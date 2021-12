Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bread &Friends

Avenida Fontes Pereira de Melo, 8, Lisboa. Todos os dias, das 07h30 às 20hOO

Para comprar e ficar: broa de milho amarelo ou pão tipo Alentejano? Côdea e miolo em diferentes combinações é o que encontra no novo Bread & Friends, o primeiro espaço do género do grupo Sana, que convoca também para esta padaria no centro da cidade a pastelaria e o café. A gama de bolos é tradicional e inclui bolas de berlim, feitas a partir de um brioche de manteiga com fermentação prolongada e adição de massa mãe; um brioche craquelin, recheado com cremes artesanais, ou uma babka de chocolate, feita com massa doce e folhada com fermentação de 24 horas e recheada com chocolate e nozes e praliné crocante. Quanto à cafetaria, conte com dois blends torrados no interior do próprio espaço. Uganda robusta e Guatemala arábica são as origens do café Bread & Friends.

Sála

Rua dos Bacalhoeiros, 3, Lisboa. De terça a sábado das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 23h00. Menu 150 euros (bebidas não incluídas)

Para variar do cabrito, do leitão e de outras carnes: vegetarianos, podem saltar para a sugestão seguinte porque esta é capaz de ser demasiado indigesta. Para os carnívoros, é já a partir do próximo dia 16 de Dezembro que o chef João Sá do restaurante SÁLA celebra o Natal com um menu especial. Na verdade, vão estar disponíveis dez menus, para um total de 20 pessoas, cada um deles para duas pessoas, e a grande estrela é o Galo de Raça Preta Lusitânica. A refeição é composta por seis momentos, a começar com uma canja, foie gras e patinhas de frango e a terminar com pele crocante, pinhão e chocolate branco.

Aquário Vasco da Gama

R. Direita do Dafundo, Cruz Quebrada. Todos os dias, das 10h00 às 18h00. Adultos 5 euros, crianças até 3 anos grátis, bilhete família a 13 euros

Para agitar as águas: pode não ser o tubarão dos aquários mas continua a nadar a um ritmo seguro e a aventurar-se em novos mergulhos. No veterano Aquário Vasco da Gama (abriu em 1898) acaba de ser inaugurada uma nova sala cheia de tecnologia, para que as novas gerações, e não só, partam à descoberta do mundo submarino. Basta abrir esta “Janela para o Oceano”, através da qual os visitantes poderão encontrar diversas espécies marinhas da costa portuguesa, descobrir o seu habitat e as suas características gerais e biológicas. No anfiteatro encontra um videowall composto por 24 ecrãs de ultra-alta definição, e é possível dar vida a um peixe desenhado por si (colorido e colocado num aquário digital).

Concerto de Bernardo Couto

Centro Cultural de Belém (Praça do Império, Lisboa). Sexta-feira, 19h. Bilhetes para ver presencialmente entre 12 a 15 euros, para ver online a 5 euros, disponíveis na Ticketline e bilheteira do CCB

Para ouvir uma guitarra portuguesa bem tocada: até aqui, era na casa de fado Mesa de Frades e nos discos e concertos de Cristina Branco (integra a banda que acompanha a cantora em estúdio e ao vivo) e dos grupos SUL e Lisbon String Trio, de que faz parte, que mais facilmente ouvíamos Bernardo Couto. Embora também tenha tocado com Ana Moura, António Zambujo, Camané, Carminho e Mísia, entre outros. Talvez daqui em diante o possamos ver mais como protagonista: esta sexta-feira lança o seu primeiro álbum como compositor e líder e no mesmo dia apresenta-o ao vivo no Centro Cultural de Belém. O disco, homónimo, é o novo capítulo musical de um músico que estudou com Carlos Gonçalves, Paulo Parreira, Ricardo Rocha e Pedro Caldeira Cabral. O autor diz que queria “compor algo que estivesse dentro da ‘linguagem’ fadista de Lisboa mas que, ao mesmo tempo, revelasse um cunho próprio” e recrutou Bernardo Saldanha (viola de fado) para o ajudar. O concerto pode ser visto presencialmente, a partir das 19h, ou online, a partir das 21h30.

