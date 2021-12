Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu esta quarta-feira o médico legista José Eduardo Pinto da Costa. O irmão mais velho do presidente do FC Porto tinha 87 anos.

Natural da Cedofeita, era conhecido o agravamento recente do estado de saúde de José Eduardo Pinto da Costa. O médico legista morreu cerca de um mês depois da irmã, Maria Alice.

O Diário de Notícias avança que o funeral de José Eduardo Pinto da Costa realiza-se esta quinta-feira, às 17h, em Cedofeita.

O presidente do FC Porto, atualmente com 83 anos. Além de José Eduardo e de Maria Eduardo (já falecidos), Pinto da Costa tem como irmãos António Manuel, Maria Eduardo e Eduardo Honório (que morreu há pouco mais de 2o anos).

O médico legista era o filho mais velho de José Alexandrino Teixeira da Costa e Maria Elisa Bessa Lima de Amorim Pinto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa nota biográfica da Universidade do Porto lê-se que o reconhecido médico legista se inscreveu na Faculdade de Medicina daquela universidade no ano de 1953-54 e que terminou a licenciatura em Medicina seis anos mais tarde, em 1960. A licenciatura foi concluída com a defesa da tese “Morte por Acção do Óxido de Carbono”, que obteve a classificação de 18 valores e que acabou citada na revista da Interpol. A formação em Medicina foi concluída com 16 valores.

A partir desse momento, José Eduardo prosseguiu uma carreira académica de relevo e que se traduziu na nomeação de assistente de Medicina Legal e Toxicologia Forense logo no ano seguinte à conclusão da licenciatura. O doutoramento em Ciências Médicas, com prova complementar em Psiquiatria, foi concluído em 1973. Poucos anos mais tarde (1979), chegou a Professor Associado e, em 1996, foi concedido o título de Professor Catedrático da Faculdade de Medicina do Porto.

Em 1976, um ano depois de ser nomeado subdiretor do Instituto de Medicina Legal do Porto, passa a dirigir a instituição. Ainda de acordo com a mesma nota biográfica, nesse percurso ligado à Medicina Forense — e que o terá levado a realizar mais de 30 mil autópsias —, acaba por tornar-se o primeiro português a ocupar a vice-presidência da Academia Internacional de Medicina Legal e Medicina Social (lugar que ocupa entre os anos de 1985 e 1991).