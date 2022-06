Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Johnny Depp e o músico britânico Jeff Beck vão lançar este ano um álbum em conjunto. A data foi anunciada esta quinta-feira durante um concerto no Reino Unido.

Conheci este tipo há cinco anos, e nunca parámos de rir desde então”, disse Beck, no palco em Gateshead, de acordo com a BBC. “Na verdade, fizemos um álbum. Não sei como é que aconteceu, mas sairá em julho.”

Na leitura do veredicto final do julgamento que opôs Johnny Depp e a ex-mulher, Amber Heard, o ator encontrava-se no Reino Unido com Jeff Beck e Sam Fender, num pub em Newcastle. Depp tem-se juntado a Beck numa série de concertos no Reino Unido na última semana. Na quinta-feira, segundo o The Guardian, o ator subiu a palco para interpretar músicas como “Little Wing”, de Jimi Hendrix, e “What’s Going On”, de Marvin Gaye.

O álbum conjunto entre Jeff Beck e Johnny Depp foi anunciado pela primeira vez em abril de 2020, quando os dois lançaram a música “Isolation“, um cover do original de John Lennon.

Conhecido pelas suas atuações em filmes de Hollywood, Johnny Depp tem desde cedo feito parte igualmente do mundo da música e não apenas do cinema. O ator integra a banda Hollywood Vampires — que mais parece uma all-star team do rock –, composta por si, por Alice Cooper (do grupo com o mesmo nome), e por Joe Perry (dos Aerosmith).