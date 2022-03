Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já estão escolhidos todos os finalistas do Festival da Canção 2022. Esta segunda-feira decorreu a segunda semifinal do concurso da RTP e apuraram-se mais cinco concorrentes: Milhanas, com a canção “Corpo de Mulher” (composta por Agir), Syro, com a canção “Ainda nos Temos”, Inês Homem de Melo, com a canção “Fome de Viagem” (composta por Pedro Marques), Pongo e Tristany, com a canção “Dégra.Dê” (composta por DJ Marfox), e Pepperoni Passion, com a canção “Código 30”.

Os finalistas apurados nesta segunda semifinal juntam-se a Os Quatro e Meia (canção composta por Tiago Nogueira, membro da banda), Aurea, FF, MARO e Diana Castro (escolhida por Joana Espadinha, compositora, para cantar “Ginger Ale”), intérpretes apurados na primeira semifinal. Pode ouvir todas as canções finalistas no final deste artigo.

A final da edição de este ano do Festival da Canção está agendada para o próximo sábado, 12 de março. O vencedor irá representar Portugal no próximo Festival Eurovisão da Canção, que vai decorrer em Turim, Itália, entre os dias 10 e 14 de maio.

Esta segunda semifinal foi transmitida em direto pela RTP a partir dos estúdios da estação pública da televisão. A apresentação ficou esta segunda-feira a cargo de Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, depois de Sónia Araújo e Jorge Gabriel terem sido os apresentadores da primeira semifinal.

Os mais recentes apurados para a final voltaram a ser anunciados pela RTP em ordem aleatória. À semelhança de anos anteriores, as votações nas semifinais só serão reveladas depois da final, seguindo o modelo da Eurovisão e de modo a não influenciar o voto dos espectadores na final.

A votação seguiu o habitual esquema 50/50, com o peso dos votos a ser repartido entre o público e um júri que este ano é composto por Dulce Pontes, Dino D’Santiago, Surma, Teresa Salgueiro, Pedro Granger, Miguel Cadete e Tatanka, compositor vencedor da edição anterior.

Em 2021, a canção vencedora do Festival da Canção da RTP foi “Love is on My Side”, composta por Tatanka e interpretada pelos Black Mamba. O tema ficou em 12.º lugar na final da Eurovisão, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos. Os italianos Måneskin foram os vencedores da Eurovisão em 2021.

Antes de Tatanka e de os The Black Mamba (12º lugar na Eurovisão), os vencedores do Festival da Canção da RTP foram em 2020 Elisa Silva e Marta Carvalho (não puderam apresentar-se na Eurovisão, cancelada devido à pandemia da Covid-19), em 2019 Conan Osiris (35º na Eurovisão), em 2018 Isaura e Cláudia Pascoal (26º lugar na Eurovisão, após apuramento automático para a final) e em 2017 Salvador Sobral e Luísa Sobral (1º lugar na Eurovisão).

Fique a conhecer as canções e intérpretes que irão atuar na final da edição deste ano do Festival da Canção:

“Corpo de Mulher”

Milhanas

Nascida já neste século, em 2021, Carolina Milhanas tem já uma vasta experiência e currículo de aprendizagens na música. De acordo com as informações disponibilizadas pela RTP, que organiza o concurso, estudou violino, técnica vocal, fez parte de uma formação de jazz e outra de música moderna, esteve num coro gospel e estudou história da música, composição musical e teatro musical.

Filha de um músico que colaborou com Fausto Bordalo Dias, Carolina Milhanas gosta de fado e foi escolhida para interpretar “Corpo de Mulher” pelo compositor do tema, o cantor e rapper Agir.

“Ainda nos Temos”

Syro

Cantor e compositor de pop e pop alternativa, com a particularidade de também ser baterista, SYRO é outro dos nomes populares da música nacional que se apresenta este ano com canção própria no Festival da Canção. No ano passado editou o seu primeiro álbum completo, Genesis, no qual participaram como convidados Gisela João e Marco Rodrigues. O seu grande sucesso até ao momento é a canção “Perto de Mim”.

“Fome de Viagem”

Inês Homem de Melo

Portuense, nascida em 1991, Inês Homem de Melo licenciou-se em medicina e trabalha como médica psiquiatra mas diz-se apaixonada pela world music. Paralelamente à formação clínica, estudou canto lírico e canto jazz no Conservatório de Música do Porto e gravou um álbum de fado em 2017. Nesta edição do Festival da Canção concorre com um tema do compositor (também portuense) Pedro Marques, que em 2016 venceu um prémio Sophia pela banda sonora do filme “Capitão Falcão”.

