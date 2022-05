O homem estava numa cadeira de rodas e usava uma peruca preta de mulher. Pode ter sido o disfarce necessário para conseguir aproximar-se o mais possível da Mona Lisa, o famoso quadro de Leonardo da Vinci que está em exibição no Museu do Louvre, em Paris.

A sala estava cheia, como acontece todos os dias, quando centenas de visitantes se juntam em torno da pequena moldura de onde lhes sorri a Gioconda, tentando captar uma fotografia de uma das pinturas mais famosas do mundo. Desta vez, porém, acabaram a captar um momento inusitado: quando a pessoa que estava na cadeira de rodas se levantou e, de repente, atirou uma tarte em direção ao quadro.

A situação foi testemunhada por vários dos presentes, que a divulgaram nas redes sociais. De acordo com os relatos, resumidos pelo jornal El País, o quadro não ficou danificado, graças ao vidro que protege a pintura que foi terminada no ano de 1506.

As testemunhas revelaram também que o homem responsável foi de imediato expulso, mas não sem antes deixar um apelo em voz alta, que foi captado e divulgado nas redes sociais: “Há pessoas a tentar destruir o planeta, pensem na Terra, pensem na Terra”, afirmou. “Os artistas que pensem na terra, foi por isso que fiz isto.”

