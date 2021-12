Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A lesão cancelou o salto? Não, a lesão apenas adiou o salto. E esta quarta-feira voltou a haver uma amostra disso mesmo, com a vitória do campeão Lille frente ao Rennes por 2-1 com um golo e ligação direta a outro de Renato Sanches, grande figura do conjunto francês que contou ainda com outro português de Xeka.

Depois de ter assumido numa entrevista recente que, antes de se lesionar no joelho e ser obrigado a uma cirurgia ao menisco, tinha tudo feito para reforçar o Barcelona, o médio continua em grande destaque nesta fase onde volta a ser apontado a vários clubes europeus em janeiro ou no final da época, num leque de opções que juntou mais recentemente o Arsenal ao já conhecidos AC Milan e Newcastle.

O internacional atravessa agora o melhor momento da época, tendo feito uma assistência no jogo com o Angers antes da paragem para as seleções e um golo por Portugal diante da Sérvia (onde foi um dos poucos que estiveram ao seu nível) antes de ser um dos melhores do Lille no importante triunfo na Champions diante do Red Bull Salzburgo. Agora, voltou a ser determinante em nova vitória do campeão francês, tendo feito um passe fantástico para Timothy Weah assistir Xeka antes de marcar mais um golo.

Apesar do golo de Benjamin Bourigeaud, o Lille venceu mesmo o Rennes por 2-1 e subiu ao 12.º lugar da Ligue 1 com 21 pontos, a 20 do líder PSG mas apenas a oito do segundo classificado Marselha depois de um início de temporada com vários desaires que condicionaram a campanha da equipa na prova.