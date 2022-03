"WeCrashed". Uma ascensão incrível, uma queda espalhafatosa e o sotaque irritante de Jared Leto

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já não chegava termos levado com aquele sotaque e o tom semi-esganiçado e infantil de Paolo Gucci no filme “Casa Gucci”? Jared Leto achou que não. Por isso apresenta-nos Adam Neumann, um “entrepreneur” (palavra tantas vezes repetida de uma forma que só ele sabe dizer) israelita que quer fazer fortuna em Nova Iorque. “WeCrashed” baseia-se numa história verídica, o que significa que Neumann existe. E é, de facto, israelita, mas dos registos que existem por essa Internet fora dá para perceber que a versão da nova série da Apple TV+ — cujos três primeiros episódios estão disponíveis desde sexta-feira, 18 de março — não parece ter tiques tão carregados. Mesmo que tivesse, eu se calhar teria sugerido a Leto levar a coisa com calma, porque aguentar oito capítulos (e o homem anda sempre por lá) com esta voz é um suplício.

A provação só se tolera porque temos realmente vontade de saber o que raio aconteceu para, número um, uma startup fazer uma ascensão tão fulgurante que chegou a valer 47 mil milhões de dólares (o equivalente a 42,49 mil milhões de euros) e, número dois, espalhar-se ao comprido quase tão rapidamente, graças à falta de noção e à megalomania dos seus fundadores.

A história começa pelo fim, com um Leto com cabelo de messias e pé descalço de messias a ser arrastado da cama para uma reunião com a direção da WeWork, que está decidida a removê-lo de CEO. Se isso acontece ou não, só se sabe lá para os últimos episódios — isto se entretanto não forem pesquisar os factos verídicos. Contextualizado aquele que pode ser o fim da empresa, o melhor é começar pelo início, o que significa recuar 12 anos. Adam Neumann é então um tipo em busca de uma ideia genial. Em vez disso, é basicamente gozado numa aula de gestão onde apresenta um conceito de vida em comunidade. A sorte é aparecer-lhe no caminho Miguel McKelvey (Kyle Marvin), uma pessoa com capacidade zero para dizer que não e que embarca basicamente em todas as ideias (boas e más) de Adam. Função principal: lacaio (para não lhe chamar pior).

[o trailer de “WeCrashed”:]

A história da vida em comunidade não vai a lado nenhum mas a ideia transforma-se então em trabalho em comunidade, com um local onde qualquer negócio pode coabitar, há mesas de matraquilhos e um bar de Kombucha. Adam Neumann consegue vender qualquer coisa — é persuasivo, chato e sonhador dentro da sua excentricidade — e, de repente, há espaços de cowork espalhados por Nova Iorque inteira. A WeWork está lançada e o visionário “entrepreneur” transforma-se numa espécie de rock star. O lacaio, Miguel, será sempre o lacaio, o chamado pau para toda a obra. Quem divide os louros (ou tenta, pelo menos) com Neumann é Rebekah Paltrow Neumann que, que passa de muito pouco impressionada a caidinha em dois segundos. O amor dos dois é uma espécie de jogo de pingue-pongue entre o tóxico e o fusional. São ambos narcisistas, cada um a pairar numa realidade alternativa que nem sempre é igual para os dois.

Ela é toda das energias, do veganismo, do ioga, das igualdades, quer “elevar a consciência do mundo” (conceito a que recorre muitas vezes) mas não se preocupa muito com princípios quando se prepara para estoirar uns quantos milhões para fazer obras e mudar o feng shui da cozinha. Se calhar tenho de rever a minha opinião: há um suplício pior do que a voz irritante adotada por Jared Leto e chama-se “que raio de timbre é este que a Anne Hathaway ora finge, ora perde?”. Eles é que são os profissionais, lá terão estudado as personagens, de certeza que tiveram coachs de voz e coisas do género, mas Hathaway dá uma voz grave a Rebekah Paltrow (parentesco com a prima Gwyneth que ela só usa quando lhe convém, tá?) e de vez em quando parece esquecer-se e volta à voz fofinha e simpática que tem geralmente. É confuso.

Esta personagem mexe com os nervos de uma pessoa e, nem quando realmente merecia um bocadinho mais de crédito dado pelo marido, dá para simpatizar com ela. É fútil, gananciosa e completamente alienada da realidade. Lembra-se que quer ser atriz: tem aulas, lê muitos livros e arranja forma de entrar numa peça; lembra-se que a sua vocação é fazer a saudação ao sol: vamos lá ser professora de ioga; lembra-se que quer abrir uma escola: ‘bora “elevar a consciência do mundo”. O que é que se ensina ali? Não interessa.

Adam e Rebekah tanto se destroem mutuamente como são a fonte de energia que alimenta o outro e o faz ir sempre mais longe. O mais longe aqui é pedir mais, e mais, e mais, e mais empréstimos. A WeWork era uma empresa a crescer vertiginosamente, isso era inegável, mas gastava mais do que ganhava e, quando isso não faz soar todos os alarmes, os problemas podem demorar mas vão chegar.