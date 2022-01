O 42.º festival de cinema Fantasporto decorrerá em abril no Teatro Rivoli, no Porto, e na competição internacional há uma forte presença de produções asiáticas, anunciou hoje a organização. O Festival Internacional de Cinema do Porto — Fantasporto foi marcado de 01 a 10 de abril no Teatro Rivoli.

Em 2021, o programador Mário Dorminsky chegou a anunciar que o Fantasporto iria decorrer no Cinema Batalha, mas este espaço continua encerrado por atrasos nas obras de reabilitação.

Da programação anunciada, destaque para o cinema fantástico produzido a Oriente, nomeadamente no Japão e Coreia do Sul, escolhido para a competição internacional. “The Mole Song” (Japão), de Takashi Miike, “Annular Eclipse” (China), de Zhang Chi, e “2049: Hedgehog Effect” (Taiwan) , de Chien-Ching Chu, estão entre os filmes escolhidos.

A eles juntam-se “El Cadáver Insepulto” (argentina), de Alejandro Cohen Arazi, “Duyster” (Bélgica), de Thomas Vanbrabant e Jordi Ostir, e “The House” (Alemanha), de Rick Ostermann.

Da produção portuguesa, o Fantasporto estreará a longa-metragem “Amelinda”, de Miguel Gomes, assim como curtas-metragens como “Fruta tocada”, de Pedro Senna Nunes, “Misericórdia”, Gonçalo Loureiro, “Dilúvio”, de Eduardo Cruz, “Meu Castelo, Minha Casa”, de José Mira.

Na secção de clássicos, o Fantasporto mostrará “A praga”, filme de 1980 do realizador brasileiro José Mojica Marins, numa versão restaurada.