Fábrica do Azeite

Rua Ferreira Borges, 73, Porto. Todos os dias, das 11h00 às 20h00

Para saber mais sobre o ouro líquido: é um novo espaço comercial, sim, mas é também uma pequena lição sobre uma das culturas mais proeminentes da região de Trás-os-Montes e Alto-Douro, que aqui encontra uma montra desafogada. O azeite biológico, em particular o da marca Acushla (que sai da Quinta do Prado, em Vila Flor), é o grande protagonista da Fábrica do Azeite, sendo que há outros ilustres gourmet, sobretudo transmontanos e durienses, mas também de outras zonas do país. Mel, queijos, vinhos, frutos secos e compotas — tudo para venda e degustação. Atenção ainda ao lagar compacto, para que os clientes assistam ao vivo ao processo de produção do azeite (em horários previamente definidos), com direito a prova no final.

Madame Bo

Rua Maestro de Pedro Freitas Branco 26B, Lisboa. Todos os dias, das 12h00 às 14h30 e das 19h00 às 22h00

Para sacar dos pauzinhos: chegaram ao Príncipe Real de fininho, primeiro apenas em formato delivery e takeaway, até que abriram o pequeno espaço ao público. Contas feitas, já lá vai um ano que esta Madame Bo serve deliciosos dumplings asiáticos, e entretanto aposta também num projeto de cocriação com chefs Portugal: o in&out. A experiência é mensal e conta com edições limitadas concebidas em parceria com nomes conhecidos da cozinha, que irão desenvolver o produto do mês, sempre num desafio ao melhor da street food asiática. No início do mês há um evento de lançamento no restaurante para apresentar a nova cara e o respetivo novo dumpling. Em dezembro é a vez de Diogo Noronha tratar de um dumpling de cogumelos e alho negro, acompanhado de molho de sésamo tostado.

Festa do Jazz

Centro Cultural de Belém (Praça do Império); Espaço Espelho d’Água (Av. Brasília); Livraria Ler Devagar (Rua Rodrigues de Faria, 103). Sábado e domingo, diferentes horários. Tarde – sessão dupla – 15 euros. Noite – sessão dupla – 15 euros. Bilhetes disponíveis na TicketLine e bilheteira do CCB.

Para agradar aos ouvidos mais exigentes: encontro nacional de escolas, debates, jam sessions e concertos, claro. De 18 a 19 de dezembro está aí a 19.ª edição da Festa do Jazz, evento que regressa a Lisboa em formato presencial, aberto ao público, e com escala em três paragens distintas: CCB (palco dos concertos profissionais), Espaço Espelho d’Água e Livraria Ler Devagar. O mais importante festival de jazz feito por músicos portugueses a nível mundial, montra também do melhor da música improvisada atual, mostra-se igualmente através da plataforma RTP Palco, para quem falhar os momentos in loco. Por aqui vão atuar ENTER THE sQUIGG, FOCA, Diogo Alexandre Bock Ensemble, ou Sara Serpa Trio. Conselho? Consultar a programação completa o quanto antes.

Wilson Café

R. Cândido dos Reis 73, Porto. Encerra à segunda-feira. Das 10h00 à 01h00

Para salivar e imortalizar em imagem: o Wilson Café abriu as suas portas em novembro e não quis perder o embalo para assinalar o seu primeiro Natal. A quadra ganha assim um Wilson Christmas Cocktail (7€), à base de Vinho do Porto e framboesas. Com a bebida escolhida, só falta decidir o que comer no meio de um autêntico festim de food porn. Umas panquecas cobertas com doce de leite ou uma fatia de bolo gulosa de Oreo em tamanho avantajado? Qualquer que seja a opção, quase de certeza ficará bem na fotografia.

