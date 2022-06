No Primavera, o Revenge of the 90's é indie: Beck levou todos os estilos do mundo, Pavement a melhor classe do indie-rock

Num alinhamento que pouco espaço teve para diálogos ou improvisos, eis que somos brindados com uma adenda ao guião. “Agora sou só eu e vocês”, a banda apaga-se em palco, Beck pega na guitarra acústica e começa a cantar o tema “Everybody’s Got to Learn Sometime”, do filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Todos precisamos de amor, tal como precisamos do nascer do sol, mensagem transmitida assim de forma simples, direta, como só as coisas belas sabem ser ditas.

Claro que o ponto alto do concerto ainda estava para vir. “Loser”, alguém berrou da plateia, e “Loser” logo ali aconteceu. Há malhas que têm riffs épicos, imunes à passagem do tempo. Transitam de geração em geração como se fizessem parte de um ADN coletivo invisível. “Loser” é uma dessas grandes malhas: porventura alguém conseguirá ficar quieto quando aquele cilindro de aço começa a deslizar pelo braço da guitarra? Agora sim, deixem lá o silêncio de lado e toca a encher os pulmões, Soyyyyyyy un perdedooooor / I’m a loser baby, so why don’t you kill me. O anfiteatro cheiinho, não tão a abarrotar como na noite anterior, fez-se coro durante uns minutos, indicador e médio a disparar contra a cabeça, este era o momento pelo qual muitos ansiavam.

“Where It’s At” encerrou uma atuação coesa, que teve igualmente “E-Pro”, “Girl” ou “Hotwax”. Beck despede-se do Porto, casaco ao ombro, vénia para a plateia, classe de dândi que lhe assenta que nem uma luva. Não podemos dizer que tenha sido a hora mais memorável das nossas vidas, mas o serviço estava cumprido. E quando cumprir se refere a Beck, não temos razão alguma para nos queixarmos. Aos 51 anos, ele ainda sabe como nos encher as medidas.

Pavement: como um reencontro de secundário, 20 anos depois

Depois de uma cara dos anos 90, a coroa. Como Beck, e ainda que este tenha continuado a fazer música para lá desse período (basta lembrar que também os 2000’s foram época de ouro, com o trio de discos Sea Change, Guero e The Information, e que Morning Phase é de 2014), os Pavement ajudaram a definir o som dessa década. Fizeram-no, porém, de um modo muito distinto, não misturando tanto géneros musicais como plasticina mas encontrando a sua própria versão — destrambelhada, quase incompreensivelmente bela e talvez por isso única — , do que poderia ser o rock alternativo.

Esta sexta-feira, no Porto, o Parque da Cidade pareceu uma reunião de velhos amigos do secundário mais de 20 anos depois do diploma. Uma reunião deles mesmos, depois do fim da banda em 1999 e de uma série de concertos em 2010 (Portugal ficou fora) quando a saudade apertou e possivelmente quando as contas bancárias pediram — ainda que saibamos que se o dinheiro orientasse o rumo, andariam a tocar juntos todos os anos numa digressão sem fim. Mas foi também uma reunião entre eles, os cinco Pavement, e os velhos fãs que esperavam pela oportunidade há mais de duas décadas, que fizeram segundas vozes a cada canção e a cada letra, que denunciavam a alegria em sorrisos de garotos e nas t-shirts exibidas.

O concerto foi mais curto do que no Primavera Sound de Barcelona e, se o arranque pareceu titubeante em “Grounded”, rapidamente a sintonia apareceu, a velha química provou-se acesa. Para a juventude que ali estava por causa dos Tame Impala (não, não vimos mal) ou por confiança no festival em si, foi uma oportunidade para perceber de onde veio a inspiração para boa parte do indie-rock que foi vingando nas décadas últimas.