibilidade pela autora, livreira de profissão a residir em Castelo de Vide, e ilustrados por Jorge Margarido.

"Assim Como Tu" à venda a partir de 19 de novembro

Anote o dia 19 de novembro na sua agenda, pois a partir desta data poderá conhecer de perto "Assim Como Tu", a história da autoria de Raquel Salgueiro e ilustrada por Jorge Margarido, que passará a estar disponível nas lojas Pingo Doce.

Duas linguagens, uma história

Recorde-se que o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce se realiza sempre em duas etapas — primeiro, a fase de texto, e, depois, a de ilustração — pelo que, depois de selecionada a história vencedora, foi a vez de o júri proceder à avaliação das ilustrações, tendo a escolha recaído em Jorge Margarido, designer gráfico a viver atualmente no Porto.

Quem avalia as obras a concurso?

Além de seguir critérios rigorosos como forma de garantir a qualidade do processo de seleção das propostas apresentadas a concurso, o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce conta ainda com um júri de exceção, que avalia todas as obras concorrentes. Este ano, a apreciação dos textos esteve a cargo dos escritores David Machado, Afonso Cruz, Sara Rodi e da autora e professora Violante Magalhães. As ilustrações foram avaliadas pelos ilustradores André Carrilho, Bernardo Carvalho, Eduardo Côrte-Real e Marta Madureira, bem como pela diretora de comunicação do Grupo Jerónimo Martins, Sara Miranda.

O resultado não poderia ter sido mais positivo e o contentamento foi partilhado por ambos, em entrevista ao Observador Lab, aquando da divulgação dos nomes premiados. “Houve um entendimento natural entre as (nossas) linguagens. O Jorge fez uma leitura da história e voltou a contá-la, e a recriá-la, visualmente com as suas ferramentas”, afirmou na altura a autora, considerando que “as ideias não se intersetaram, mas reuniram-se, tendo saído maiores e mais bonitas”. Também Jorge Margarido considerou que a dupla que acabaram por fazer, mesmo sem se conhecerem, funcionou muito bem, e um dos segredos foi o facto de se ter sentido “sempre ligado à história e mensagem da Raquel”.

Como sempre, os vencedores dividem entre ambos o prémio, que atinge o valor total de 50 mil euros.

