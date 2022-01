O festival de cinema DocLisboa regressa em outubro para a 20.ª edição, que irá incluir um ciclo “que se desdobra entre o passado colonial de França e Portugal”, anunciou a organização esta terça-feira.

“Sob o título ‘A Questão Colonial’, o festival irá propor um ciclo de cinema que se desdobra entre o passado colonial de França e Portugal, dois países que coincidem no período de guerra com os territórios africanos que clamavam para si e que foi camuflada em narrativas benignas, resistindo a um confronto com a sua própria história”, refere a organização do DocLisboa, num comunicado divulgado esta terça-feira.

A 20.ª edição do festival dedicado ao cinema documental decorre entre 6 e 16 de outubro nas salas da Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal, todas em Lisboa.

Citada no comunicado, a curadora de “A Questão Colonial”, Amarante Abramovici, considera que “a sequência de Atualidades no final do ‘Ato da Primavera’, de Manoel de Oliveira, representa de algum modo tudo o que da guerra colonial transpirou para o cinema português até muito recentemente – está lá, e quase não está”.

“A guerra a que não se chamava ‘guerra’, fura a censura, e, nesse mesmo gesto, revela-a. No caso de França, onde a guerra de Argélia era apoucada no termo ‘évènements’, já para não falar dos anteriores conflitos na África subsaariana – esses totalmente ocultados -, a lei da censura fora reforçada em 1955 e o cinema era um dos seus alvos mais notórios“, referiu.

“A Questão Colonial”, segundo a organização do DocLisboa, “explorará a diversidade de representações cinematográficas realizadas pelos e sobre os vários protagonistas destas guerras, bem como as suas ligações e diferenças, convocando os testemunhos diretos de quem viveu o período colonial e revisitando as memórias e feridas do colonialismo que continuam a vir à tona e a marcar os dias de hoje”.

Este ciclo do festival integra a programação da Temporada Portugal – França 2022, que decorre entre fevereiro e outubro deste ano, e “terá uma segunda parte a ser realizada em França, em colaboração com a Shellac Films, durante o mês de outubro”.

A organização do DocLisboa lembra que as inscrições para a 20.ª edição do festival “já se encontram abertas e a decorrer até 31 de maio de 2022”.