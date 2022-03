A prequela da série televisiva “A Guerra dos Tronos”, “House of the Dragon”, parcialmente rodada em Portugal, estreia-se na plataforma de ‘streaming’ HBO MAX, em 22 agosto.

De acordo com a HBO Max, num comunicado divulgado esta quarta-feira, “House of the Dragon”, que inclui no elenco principal Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans, terá dez episódios.

Esta série é baseada no livro “Fogo & Sangue”, de George R.R. Martin, cuja narrativa se passa 200 anos antes dos acontecimentos de “A Guerra dos Tronos”, e conta a história da Casa Targaryen.

A aldeia histórica de Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova, foi palco, entre outubro e novembro do ano passado, de filmagens para “House of the Dragon”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em março do ano passado, George R.R. Martin, autor dos livros da saga “A Guerra dos Tronos”, assinou um contrato de cinco anos com a HBO para produzir conteúdos exclusivos para aquela plataforma de ‘streaming’.

“A Guerra dos Tronos” é uma série de televisão criada por David Benioff e D.B. Weiss, com base na série de livros “A Song of Ice and Fire”, de George R.R. Martin, e foi filmada em países como Canadá, Croácia, Islândia, Malta, Estados Unidos e República da Irlanda.

A primeira temporada estreou-se em 2011 e terminou em 2019, ao fim de oito temporadas, tendo vencido dezenas de prémios, entre os quais Globos de Ouro e Emmy, em várias categorias.

A série foi a produção mais cara de sempre da HBO, em particular a última temporada: cada episódio teve um custo estimado de 15 milhões de dólares (13,3 milhões de euros), segundo a publicação especializada Variety.