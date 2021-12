Al Hillal, de Leonardo Jardim, nos quartos na Taça da Arábia Saudita

O vencedor da Liga dos Campeões Asiática chegou ao 1-0 com um golo do argentino Luciano Vietto. Na 2.ªparte, o Al-Hilal aumentou para o 2-0 final, aos 75 minutos, através do peruano André Carrillo.