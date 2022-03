Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre um prémio partilhado por dois irmãos e uma atuação elaborada (e aguardada), “No Time to Die”, canção de Billie Eilish e do seu irmão Finneas, composta para o filme do 007 com o mesmo título, venceu o Óscar para “Melhor Canção”.

A dupla de irmãos interpretou o tema ao vivo na cerimónia dos prémios da Academia de Hollywood, com Finneas a tomar conta do piano e Billie na voz:

Billie Eilish performando “No Time To Die” no #Oscar esse é o tweet pic.twitter.com/qJRqFKRwan — nathan – ST4 61 (@thentst) March 28, 2022

Na 94.ª cerimónia de Hollywood houve igualmente lugar para “Dos Oruguitas”, canção de Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yara, que faz parte do filme de animação da Disney “Encanto” (a longa-metragem que ganhou o Óscar de Melhor Filme de Animação):

MEU DEUS Q ORGULHO GENTE JSSHHWJWJA ELE TREMENDO TD DE NERVOSO ???????????????? E A VOZ LINDA DMS Dos Oruguitas | #Oscars| encanto pic.twitter.com/2cnaeb2sjG — manu (@sunsetini) March 28, 2022

Já Beyoncé atuou no início da cerimónia, interpretando “Be Alive”, co-escrita pela cantora que ganhou já 28 prémios Grammy, e por Dixson. A canção faz parte do filme “King Richard”, que valeu a Will Smith o prémio de Melhor Ator.

“Down to Joy”, de Van Morrison, que faz parte do filme “Belfast”, também estava nomeada. O músico norte-irlandês de 76 anos foi, contudo, o único que não pôde marcar presença na cerimónia, uma vez que, como explicou a ABC News, tinha já agendada um concerto para a data da cerimónia.

“Somehow You Do”, composta por Diane Warren para o filme “Quatro Dias a Teu Lado”, foi interpretada pela cantora Reba McEntire: