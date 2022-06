Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São precisos poucos segundos para que o espectador fique siderado com o olhar de Maya Vanderbeque, a protagonista de “Recreio”, primeira longa-metragem da belga Laura Wandel, que causou um pequeno furor na edição de 2021 do Festival de Cannes. É uma história recorrente a do mediatismo de Cannes, de tal maneira que por vezes torna-se banal. Mas neste caso vale mesmo a pena prestar atenção. Porque “Recreio” é um retrato visceral em volta do mundo violento das crianças. Tem o bullying como cenário, mas vai para lá disso. E é esse “para lá” que faz a diferença.

“Recreio” sente-se bem real, intemporal. E para isso contribui muito o tal foco na violência. “Recreio” acontece num mundo contemporâneo e desvia as atenções de formas de bullying mais presentes hoje — por via da tecnologia — e concentra-se na sua presença física, seja pela agressividade, tortura, como também pelo peso das palavras, do gozo e das ideias feitas dos adultos que as crianças imitam para se fazerem valer. Frases do universo “o meu pai é melhor do que o teu”. Apesar de desviar as atenções, não quer dizer que a tecnologia não esteja presente. Está, mas ao fundo, é uma espécie de ruído, de conversa que se ouve fora de campo, porque a preocupação de Laura Wandel é a manifestação física, mostrar como o recreio, esse pequeno espelho de todas as nossas futuras interações sociais, é um local essencial de integração.

