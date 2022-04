Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O produtor da 94.ª cerimónia dos Óscares afirmou esta sexta-feira que Will Smith só não detido pela polícia de Los Angeles na noite da gala, graças à posição determinante de uma só pessoa: Chris Rock.

O produtor Will Packer, responsável pelo filme nomeado aos Óscares de 2016 “Straight Outta Compton”, foi uma das figuras principais por trás da organização da cerimónia dos Óscares, e explicou como Chris Rock reagiu à bofetada de Will Smtih nos bastidores da gala.

Depois de o humorista Chris Rock, na altura no cargo de apresentador da cerimónia, ter feito uma piada em relação à mulher de Will Smith, este subiu a palco e bofeteou o comediante. Já sentado no seu lugar, Smith gritou para Chris: “Deixa a minha mulher fora da ***** da tua boca“.

A polícia de Los Angeles, explicou Will Pacher numa entrevista à Good Morning America, da ABC News, estava pronta para abordar o ator, sob o crime de ofensa corporal.

“Eles [os agentes da polícia] disseram ‘nós vamos detê-lo. Estamos preparados. Estamos preparados para o fazer agora mesmo. Pode apresentar queixa, nós podemos detê-lo’. Estavam a dar-lhe [a Chris Rock] as opções“, explicou Will Packer.

Chris Rock, contudo, não quis escalar a situação. “Não, não, estou bem”, disse na altura à polícia Chris Rock, segundo o produtor.

Na quarta-feira, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood abriu um processo contra Will Smith, tendo explicado no mesmo comunicado que foi pedido ao ator para abandonar a cerimónia de forma voluntária, mas que este recusou.

Inicialmente, Will Packer pensou que o momento da bofetada tivesse sido encenado, e que “fosse parte de algo que o Chris e o Will estivessem a fazer sozinhos“. Um momento de improviso cómico na cerimónia não seria de estranhar, uma vez que, como explicou Packer, assim que Chris Rock entrou no palco, nenhuma das piadas previamente escritas foi realizada, tendo o humorista começado imediatamente a improvisar desde o início da apresentação.

Não contámos nem uma das piadas planeadas. Ele começou imediatamente a improvisar. Mas digo-te, se há alguém com quem tu não te preocupas sobre improvisar em frente a uma audiência ao vivo, e improvisar no momento, é o Chris Rock. Ninguém é melhor”, contou Will Packer.

Foi apenas quando Will Smith se sentou e gritou contra o humorista que Packer se apercebeu de que algo não planeado estava a acontecer. “Quando vi o Will a gritar para o palco de um modo tão cáustico, o meu coração parou, e lembro-me de pensar ‘oh não, não, não desta forma.'”

Apenas nos bastidores, à saída do palco, é que Will Packer teve a confirmação “total” de Chris Rock em como o momento não tinha sido encenado. “Acabei de levar um murro do Muhammad Ali“, afirmou o humorista ao produtor, numa tentativa de disfarçar o nervosismo com uma piada de circunstância, explicou Packer.

A referência ao pugilista Muhammad Ali vem do papel interpretado por Smith no filme biográfico do lutador.

EXCLUSIVE: #Oscars producer Will Packer tells Good Morning America about the frenetic aftermath of actor Will Smith slapping host Chris Rock live on stage on Hollywood’s biggest night. https://t.co/AeoYcGkM32 pic.twitter.com/8z35t8TPFw — Good Morning America (@GMA) April 1, 2022

Embora Chris Rock tivesse esclarecido aos agentes da autoridade que não queria apresentar queixa contra Will Smith nem que este fosse detido, parte das pessoas responsáveis pela cerimónia, além de Packer, não ouviram a decisão do humorista.

Shayla Cowan, uma coprodutora do evento, informou o produtor de que Will Smith seria removido fisicamente do local. “Fui imediatamente ter com os responsáveis da Academia que estavam no local e disse ‘ o Chris Rock não quer isso‘”.

O Chris Rock deixou claro que não quer tornar uma situação má ainda pior” disse na altura o produtor aos responsáveis da Academia.

Para o produtor, contudo, outro momento baixo da cerimónia foi a falta de um pedido de desculpa a Chris Rock no discurso de Will Smith após receber o prémio de Melhor Ator. Já em relação aos aplausos dirigidos a Smith na conquista da estatueta, Packer consideram que a audiência estava a aplaudir “mais de três décadas de uma longa carreira a ser oposto do demonstrado nessa noite”.