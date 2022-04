Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Will Smith foi proibido de participar na cerimónia dos Óscares nos próximos dez anos devido à bofetada dada a Chris Rock na 94ª gala da entrega de prémios mais famosa do cinema, no passado dia 28 de março. A decisão foi tomada esta sexta-feira durante uma reunião do Conselho de Direção da Academia de Hollywood.

Além da cerimónia de entrega dos prémios da Academia, o ator está igualmente proibido de participar em qualquer evento organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, avança o The Hollywood Reporter.

A Academia abriu um processo contra Will Smith no dia 30 de março. Três dias depois, a 2 de abril, o ator anunciou a sua decisão de abdicar do estatuto de membro da Academia.

A lista daqueles que eu magoei é longa e incluiu o Chris, a sua família, muitos dos meus amigos e familiares, todos na cerimónia, e o público em todo o mundo”, afirmou então o ator. “Traí a confiança da Academia. Impedi outros nomeados e vencedores da sua oportunidade de celebrar e serem celebrados pelo seu trabalho extraordinário. Estou destroçado.”

O ator esbofeteou o humorista Chris Rock por uma piada que este fez sobre a mulher de Smith, Jada. Após voltar ao lugar onde estava sentado, Will Smith gritou ainda para o comediante, na altura a apresentar a cerimónia: “Deixa a minha mulher fora da ***** da tua boca!”

Durante o evento, no qual Will Smtih ganhou o prémio de Melhor Ator pelo seu papel no filme “King Richard”, foi-lhe pedido que se retirasse da cerimónia, pretensão que terá sido recusada, segundo a Academia. Inicialmente com intenções de remover Will Smith da entrega os Óscares, os produtores da 94.ª cerimónia abandonaram a ideia depois de Chris Rock ter insistido para que este permanecesse na gala.

Antes de Will Smith, vários elementos da indústria cinematográfica foram sancionados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, embora esta tinha sido a primeira vez que um membro é punido por conduta violenta. Os restantes elementos expulsos ou suspensos sofreram punições em consequência de crimes sexuais, especialmente com a consolidação do movimento MeToo.