À Lusa, o presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Tiago Mayan, afirmou que as rusgas, tradição que integra as festividades de São João, vão decorrer no dia 2 de julho, a partir das 17h00.

No decorrer de uma reunião com a empresa municipal Ágora, Tiago Mayan esclareceu que ficou “fechado” o alinhamento e o trajeto do desfile que, este ano, passará pela Rua de Santa Catarina, igreja da Trindade, Avenida dos Aliados, entre outras artérias da cidade.

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia da Covid-19, as rusgas de São João, nas quais estão representadas as sete uniões e freguesias, voltam às ruas da cidade.

A União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória será a primeira a exibir-se no cortejo são-joanino, seguindo-se a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, Junta de Freguesia de Campanhã, União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Junta de Freguesia de Ramalde, Junta de Freguesia de Paranhos e a Junta de Freguesia do Bonfim.

Em 2019, mais de 1.200 participantes desfilaram no tradicional cortejo, que, pelo quarto ano consecutivo, deu a vitória a Campanhã.