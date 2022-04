Sessa foi a flor do real, Rodrigo Amarante tocou o que o público quis e a ondamarela encantou: retratos das últimas noites do Tremor

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os últimos dois dias do Tremor tiveram um convidado especial: o vento. Chamam-lhe mata-vacas por estes lados, de tal forma é agreste. Não cremos que tenha havido danos de maior a registar, tirando alguma cerveja a voar dos copos, cabelos desembestados e corpos tolhidos dentro dos casacos. Mas sejamos francos: tanto na noite de sexta, com um trio explosivo de DJs da editora ugandesa Nyege Nyege (que incêndio foi esse, Catu Diosis?) como no sábado, com Kebraku a mostrar em Ponta Delgada o porquê de ser tão mítico no Porto, a temperatura subiu a tal ponto que já ninguém queria saber do vento.

São vicissitudes de se fazer um festival numa ilha atlântica, que é pródiga em nos prendar com as quatro estações num dia. Nunca sabemos o que vamos encontrar e, de certo modo, essa incerteza casa bem com o próprio Tremor, que, qual intempérie criativa, é capaz de nos desarranjar por completo com uma simples atuação.

Quem foi à Igreja do Colégio na sexta-feira sabe bem do que estamos a falar. Ali fez-se culto, diante de um retábulo joanino lindíssimo, sob o olhar atento de Santa Bárbara, protetora contra as tempestades. Não é a primeira vez que a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel (ASISM) se apresenta no festival, unida ao coletivo ondamarela, mas é a primeira vez que o faz ao lado do Coral de São José, o mais antigo do arquipélago. A união destas forças foi demolidora.