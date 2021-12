Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Mini tem vindo a revelar teasers do seu novo Cooper que, apesar de completamente camuflado, significa que já não falta muito para que a nova geração do modelo seja introduzida no mercado. Mas os objectivos do construtor de manter o sigilo saíram “furados”, depois de um utilizador do Instagram ter divulgado fotos em que o popular modelo surge sem qualquer protecção e no que parece ser a versão definitiva.

A versão que surge nas fotos é a Cooper S, revelando uma frente em linha do que a marca nos tem habituado, não sendo fácil de distinguir da actual, tais as semelhanças. Já o mesmo não acontece com a traseira do Cooper S, onde tudo é diferente. Os antigos farolins rectangulares dão lugar a uns novos, mais do tipo triangular, unidos a toda a largura por um elemento reflector. Além do factor novidade, os novos farolins ajudam a tornar o Cooper S mais largo.

No habitáculo também há diferenças, com o tablier a exibir umas linhas mais clean, para reforçar a sensação de espaço, com o que parece ser um generoso ecrã central redondo, como é tradição no fabricante britânico do Grupo BMW. Resta saber se estas novas soluções estéticas serão alargadas aos restantes modelos da gama.