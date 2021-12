Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Roda da Fortuna e da Fantasia”

Três histórias em que a coincidência, o mal-entendido, o acaso, e acima de tudo, a palavra como grande e dinâmico revelador de sentimentos, emoções e confissões, plena de densidade dramática e transmissor privilegiado da mais funda e secreta intimidade das personagens, compõem “Roda da Fortuna e da Fantasia”, o penúltimo filme do japonês Ryusuke Hamaguchi, autor de “Happy Hour: Hora Feliz” e “Asako I & II”, que tem ainda para estrear brevemente em Portugal “Drive My Car”, premiado no Festival de Cannes (tal como este o foi em Berlim). Rodado com a discreta e serena elegância, a enorme atenção dada ao menor detalhe do comportamento humano e o realismo ancorado ao quotidiano que caracterizam o realizador, “Roda da Fortuna e da Fantasia” é um dos filmes mais faladores do ano, e também um dos melhores.

“Homem-Aranha: Sem Volta a Casa”

Tom Holland continua a vestir o uniforme do Homem-Aranha neste novo filme da série em que a identidade secreta do super-herói, Peter Parker, é revelada ao mundo, com consequências muito desagradáveis para ele e os seus próximos, levando-o a ter que pedir ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch). Spidey vai ter também que enfrentar os super-vilões dos anteriores filmes de Homem-Aranha que pertencem a linhas temporais diferentes da desta série, e as surpresas não vão ficar por aqui. “Homem-Aranha: Sem Volta a Casa” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.