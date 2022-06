Que bom é o "velho normal" do NOS Primavera Sound, com a catarse de Nick Cave e a nave psicadélica dos Tame Impala

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Onde esteve o tão falado “novo normal” no Parque da Cidade do Porto? Ninguém o viu — dois anos a falar-se dele e esta quinta-feira nem sinal. Discutiu-se muito se a pandemia da Covid-19 mudaria a indústria da música ao vivo, se voltaríamos a estar juntos num festival sem máscaras, distanciamentos e desconfianças. Mas o velho normal está de volta: vimo-lo no primeira dia do festival NOS Primavera Sound.

Só mesmo algumas máscaras, pouquíssimas, denunciavam o interregno de três anos. Se alguém tivesse hibernado desde 2019 e percorresse o recinto do festival durante a missa de Nick Cave & The Bad Seeds ou durante a dança na nave espacial dos Tame Impala, não encontraria diferenças para o velho cosmos que tememos perder.

Se os australianos Tame Impala foram responsáveis pelo concerto mais preenchido do dia, e por fazerem do Parque da Cidade uma longínqua galáxia colorida em que é proibido proibir a festa e a dança, o pastor do rock and roll e das baladas sagradas Nick Cave fez o que costuma fazer, o que já fizera aqui mesmo em 2018: comover e endiabrar, serenar corações e incendiar almas desejosas da ascensão espiritual do rock and roll. Foram os dois concertos mais marcantes de um arranque que teve ainda atuações de Cigarettes After Sex, Sky Ferreira, Kim Gordon, DIIV, Nídia, Pedro Mafama e Throes + The Shine, entre outros.

Nick Cave: um concerto ou uma eucaristia musical?

Entrou em palco com pontualidade perfeita, às 21h20, exatamente a hora marcada. Não há arranques mornos para Nick Cave, ei-lo logo a deixar para trás os guarda-costas Bad Seeds e um coro de três cantores para descer do palco à plataforma, olhar os fãs nos olhos, agarrar-lhes as mãos e deixar-se tocar, enquanto grita “Get Ready For Love”, da incendiária canção com o mesmo nome que incluiu no disco Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus, de 2004.

Por já o termos visto, já lhe conhecemos a dança: desce-palco-sobe-palco, encontro com a congregação devota a deixar-se venerar pelo tacto, voltar lá em cima e agitar o corpo endiabradamente, simulando pontapés, atirando microfones, correndo de uma ponta à outra e saltando do piano para a frente do palco à procura de algo mais: a catarse maior, o grito ou o acorde a que ainda não chegou. É uma busca bestial.