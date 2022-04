Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia 9 de abril, Jennifer Lopez e Ben Affleck anunciaram o seu segundo noivado, depois de terem cancelado os planos para o primeiro casamento há quase 20 anos. Desta vez, um dos casais mais famosos do mundo parece não quer deixar nada ao acaso e o acordo pré-nupcial, que já foi definido por ambas as partes, estipula até a vida íntima dos dois.

Assim, segundo o acordo citado pelo jornal La Vanguardia, J-Lo e Ben Affleck têm de manter relações sexuais pelo menos quatro vezes por semana.

O anúncio do noivado foi feito por J.Lo na rede social Instagram, numa fotografia na qual exibe uma esmeralda verde — a “cor da sorte” para Jennifer Lopez, como já tinha revelado no passado — em formato de diamante cujo valor pode ultrapassar os 10 milhões de dólares. O primeiro anel de noivado que Ben Affleck ofereceu à cantora era um diamante rosa de 6.1 quilates que custou 2,5 milhões de dólares.

Esta não é a primeira vez que casais de celebridades norte-americanas assinam acordos pré-nupciais extravagantes. Quando o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, casou com Priscila Chan, esta exigiu que o casal estivesse fisicamente num local público pelo menos uma vez por semana e o encontro devia durar 1h45.

Já Jessica Biel estipulou que, caso Justin Timberlake, com quem se casou em 2012, lhe fosse infiel, o ator e músico teria de lhe pagar 500 mil dólares — cerca de 470 mil euros, conta o El Mundo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se em 2001 durante as gravações da comédia romântica “Gigli” e ficaram noivos em novembro de 2002. A relação terminou em 2004 e foi reatada em abril de 2021, só tendo assumido a reaproximação três meses mais tarde.