“Uma coincidência feliz”, é assim que António Preto, diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, define a exposição “Luz e Sombra”, que inaugura esta quarta-feira, 22 de junho, no Porto. Na mesma altura que França conhece uma faceta menos mediática do cineasta, a de fotógrafo, Serralves recebe, 13 anos depois, a obra da fotógrafa, cineasta e artística plástica francesa, Agnès Varda. “Há uma proximidade no percurso de ambos, Manoel de Oliveira tirou fotografias entre as décadas de 30 e 50, Varda começa precisamente por essa ser fotógrafa e em 1956, durante uma passagem por Portugal, tira cerca de 100 fotografias no Porto, Lisboa, Nazaré, Évora ou Póvoa de Varzim, muitas delas a cores, que serão publicadas integralmente pela primeira vez no catálogo desta exposição.”

Em 2009, Agnès Varda passou por Serralves à boleia da Festa do Cinema Francês do Porto, onde apresentou “Les Plages d’Agnès”, um filme autobiográfico, e conheceu pessoalmente o realizador Manoel de Oliveira, primeiro numa conversa no auditório e um dia depois num encontro mais informal no jardim. São precisamente as imagens recolhidas pela artista desse momento, usadas na série televisiva “Angès de ci lá Varda” (2011), que são projetadas no arranque desta mostra.

