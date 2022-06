Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A poucos minutos do veredicto do caso que opôs Johnny Depp e Amber Heard, o ator foi visto em Newcastle, Reino Unido, com Beck e Sam Fender. Várias publicações na rede social Twitter mostraram o ator no pub The Bridge Tavern, naquela localidade britânica, a conviver com ambos os músicos.

Met Johnny Depp in Bridge Tavern Newcastle just now… that was quite surreal pic.twitter.com/upe2BHsZ4G — Gary Spedding (@GarySpedding) June 1, 2022

Um dos vídeos partilhados mostrou mesmo o momento em que Johnny Depp assinou o comunicado oficial que emitiu logo após a decisão do júri.

#JohnnyDepp sings his statement after the verdict .. special thanks to (???? iambobbylondon). pic.twitter.com/OWvfqhuEJP — ReemDepp – Johnny Depp Deserves Justice (@ReemDepp) June 1, 2022

O ator confessou que o seu objetivo, desde o início do processo, era “revelar a verdade, independentemente das consequências” que pudessem advir da decisão do tribunal.”Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que me apoiaram.”

O júri do caso que opôs Amber Heard a Johnny Depp condenou os dois atores por difamação. Amber Heard foi condenada a pagar quinze milhões de dólares (14,1 milhões de euros), enquanto o ator terá de pagar uma indemnização de dois milhões de dólares (1,87 milhões de euros).