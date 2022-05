Arcade Fire: na era da dúvida, eles cantam a esperança

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O argumento de “primeiro estranha-se, depois entranha-se” não pode servir para sempre. Aconteceu com os Tame Impala, aconteceu com os Daft Punk, aconteceu também com os Arcade Fire. Havia uma linha de trabalho, existia uma estética musical e, a dada altura da carreira, decidem apontar o vetor noutra direção. Os Tame Impala vieram com “Let It Happen”, single de Currents, em 2015. Os Daft Punk já tinham vindo com “Get Lucky”, do álbum Random Access Memories, em 2013. E nesse mesmo ano os Arcade Fire lançaram “Reflektor”, do disco de nome homónimo.

A receita foi simples: os singles são pura pop dançável, com melodias a prenderem-se de imediato ao ouvido – dignas de serem da autoria dos Abba. São hinos instantâneos das pistas de dança.

Em 2017, os Arcade Fire ainda repetiram a façanha com “Everything Now”, mas agora, com WE, álbum que é oficialmente editado esta sexta-feira, 6 de maio, a banda de Montreal fez uma espécie de retração e voltou a aproximar-se da sua fase iniciática, voltou a aproximar-se de si mesma. Está lá ainda o segundo tema, “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)”, a fazer-nos lembrar ao de leve o devaneio dos dois últimos álbuns, com bolas de espelhos e luzes a disparar cores RBA em todas as direções.

Com WE, há um retomar de linha. Não que este novo álbum recupere a pujança das canções de Funeral (2004), Neon Bible (2007) e The Suburbs (2010), cheias de vitalidade e tesão, a caminharem sempre num sentido ascendente para explodirem num clímax que é digno de uma epopeia e é próprio da jovialidade – e que a não-juventude adora ouvir passar nas festas de DJs amadores para se poder iludir de que ainda é juventude.

O que aqui é retomado é o puro encantamento pela descoberta, agora numa outra fase da vida, numa idade que soube amadurecer de forma inteligente, mais atenta aos pequenos pormenores, aos pequenos nadas. O terceiro tema é disso o exemplo perfeito, “End of the Empire I-IV”. Pelo que nos diz a letra, e em contraposição à candura da melodia, percebemos que, até na impossibilidade do regresso àquilo que já fomos e àqueles que já tivemos, há uma sensação de apaziguamento. Como se aceitássemos não só o que já não somos como também o que já não iremos ser.

Insistamos: WE não pretende chegar à cintura de Funeral, Neon Bible e The Suburbs, mesmo dando desconto às afinações da linha cronológica próprias tanto da banda como do próprio mundo. O tempo não pára e WE permite-nos acompanhar os Arcade Fire na mudança das velas aos ventos, a serem outra vez eles próprios na forma como caminham para o novo.