Poiais à Noite

Rua Poiais de São Bento. Sábado e domingo, 12h00 às 22h00

Para apoiar o comércio local: não é de hoje que este enclave lisboeta se tornou um dos mais apetecíveis na cidade, ainda assim há sempre espaço para a chegada de mais um vizinho criativo e talentoso, com a sua montra virada para a rua. Nos Poiais de São Bento, o fim de semana convida a compras e convívio em formato alargado, a pensar em presentes inesperados de Natal ou em auto indulgência mais do que consentida por aqui. Casa Angelita, Cecile Mestelan, Béhen Studio, Rosa Diniz e outros espaços comerciais e ateliers juntam-se a este circuito que arranca ao meio dia e só termina pelas dez da noite.

Perímetro

Bonfim e Campanhã (vários espaços), Porto. Domingo, das 15h às 21h. Entrada livre

No domingo, regressa o Perímetro — um evento periódico das freguesias do Bonfim e Campanhã (Porto), que é apresentado como um convite a espaços para “criarem uma rede informal que agregue auto-edição, música avançada e auto-gestão”. Esta edição acontece este domingo, dia 19, entre as 15h e as 21h, e espalha-se por vários espaços do Porto. No laboratório experimental de arte Sismógrafo, por exemplo, poderá ver a exposição “Mais pesado do que o céu”, de Ângela Ferreira. Já o Woodstock 69 Rock Bar acolhe (a partir das 19h) um concerto de Cobrafuma. Mas há mais para explorar, em espaços como o A LESTE, Espaço BIRRA, Campanice, Café CCOP, Cochiló, Coletivo Febre, Maldatesta, ÓCIO, Pedreira, Praça Alegria Futebol Clube e Senhora Presidenta.

KUG – Kitchen and Urban Garden

R. de Dom Manuel II 178, Porto. Terça a sexta, das 12hoo às 15h00 e das 19h00 às 00h00, sábado e domingo das 12h00 às 00h00

Para experimentar umas quantas novidades: dias mais frios pedem renovação no armário — e nas ementas de norte a sul. O KUG – Kitchen and Urban Garden não falta à chamada e apresenta uma nova carta idealizada pelo chef Rui Paula a pensar nestas semanas, marcada pelos produtos da época e comida de conforto. E por falar em conforto, não se preocupe porque neste “jardim secreto” na baixa portuense há pérgulas de madeira aquecidas. Bom, mas vamos à comida? Temos presa de porco preto, alheira e maçã; barriga de atum, batata doce e citronela; ou ainda os raviolis de ricotta, nozes e abóbora. Lembre-se das sobremesas: kalamansi, couve-flor e mel; chocolate, stout e noisette; e ainda o marmelo, com nozes e moscatel, são as tentações ao virar da esquina.

80.º aniversário do Coliseu Porto Ageas

R. de Passos Manuel, 137, Porto. Sábado e domingo. Os bilhetes para os espetáculos estão à venda nos locais habituais e on-line. O preço varia entre os 4 euros e os 18 euros, e aplicam-se vários descontos.

Para celebrar em grande: 80 anos merecem um festejo generoso e é isso mesmo que o plano para o fim de semana no Coliseu do Porto sugere, com a oferta a ocupar todos os espaços da sala de espetáculos. As manhãs de sábado e domingo são dirigidas às famílias, com os mais a novos a contarem com visitas guiadas e bons programas em palco. Sábado, o dia começa às 10h00 com “Capuchinho”, teatro-dança para bebés (3 meses – 3 anos), a partir de um texto de Charles Perrault. No domingo, a animação arranca pelas 10h00 (repete às 15h00) com o teatro musicado para crianças O “Bosque do Piripak” (6–12 anos), seguindo-se, pelas 11h00, “A Arca do Tesouro – Concerto Promenade 2.0”, um espectáculo a partir do conto de Alice Vieira, com música de Eurico Carrapatoso. Pelas 16h00, de novo na sala principal, há “Concerto para Piano n.º 1″ de Tchaikovsky”. Às 21h00, há uma sessão especial de aniversário do espetáculo de Circo de Natal com acrobacia, humor, malabarismo, trapézio, equilibrismo, dança, arco e bola aérea, roda alemã, ilusionismo, um globo radical e música original.