“Dégra.Dê”

Pongo e Tristany

Foi de DJ Marfox a autoria de “Dégra.Dê”, tema interpretado no Festival da Canção por uma dupla que se juntou para o efeito: Pongo e Tristany. Ela, Pongo, começou por revelar-se como integrante dos Buraka Som Sistema mas tem vindo a destacar-se internacionalmente como artista a solo, com mini-álbuns como UWA e com canções como “Kuzola”, “Bruxos” (já interpretada na plataforma Colors) e mais recentemente “Doudou”. Já ele, Tristany, é um fenómeno recente do hip-hop e da música portuguesa, graças ao álbum Meia Riba Kalxa (2020) e a temas que faziam parte do disco, como a emotiva “Rapepaz” e “O Menino Ke Brinkava com Bonecas”.

O autor do tema, DJ Marfox, é um dos artistas mais proeminentes e embaixadores pelo mundo da música de dança portuguesa da última década. Ligado à editora Príncipe, tem actuado em clubes e festivais internacionais de referência e já colaborou e assinou remisturas a convite de artistas como tUnE-yArDs, Elza Soares, Fever Ray e Panda Bear Animal Collective). Tem editados trabalhos como Subliminar (2013) e Chapa Quente (2016).

“Código 30”

Pepperoni Passion

Começaram por surgir no Youtube com um canal recheado de conteúdos humorístico mas — e não é caso único na indústria musical dos últimos anos — o humor e a música misturaram-se e estes youtubers chegaram ao Festival da Canção, através do concurso de livre submissão de canções. Agora, apuraram-se para a final. Apresentam-se como “três amigos” que gostam de música de várias estéticas, da latina ao hip-hop, rock e pop, e já tinham criado temas como “IRS” e “Bolas de Berlim”.

Recorde também os intérpretes apurados na primeira semifinal:

“Amanhã”

Os Quatro e Meia

Os Quatro e Meia nasceram em 2013, em Coimbra. Lançaram o primeiro álbum de originais, Pontos nos is, em 2017, e o segundo, O Tempo Vai Esperar, em 2020. A banda está a trabalhar num terceiro disco, que deve ser lançado ainda este ano.

A canção que apresentaram este sábado no Festival da Canção, “Amanhã”, foi composta por Tiago Nogueira, médico, músico e um dos membros do grupo. Foi escolhida através das candidaturas de livre submissão.

“Why?”

Aurea

Aurea deu-se a conhecer em 2010 com um primeiro disco homónimo, que foi editado em países como Hungria, Vietname, Polónia, Itália e Espanha, e que em Portugal atingiu a dupla platina. Um ano depois, lançou Aurea ao Vivo no Coliseu dos Recreios, outro dupla platina. Desde então, lançou mais três álbuns de originais. Um deles, Restart, foi gravado em Las Vegas. Em 2015, assumiu um lugar na equipa de mentores e jurados do programa “The Voice Portugal”, de que ainda faz parte.

A canção que apresentou neste Festival da Canção, “Why?”, foi composto por si e por Rui Massena.

“Como É Bom Esperar Alguém”

FF

A carreira musical de Fernando Fernandes, mais conhecido por FF, começou aos 11 anos, quando se sagrou vencedor do concurso “Bravo Bravíssimo”, da SIC, com uma interpretação de “Gaivota”. Uma passagem pela terceira temporada de “Morangos com Açúcar” consagrou-o dentro e fora do pequeno ecrã — o primeiro disco, Eu Aqui, atingiu a quádrupla platina e levou-o numa digressão pelo país. Nos últimos anos, tem-se dedicado sobretudo à representação, participando em vários musicais. Integra atualmente o elenco de Espero Por Ti No Politeama, de Filipe Lá Féria.

O tema que interpretou no Festival da Canção, “Como É Bom Esperar Alguém”, foi composto por si.

“Ginger Ale”

Diana Castro

Diana Castro é licenciada em Arquitetura e tem um mestrado em Design de Interiores, mas sempre preferiu a música. Estudou na Escola de Música de Cascais e no Hot Clube. É professora de expressão musical e tem integrado o elenco de vários musicais, como Terra dos Sonhos e Eusébio. Em 2018, tornou-se conhecida dos portugueses ao participar na sexta temporada do programa “The Voice”, da RTP. Chegou à final, mas ficou em segundo lugar.

O tema que interpretou, “Ginger Ale”, foi composto por Joana Espadinha, que se inspirou na experiência da maternidade. Joana Espadinha participou no Festival da Canção em 2018, quando deu voz a um tema de Benjamim, “Zero a Zero”.

“saudade, saudade”

MARO

MARO (nome artístico de Mariana Secca) cresceu numa família de músicos (a mãe é professora de música e o pai toca guitarra), mas foi só aos 19 anos que decidiu que queria dedicar todo o seu tempo à música. Formou-se no Berklee College of Music, em Boston, e, em 2017, mudou-se para Los Angeles. No primeiro ano na Califórnia, lançou seis álbuns escritos e produzidos inteiramente por si. Os vídeos que partilhava no Instagram chamaram a atenção do músico inglês Jacob Collier, que a convidou para se juntar à sua banda como vocalista e instrumentista. A solo, tocou nas salas portuguesas Capitólio e Casa da Música, e abriu para artistas como Jessie J ou Fatai.

A canção “saudade, saudade” foi composta por si e por John Blanda.