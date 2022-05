Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ncuti Gatwa será o novo Doutor de “Doctor Who”, tornando-se não só no 14º ator a interpretar o papel, como também o primeiro ator negro a fazê-lo. O anúncio foi feito pela BBC este domingo.

Escocês e nascido no Ruanda, Ncuti Gatwa, de 29 anos, tornou-se conhecido pela sua participação na série da Netflix “Sex Education”, onde interpretou o papel de Eric Effiong, um homem gay que que tem de conciliar a sua sexualidade e identidade no seio de uma família nigeriana religiosa.

O ator vai substituir Jodie Whittaker, que se tornou na primeira atriz a representar a icónica personagem da televisão britânica. Whittaker foi Doutor durante três temporadas.

“É uma sensação incrível e a uma verdadeira honra“, disse Ncuti Gatwa durante a passadeira vermelha dos prémios BAFTA, quando estava nomeado ao prémio de Melhor Atuação Masculina pelo seu trabalho em “Sex Education”.

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕???? #DoctorWho pic.twitter.com/eIidVFAx7u — BBC (@BBC) May 8, 2022

Este papel é uma instituição. É tão icónico e significa muito para tantas pessoas, incluindo eu, pelo que faz com que toda a gente se sinta vista”, disse Ncuti Gatwa à BBC. “É algo que toda a gente pode desfrutar, pelo que me sinto muito grato por ter o testemunho passado para mim e irei dar o meu melhor.”

A série começou a ser transmitida no início da década de 1960, contando já com 39 temporadas sobre as aventuras de um alien conhecido como “Doutor”, que viaja pelo espaço-tempo na TARDIS – que nada mais é que uma cabine telefónica britânica.

A nova temporada, que só estreará em 2023, conta com a produção de Russel T Davies, responsável pelo ressuscitar da série entre 2005 e 2009.

Russell T Davies é quase tão icónico como o próprio Doutor, e poder trabalhar com ele é um sonho tornado realidade”, disse o ator, segundo um comunicado publicado no site oficial da série. “A sua escrita é dinâmica, excitante, incrivelmente inteligente e repleta de perigo. É o parque de diversões metafórico de um ator.”

O último episódio protagonizado pela atriz Jodie Whittaker irá para o ar este outono, coincidindo com a comemoração dos 100 anos da BBC.