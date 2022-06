Não existe nada mais revelador do que um olhar e por isso já Tony Montana, no filme Scarface, sabia coisas importantes sobre a vida e por isso, quando o seu melhor amigo Manny lhe contou que tinha a certeza que a mulher do patrão gostava dele, dos lábios de Tony ouviu-se “The eyes, chico. They never lie”. O olhar, haverá coisa mais poderosa do que o olhar entre duas pessoas que gostam uma da outra?

Na igreja, no registo, na praia ou em qualquer outro sítio aleatório – qualquer lugar torna-se místico quando se celebra o amor -, é sempre a primeira troca de olhares entre o noivo que espera e a noiva que vem ao seu encontro que o futuro se decide. A última década alimentou-nos o imaginário com casamentos de proporções épicas: com casais mais ou menos conhecidos, o que é facto é que existiram casórios que serão relembrados nas décadas que se seguem.

2011

O casamento entre os eternos namorados Principe William e Kate Middleton foi um dos mais aguardados da década. Juntos desde 2003, quem assistiu ao casamento real dificilmente se esquecerá do momento em que ambos deixaram o Buckingham Palace, airosos, felizes, sentados numa carruagem como se vê nos filmes de princesas e príncipes da Disney, fazendo adeus com uma das mãos, como só as pessoas que pertencem a famílias reais e têm quinze nomes próprios sabem fazer.

2014

Não se limitaram apenas a uma celebração. No verão de 2014, Kim Kardashian e Kanye West deram o nó com uma sequência de celebrações em Itália. Apesar do divórcio, alguns anos depois, este casamento milionário veio lançar tendências para os noivos seguintes. Com um budget mais ou menos alto, a ideia de dividir a experiência do casamento em vários eventos é certamente algo que chegou para ficar.

2018

Não muito tempo depois do casamento do segundo herdeiro à coroa britânica, Meghan Markle caminhou os primeiros metros assim que entrou na Capela dedicada a São Jorge, no Castelo de Windsor, foi o olhar de ambos que prendeu convidados da família e curiosos que acompanharam a cerimónia através da televisão.

2019

Foi em Santander que Maria Pombo e o seu marido Pablo Castellano iniciaram a sua vida de casados. Além de ter sido uma das bodas mais mediáticas e aguardadas do ano, um olhar mais atento terá reparado em pormenores que serão replicados no tempo. A capa, os penteado – as tranças no cabelo -, a roupa das meninas das alianças, além da decoração do espaço. Um casamento de sonho.

Para este ano, esperam-se novos casamentos: talvez o seu?

Pense mas não pense demasiado: dê crédito a si, aos seus sonhos e ao amor.