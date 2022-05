Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda que Manuel Costa Alves e Duarte Belo, nas suas contribuições, se refiram ao famoso foto-livro de Victor Palla e Costa Martins, esta edição-escolha do portefólio do portuense Bernardino Pires (1901-77) nada tem a ver com o livro-em-fascículos de 1959. Apesar da coincidência temporal ou social, é mesmo toda outra coisa, e ainda que a revelação deste arquivo fotográfico represente uma surpreendente novidade documental comparável à do açoriano micaelense Laudalino da Ponte Pacheco (Araucária Edições, 2021, 174 pp.), na verdade o presente livro afasta-se muitíssimo quer da singularíssima paginação “cinematográfica” de Palla & Martins, quer do design contemporâneo do micaelense-parisiense premiado José Albergaria. E é uma pena, porque deste modo o bom alfarrabista feito editor In-Libris não conseguiu tirar o melhor partido possível do impactante material a que teve acesso, segurando apenas o trunfo da sua novidade.

O editor — bem sei — teve o mérito e a ousadia de convidar gente conhecida do Porto e não só para escolher e comentar 42 das c. 190 destas imagens desconhecidas, saídas dum fundo com mais de 10 mil delas e praticamente inédito (deste modo alargando ao máximo o espectro de leituras desta obra fotográfica), mas o design demasiado convencional e sem rasgo enfraquece irremediavelmente o livro. Ficamos rapidamente com a impressão de que se poderia ter feito muito melhor, desde logo preferindo um formato mais pequeno. Depois do livro de Teresa Siza O Porto e os seus fotógrafos, com design de Andrew Howard (336 pp.), produzido no quadro de Porto 2001 Capital Europeia da Cultura (e que este livreiro-editor não pode desconhecer), ou do recente Manoel de Oliveira fotógrafo (Fundação de Serralves, 2020, com design do atelier R2, 352 pp.), baixar tanto a fasquia visual é erro grosseiro que até na capa se denuncia, desde o primeiro vislumbre. Qualquer uma das imagens que mostramos em galeria faria aí melhor figura, para não falar daquela do rapazinho feliz que acabou de lançar o seu pião, ainda no ar… (p. 177 — sugerindo a José Valle de Figueiredo estes versos: “Vai a criança pelo caminho | com o pião lançado à vida, | como verso de esperança | a crescer num poema | que se deu ao dia | com a mais clara poesia”, p. 248).

