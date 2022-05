A Taça é sinónimo de Jamor, Vitinha é sinónimo de amor (a crónica da final da Taça de Portugal)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era uma das finais mais atípicas das últimas décadas. No Jamor, no último jogo oficial da temporada e na decisão da Taça de Portugal, o campeão nacional defrontava uma equipa que acabou de descer à Segunda Liga. Ou seja: o FC Porto, recém-coroado o vencedor da Primeira Liga, defrontava o Tondela, que ainda há uma semana chorava a despromoção depois de sete anos no principal escalão. Por isso e por muito mais, a final deste sábado tinha importâncias distintas para os dois lados.

Para o FC Porto, a ideia era clara. Ganhar a Taça de Portugal era voltar a conquistar um título alcançado pela última vez em 2019/20, carimbar a 9.º dobradinha da história do clube e ainda coroar Sérgio Conceição como o único treinador português a vencer a Liga e a Taça na mesma época em duas ocasiões. Para o FC Porto, ganhar a Taça era validar novamente uma ideia, um projeto e uma fase de aparente simbiose total enquanto clube — lançando desde já as bases para a próxima temporada.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Tondela, 3-1 Final da Taça de Portugal Estádio Nacional, em Oeiras Árbitro: Rui Costa (AF Porto) FC Porto: Marchesín, João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu, Otávio, Grujic (Uribe, 84′), Vitinha, Pepê (Francisco Conceição, 76′), Evanilson (Galeno, 72′), Taremi (Toni Martínez, 84′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Fábio Vieira Treinador: Sérgio Conceição Tondela: Niasse, Sagnan, Marcelo Alves, Eduardo Quaresma, Tiago Almeida (Bebeto, 69′), Pedro Augusto (Dadashov, 56′), Iker (Tiago Dantas, 69′), Neto Borges, Salvador Agra (Boselli, 82′), Daniel dos Anjos (João Pedro, 56′), Rafael Barbosa Suplentes não utilizados: Pedro Trigueira, Ricardo Alves Treinador: Nuno Campos Golos: Taremi (gp, 22′, 74′), Vitinha (52′), Neto Borges (73′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Marcelo Alves (20′), a Grujic (77′), a Rafael Barbosa (83′), a Francisco Conceição (86′)

Para o Tondela, a ideia era agridoce. Ganhar a Taça de Portugal era atingir o ponto mais alto da história do clube, principalmente sendo contra um dos “três grandes”, e encontrar uma maneira de recuperar uma equipa, uma massa associativa e até uma crença depois de uma despromoção que chegou no último dia do Campeonato e que mereceu palavras duras dos próprios jogadores. Para o Tondela, ganhar a Taça era reconquistar uma vontade de sobreviver — lançando desde já as bases do regresso à Primeira Liga já na próxima temporada.

Assim, e com a final da Taça de Portugal de volta ao Estádio Nacional do Jamor depois de duas épocas em Coimbra devido à pandemia, Sérgio Conceição lançava Marchesín na baliza e Grujic no meio-campo, com Uribe a surgir na convocatória mas a ficar no banco de suplentes. Pepê e Otávio eram os responsáveis pelo apoio mais direto a Evanilson e Taremi e, do outro lado, Daniel dos Anjos era naturalmente a referência ofensiva do Tondela, completando o trio atacante com Rafael Barbosa e Salvador Agra.

Com 39 anos, Pepe passa a ser o jogador de campo (excluindo guarda-redes) + velho a jogar a final da Taça????????:

39 anos, 2 meses: Pepe (2022)⬆????

38A, 2M: Francisco Moreira (1953)

36A, 9M: Aloísio (2000)

36A, 5M: André (1994)

36A, 4M: Lima Pereira (1988) pic.twitter.com/4RVLm53NIt — playmakerstats (@playmaker_PT) May 22, 2022

Os minutos iniciais mostraram desde logo como é que praticamente toda a final se iria desenrolar: o FC Porto tinha a quase totalidade da posse de bola e o Tondela tinha dificuldades até para ultrapassar a linha do meio-campo. Ainda assim, e mesmo exercendo uma pressão muito intensa que empurrava os beirões para o último terço, os dragões demoraram até conseguirem criar perigo e pareciam confortáveis com a ideia de ir explorando as movimentações ofensivas até encontrar espaço. Pepe protagonizou o primeiro lance relevante, com um pontapé de fora de área que passou ligeiramente por cima (10′), e o Jamor só teve de esperar mais uns instantes para assistir à jogada que fez a diferença na primeira parte.

João Mário cruzou da direita, Taremi desviou, Otávio apareceu a rematar para uma defesa de Niasse que levou a bola até à barra e o lance até começou por ser anulado por fora de jogo do iraniano (15′). Contudo, depois de ser chamado pelo VAR e analisar as imagens pessoalmente, Rui Costa considerou que Marcelo Alves tocou com a mão na bola quando discutiu a jogada com Otávio e assinalou grande penalidade a favor do FC Porto. Na conversão, Taremi não falhou (22′) e chegou aos 25 golos em todas as competições na atual temporada, o melhor registo da carreira do avançado.

25.º ⚽golo de Taremi esta época: melhor registo da carreira do avançado iraniano + golos de Taremi numa época:

25: 2021/22????

24: 2016/17

23: 2020/21 pic.twitter.com/avesS9I6hb — playmakerstats (@playmaker_PT) May 22, 2022

Depois do golo, o jogo regressou à lógica anterior. O Tondela fechou a meia-hora inicial sem remates e sem qualquer ação com bola na grande área de Marchesín e Daniel dos Anjos teve o único lance mais perigoso dos beirões, ao antecipar-se ao guarda-redes argentino para depois ficar sem ângulo para atirar à baliza (34′). Até ao fim da primeira parte, Evanilson ainda teve duas oportunidades para aumentar a vantagem, com um cabeceamento após cruzamento de Zaidu (43′) e um pontapé ao lado na sequência de uma assistência de calcanhar de Pepê (45+1′), mas o resultado não voltou a alterar-se.

Ao intervalo, o FC Porto estava a vencer o Tondela numa final da Taça de Portugal muito pobre, com poucas oportunidades e onde os dragões estavam claramente a optar por gerir a natural superioridade ao invés de carregar no acelerador. A equipa de Sérgio Conceição tinha mão e meia no troféu e o conjunto de Nuno Campos, que pouco ou nada fez ao longo de 45 minutos no Jamor, tinha a tarefa ainda mais dificultada.

???????????? INTERVALO | Porto 1-0 Tondela ???? 1ª parte "morna", animada apenas pela grande penalidade convertida por Taremi

???? Auriverdes sem qualquer remate tentado ou canto#TaçaDePortugal #FCPCDT pic.twitter.com/E6wVHCr2DB — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) May 22, 2022

