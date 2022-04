Jennifer Lopez e Ben Affleck estão noivos pela segunda vez

Nas imagens que Jennifer Lopez partilhou na newsletter, e que agora circulam nas redes sociais, a voz de sucessos como “Love Don’t Cost a Thing” exibe uma esmeralda verde — a “cor da sorte” para Jennifer Lopez, como já tinha revelado no passado — em formato de diamante cujo valor pode ultrapassar os 10 milhões de dólares. O primeiro anel de noivado que Ben Affleck ofereceu à cantora era um diamante rosa de 6.1 quilates que custou 2,5 milhões de dólares.

Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se em 2001 durante as gravações da comédia romântica “Gigli” e ficaram noivos em novembro de 2002. A relação terminou em 2004. A artista de “Jenny From The Block” casou com Marc Anthony nesse mesmo ano e teve dois filhos — os gémeos Emme e Max Muñoz —, mas divorciou-se em 2014.

Jennifer Lopez juntou-se depois a Alex Rodriguez. Estiveram noivos, mas separaram-se no início de 2021. A boda esteve marcada por duas vezes, mas foi adiada por causa da pandemia de Covid-19. Entretanto, J.Lo recuperou o contacto com Ben Affleck, o que precipitou o fim do noivado. A cantora e o ator começaram a namorar em abril de 2021, mas só assumiram a relação em julho.

My heart is literally exploding with joy and I have tears in my eyes.. I’m so happy to see this wonderful green ring this big and beautiful smile on your pretty face????

You really deserve the best in the world @JLo ✨

CONGRATULATIONS JEN & BEN???????? pic.twitter.com/KWfE376cGg — Giulia????♡ (@giuli_jlover) April 9, 2022

Ben Affleck foi casado com a atriz Jennifer Garner e tiveram três filhos, Violet, Seraphina e Samuel. O casamento terminou em 2018 e, três anos depois, o ator que deu vida a “Batman” decidiu dar uma segunda oportunidade a uma “boa história”: “É uma ótima história. E, sabes, talvez um dia a conte. Vou escrevê-la toda. E depois foi incendiá-la”, disse ele numa entrevista ao The Wall Street Journal.

A notícia revelada por Jennifer Lopez surge dois meses depois de a atriz ter lançado um álbum com Maluma que serve de banda sonora ao filme homónimo “Marry Me”, que a cantora também protagoniza. Na história, Kat Valdez e Bastian são personalidades reconhecidas em todo o mundo que estão prestes a casar. Quando Kat descobre, pouco antes do “sim”, que Bastian a tinha traído, decide casar antes com Charlie, um estranho que encontra no meio da multidão.