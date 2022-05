Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A banda canadiana Arcade Fire vai voltar a Portugal em setembro de este ano para dois concertos em Lisboa. Os dois espectáculos estão agendados para os dias 22 e 23 e acontecerão no Campo Pequeno, sala em que a banda atuou em 2018.

Os concertos estão inseridos numa digressão mundial de apresentação do novo álbum dos Arcade Fire, We, editado esta sexta-feira, 6 de maio. Os bilhetes serão colocados à venda a 13 de maio, às 10h, informa a promotora dos espectáculos.

A primeira parte de ambos os concertos será assegurada pela cantora e compositora canadiana Feist. Formado há cerca de duas décadas, o grupo começou por destacar-se no panorama indie-rock dos anos 2000 com os discos Funeral (2004) e Neon Bible (2007) e com canções como “Rebellion (Lies)”, “Wake Up”, “Keep The Car Running” e “No Cars Go”.

No percurso da banda, seguiram-se os discos The Suburbs (2010), Reflektor (2013), Everything Now (2017) e o mais recente We (2022) e canções como “Ready To Start”, “Afterlife”, “Put Your Money on Me” e “The Lightning I, II”, entre outras.

As atuações em Portugal, em setembro, serão as primeiras em solo nacional desde 2018, ano em que a banda atuou no Campo Pequeno, em Lisboa, e no festival Vodafone Paredes de Coura (local que acolheu o primeiro concerto em Portugal, em 2005). Os Arcade Fire também já atuaram em outros três festivais: Super Bock Super Rock (em 2007 e 2011), Rock in Rio Lisboa (em 2014) e NOS Alive (em 2016).