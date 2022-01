Julian, o filho mais velho de John Lennon, está a leiloar várias peças da coleção pessoal do pai, sem se desfazer dos objetos físicos: vai vende-las como NFT.

Entre os itens vendidos estão a capa preta usada por John Lennon no filme “Help!” e as notas manuscritas da famosa música dos Beatles, “Hey Jude”.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88

— Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022