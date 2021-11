Este artigo é da responsabilidade da Super Bock

A perfeição só está ao alcance daqueles que, dia após dia, tentam fazer mais e melhor. Daqueles que sabem que só somando todas as partes se alcança o ainda nunca antes alcançado.

Foram estes princípios que sempre pautaram o nosso caminho, desde aquele longínquo ano de 1890 em que um conjunto de sete microcervejeiras com treze trabalhadores de saberes distintos se uniram, dando origem à Companhia União Fabril Portuense.

E que melhor maneira de homenagear esse encontro entre vontades, do que criar algo único. Algo extraordinário. Algo que também fosse fruto desse encontro. Um verdadeiro blend que unisse o saber dos mestres ao sabor dos maltes. Um blend que honrasse as origens da Companhia União Fabril Portuense.

E assim nasceu a Super Bock Collector’s Edition.

Uma cerveja de excelência em que os nossos mestres cervejeiros foram buscar inspiração ao melhor que as escolas que se reúnem no ADN cervejeiro do Super Bock Group têm para nos dar, e cujo saber adquirido, ao longo de décadas, se tornou em algo concreto.

Um blend único de duas fermentações de mosto de cereais de alta qualidade, aos quais o lúpulo acrescentou um ligeiro e muito suave amargor. Um blend que revela sabores e aromas verdadeiramente excecionais.

Desta alquimia entre saber, sabor, conhecimento e querer, nasceu uma produção de apenas 500 garrafas numeradas, unicamente disponíveis na Super Bock Store. Um lote pequeno no tamanho, mas enorme no resultado. Mas não podíamos ficar por aqui.

Aos painéis de Augusto Gomes, colocados na nossa antiga sala de fabrico, e que retratam o trabalho cuidado dos artesãos que transformam os cereais e lúpulos, fomos buscar o detalhe, a peça que faltava para tornar este momento ainda mais completo. Uma garrafa onde o dourado dos cereais, a mestria do trabalho artesanal e o pormenor da tampa lacrada a vermelho a tornassem – a ela também – em algo admirável. Fomos inspirar-nos numa garrafa original de finais do século XIX, que foi afortunadamente descoberta numa poeirenta garrafeira, e fizemos uma recriação da mesma, a par de um copo exclusivo, pensado e aperfeiçoado para esta cerveja tão especial.

Dedicação, querer e paixão fizeram-nos chegar aqui. A uma cerveja com um blend único de sabor e aroma incomparáveis. Uma cerveja para partilhar, colecionar ou, simplesmente, contemplar. Uma cerveja que nasceu do feliz encontro entre o melhor de cada um de nós.

Super Bock Collector’s Edition. Uma cerveja de corpo e alma.